暖哇科技進駐香港市場 以新一代 AI 產品服務國際保險業

香港和上海2025年12月23日 /美通社/ -- 中國保險業領先的 AI 科技公司暖哇科技（無錫）有限公司（「暖哇科技」）宣布正式進駐香港市場。公司將透過暖哇科技國際有限公司（「暖哇國際」），將其在 AI 承保、AI 理賠及保險風險分析領域的產品與技術引入香港及國際保險機構。隨著新一代 AI 技術應用於保險核心業務，保險機構有望在風險管理、業務增長及理賠服務等關鍵環節提升營運效率，同時進一步改善整體客戶體驗。

作為亞洲重要的國際金融與保險中心，香港匯聚了大量跨國保險公司及區域總部。憑藉成熟的監管及國際樞紐地位，香港保險機構在選擇科技合作夥伴時，對 AI 技術於保險核心業務中的合規性、穩定性及專業能力提出更高要求。

暖哇科技是一家專注於保險領域生成式 AI 技術應用的科技公司。憑藉在保險及醫療行業的長期積累，公司持續建設並完善保險領域的專有知識庫及垂直模型，並針對風險管理、業務增長及理賠服務等核心環節，構建多智能體產品體系。針對香港市場，暖哇科技已完成核心 AI 產品的本地化適配，構建覆蓋香港地區的醫療知識圖譜，並配套完善相應的 AI 多智能體系統，為保險機構提供貫穿業務全環節的智能化支援。

在承保環節，暖哇科技的 AI 核保智能體可協助保險機構實現自動化及高準確度的核保決策；在理賠環節，AI 理賠智能體可高效完成影像分類、病歷資料抽取、責任匹配、理算及風控等關鍵工作，其處理準確度高於人工水平，推動理賠決策邁向自動化；在風險管理方面，相關解決方案可對異常行為及潛在欺詐風險進行智能識別與即時監測，協助保險公司加強賠付安全及合規管理。

作為中國領先的保險 AI 科技公司，暖哇科技已建立完善的保險專業知識體系，並與中國各地醫療及相關服務機構構建長期合作網絡，為 AI 在保險場景中的穩定應用提供可靠的知識與數據支援，同時亦為其 AI 產品拓展至香港市場奠定基礎。

暖哇科技表示，將香港納入國際化布局的重要一步，主要基於當地成熟的保險市場環境，以及保險機構對 AI 技術於核心業務中實現規模化應用的實際需求。展望未來，公司將配合香港的監管要求及保險機構的營運實務，持續優化產品的本地化能力，並與本地保險機構、行業組織及生態夥伴深化合作，探索 AI 技術於國際保險業務中的更多應用場景。

暖哇科技成立於 2018 年，專注以科技創新推動保險業的智能化轉型。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累計服務 99 家保險公司，其中包括 2024 年中國保費收入排名前十的八家保險機構，並於 AI 承保、AI 理賠及全流程風險分析等領域，為保險機構提供技術支援。

