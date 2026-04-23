數位無限設立韓國子公司　前進 AI EXPO KOREA 揭示未來AI基礎設施

整合異構算力與 CTAs 智慧調度 重塑 AI 算力使用效率

面對企業在 AI 導入過程中普遍遭遇的 GPU 資源碎片化、利用率不足及跨平台管理複雜等關鍵挑戰，數位無限核心產品 AI-Stack 透過異構算力整合與 CTAs（Core Type Aware Scheduler）智慧調度技術，全面優化算力使用效率與資源配置模式。AI-Stack 透過 GPU 切分、算力聚合與跨節點分散式調度，實現算力資源的動態配置與集中化管理，將 GPU 利用率由約 30% 大幅提升至 90% 以上。同時支援 NVIDIA、AMD 及 NPU 等異構硬體整合，打造統一算力池，顯著加速 AI 模型開發、訓練與部署流程。

其中，獨家 CTAs 技術可精準辨識 CUDA 與 Tensor Core 等不同運算核心，並依據工作負載特性進行最佳化調度，讓互補型任務可於單一 GPU 上並行運行，大幅提升運算密度與硬體利用率，實現「零閒置、零浪費」的算力管理目標，進一步強化企業整體投資報酬率（ROI）。

從 AI 基礎設施邁向 AI 雲經濟 加速算力服務化與商業變現

在 AI 基礎設施能力之上，數位無限進一步推出 ixCSP（AI Cloud Service Platform），將 AI-Stack 的算力調度能力升級為可營運的雲端服務架構，協助企業快速建構 AI 雲商業模式。透過 ixCSP，企業可靈活推動「算力即服務（GaaS）」、「模型即服務（MaaS）」及「Token 即服務（TaaS）」等多元變現模式，並結合多租戶管理、精準計費機制與標準化 API 服務能力，將原本屬於成本支出的算力資源，轉化為具備持續營收潛力的服務型資產，全面驅動 AI 商業價值落地。

攜手在地夥伴深化韓國佈局 打造 AI 基礎設施生態系

為加速韓國市場拓展，數位無限已與在地代理商 MIRUWARE, Tera Tec, DS&G 及 NUMP 正式簽署戰略合作協議，結合其在地銷售通路與技術服務優勢，推動 AI-Stack 與 ixCSP 的規模化導入。未來，數位無限將持續攜手產業夥伴擴展生態系，推動 AI 基礎設施平台化與服務化，協助企業把握 AI 雲端經濟的龐大成長契機。

【展覽資訊｜AI EXPO KOREA 2026】

展覽名稱： AI EXPO KOREA 2026

展覽日期： 2026 年 5 月 6 日（三）至 5 月 8 日（五）

開放時間： 每日 10:00 – 17:00

展覽地點： COEX Convention & Exhibition Center 1st Floor Hall A

攤位位置： N11｜TAIWAN Pavilion

大會網站： https://www.aiexpo.co.kr/en/

SOURCE 數位無限