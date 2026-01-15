數位無限x群聯電子 打造新世代 AI 基礎設施效能架構

數位無限執行長陳文裕表示：「AI 已進入以架構與平台能力為核心的規模化應用階段，關鍵不再只是算力，而在於如何有效管理、擴展並轉化算力價值。此次與 Phison 的合作，透過 AI-Stack 與 aiDAPTIV+ 的深度整合，將儲存層能力納入 AI 基礎設施調度體系，協助企業以 Kubernetes 原生方式整合異質算力、記憶體與儲存資源，在AI數據中心環境中以更具彈性與成本效益的架構，加速大型模型訓練與推論部署，打造可擴展的企業級 AI 平台。」

群聯電子執行長潘健成表示：「AI 正快速從單一 GPU 運算，邁向跨節點、跨資源的系統級架構創新。群聯以 aiDAPTIV+ 將NAND儲存層正式納入 AI 記憶體與運算架構，重新定義 AI 系統的擴展方式；此次與數位無限攜手，透過數位無限所研發的AI-Stack 管理軟體的原生調度能力，讓NAND儲存、記憶體與算力能在企業環境中協同運作。我們相信，這樣的軟硬整合模式，將成為企業級邊緣 AI 基礎設施的下一個標準。」

企業級算力從調度到營運 效能與成本的最佳平衡

AI-Stack以Kubernetes 原生架構整合 GPU 切割、聚合與跨節點運算能力，全面支援 NVIDIA 與 AMD GPU，並可將傳統 GPU 伺服器與 Phison aiDAPTIV+ 節點納入單一平台進行統一管理，結合多租戶權限控管、自動化排程、集中式監控與計費機制，協助企業大幅降低 AI 基礎設施治理與營運複雜度。透過軟硬整合架構，企業無需全面採購高階 HBM GPU，即可完成大型語言模型的訓練與推論部署；搭配 aiDAPTIV+ 記憶體擴展與 AI-Stack 智慧調度能力，企業得以以更具彈性的硬體配置，顯著提升投資報酬率，加速 AI專案規模化落地。

攜手定義 AI 儲存與算力新標準

數位無限與群聯電子的合作不僅是技術整合，更是對 AI 時代基礎設施發展方向的共同投入。未來雙方將持續深化 AI、智慧儲存與雲端營運架構的合作，推動高效、可擴展的數據基礎設施，協助企業穩健迎接 AI 時代的快速演進。

關於【數位無限INFINITIX】 Beyond AI, to infinity

數位無限自2017年以來即聚焦於GPU算力調度與AI基礎設施管理，憑藉領先的技術實力與跨產業成功案例，持續定義企業AI運算解決方案的新標竿。2021年即榮獲NVIDIA「Solution Advisor」全球夥伴成員；並於2025年初獲頒「AMD GPU 生態建設夥伴獎」，奠定其在兩大國際晶片巨頭生態系中的關鍵戰略地位。了解更多：www.infinitix.ai

