數位無限設立韓國子公司 前進 AI EXPO KOREA 揭示未來AI基礎設施

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數位無限

23 4月, 2026, 10:00 CST

韓國首爾2026年4月23日 /美通社/ -- 隨著全球 AI 產業由模型開發轉入「算力基礎設施治理」的關鍵競賽，市場正以超過 30% 的複合年增長率（CAGR）高速擴張。看準韓國 AI 市場約 20% 的穩健增長動能及企業對算力優化的剛性需求，臺灣 AI 基礎設施軟體領航者 數位無限 (INFINITIX) 宣佈正式成立韓國子公司，象徵其亞太戰略佈局邁入新里程碑，全面強化在地技術服務與商務協作能力。

同時，數位無限將於 5 月 6 日至 8 日參與 AI EXPO KOREA 2026（TAIWAN Pavilion 攤位 N11），以「Meet the Future of AI Infrastructure」為主軸，完整呈現從 AI 基礎設施管理到 AI 雲服務營運的整體解決方案，協助企業在算力稀缺與成本壓力並存的時代，實現高效治理與價值轉化。

數位無限設立韓國子公司　前進 AI EXPO KOREA 揭示未來AI基礎設施
數位無限設立韓國子公司　前進 AI EXPO KOREA 揭示未來AI基礎設施

整合異構算力與 CTAs 智慧調度 重塑 AI 算力使用效率

面對企業在 AI 導入過程中普遍遭遇的 GPU 資源碎片化、利用率不足及跨平台管理複雜等關鍵挑戰，數位無限核心產品 AI-Stack 透過異構算力整合與 CTAs（Core Type Aware Scheduler）智慧調度技術，全面優化算力使用效率與資源配置模式。AI-Stack 透過 GPU 切分、算力聚合與跨節點分散式調度，實現算力資源的動態配置與集中化管理，將 GPU 利用率由約 30% 大幅提升至 90% 以上。同時支援 NVIDIA、AMD 及 NPU 等異構硬體整合，打造統一算力池，顯著加速 AI 模型開發、訓練與部署流程。

其中，獨家 CTAs 技術可精準辨識 CUDA 與 Tensor Core 等不同運算核心，並依據工作負載特性進行最佳化調度，讓互補型任務可於單一 GPU 上並行運行，大幅提升運算密度與硬體利用率，實現「零閒置、零浪費」的算力管理目標，進一步強化企業整體投資報酬率（ROI）。

從 AI 基礎設施邁向 AI 雲經濟 加速算力服務化與商業變現

在 AI 基礎設施能力之上，數位無限進一步推出 ixCSP（AI Cloud Service Platform），將 AI-Stack 的算力調度能力升級為可營運的雲端服務架構，協助企業快速建構 AI 雲商業模式。透過 ixCSP，企業可靈活推動「算力即服務（GaaS）」、「模型即服務（MaaS）」及「Token 即服務（TaaS）」等多元變現模式，並結合多租戶管理、精準計費機制與標準化 API 服務能力，將原本屬於成本支出的算力資源，轉化為具備持續營收潛力的服務型資產，全面驅動 AI 商業價值落地。

攜手在地夥伴深化韓國佈局 打造 AI 基礎設施生態系

為加速韓國市場拓展，數位無限已與在地代理商 MIRUWARE, Tera Tec,  DS&G 及 NUMP 正式簽署戰略合作協議，結合其在地銷售通路與技術服務優勢，推動 AI-Stack 與 ixCSP 的規模化導入。未來，數位無限將持續攜手產業夥伴擴展生態系，推動 AI 基礎設施平台化與服務化，協助企業把握 AI 雲端經濟的龐大成長契機。

【展覽資訊｜AI EXPO KOREA 2026】

  • 展覽名稱： AI EXPO KOREA 2026
  • 展覽日期： 2026 年 5 月 6 日（三）至 5 月 8 日（五）
  • 開放時間： 每日 10:00 – 17:00
  • 展覽地點： COEX Convention & Exhibition Center 1st Floor Hall A
  • 攤位位置： N11｜TAIWAN Pavilion
  • 大會網站： https://www.aiexpo.co.kr/en/

SOURCE 數位無限

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