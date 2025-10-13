富途13周年：第二屆全球模擬交易大賽開戰 獎勵總額高達20萬美元

本次大賽提供總值20萬美元的股票現金券及豐富獎品。來自美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、日本等地的投資者將同台競技，全球總收益率排名前三的參賽者將分別獲得價值10,000美元、3,000美元及1,000美元的股票現金券，以及由富途與納斯達克聯合頒發的榮譽獎杯。參賽者還可通過完成互動任務獲取不同面額的股票現金券，鼓勵學習和社群參與。根據其社群貢獻及比賽表現進行遴選，表現優秀的參賽者將有機會登上紐約時代廣場「納斯達克大屏幕」。

富途證券董事總經理謝志堅表示：「根據去年大賽的調查數據，模擬交易比賽不僅吸引眾多新手投資者關注，同時還吸引了超過18%擁有10年以上交易經驗的專業投資者參賽。這證明模擬交易平台已成為各類不同層次投資者進行零風險實戰演練的重要工具。今年我們新增期權交易、智能AI工具助手，以及提供更豐富的教育資源，幫助用戶從多方面提升交易技巧與金融素養。我們特別期待香港投資者積極參與，展現香港金融市場的活力與實力，參賽者在國際舞台上大放異彩。」

納斯達克全球數據業務高級副總裁 Brandon Tepper 表示：「去年大賽期間，富途全球社群的熱情參與展現出市場對智慧投資與數據驅動策略的濃厚興趣。我們很榮幸繼續與富途合作，提供 Nasdaq TotalView® 市場深度數據，讓更多零售投資者掌握洞察市場動態，提升金融知識，並作出更有信心與依據的投資決策。」

關於富途證券

關於富途證券國際（香港）有限公司富途證券國際（香港）有限公司是香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌法團。自2012年成立以來，富途證券快速發展，並以客戶數領先同業，據公開市場數據顯示，富途證券成交量位居香港零售券商第一。紮根香港，富途證券致力於科技驅動創新，以金融科技及一站式線上交易投資及理財平台服務市場。透過自主研發的平台富途牛牛，為用戶提供市場行情及資訊，社區及投資者教育等服務。2019年3月8日，富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）已正式在美國納斯達克交易所掛牌上市。有關富途證券的其他資料，敬請訪問公司官網https://www.futuhk.com

SOURCE 富途證券國際（香港）有限公司