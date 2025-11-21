恒峰科技創新有限公司 與 Animoca Brands 正式宣布簽署戰略合作備忘錄，攜手推進現實世界資產（RWA）代幣化生態發展

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 恒峰科技創新有限公司（美股上市代码FOFO.US )與 Animoca Brands 近日宣佈達成戰略合作備忘錄，雙方將圍繞現實世界資產（RWA）代幣化領域展開戰略性合作。恆峰以其在資產管理及機構客戶資源上的豐富經驗，攜手 Animoca 在區塊鏈技術及其鏈上金庫市場NUVA的技術優勢，共同推動恒峰代幣化RWA的發行和分銷。

此次合作計劃於NUVA平台上建立專屬金庫，促進恒峰管理資產的代幣化及機構採納速度。雙方將聚焦於為恒峰客戶接入NUVA基礎設施，並共同製作教育內容與研究報告，推動RWA市場的理解和創新。NUVA此前由Animoca與ProvLabs合作推出，作為匯聚主要資產發行人的鏈上金庫平台，旨在加速RWA產品與數字資產生態的融合。

恒峰科技創新有限公司首席執行官 徐志恒（Leo Xu）表示，繼公司納斯達克上市及新RWA業務啟動後，本次與Animoca的戰略合作是公司新業務藍圖中的重要一步。雙方將深度融合彼此優勢，期望透過區塊鏈創新重塑資產管理未來——將傳統金融世界的優質資產的權益轉化為具活力的代幣資產，並結合雙方優勢構建一個更廣闊的生態系統，以提升市場影響力。此合作將為機構級資產解鎖流動性、提升效率並擴大包容性，是邁向數字未來的一次重要跨越。

Animoca Brands集團總裁 歐陽杞浚（Evan Auyang）強調，此次合作將深度連接機構資產與可擴展的鏈上分銷能力，有助提升機構級資產的流動性和普及性，邁向更具包容性的鏈上金融體系。

本次戰略合作標誌著恒峰科技創新與Animoca Brands正式攜手，共同致力於打造數字未來的資產管理模式。此次合作彙聚了恒峰在鏈上資管的關鍵突破與Animoca在Web3基礎設施及資產數位化領域的深厚積澱，旨在為傳統資產與數字經濟的融合架設橋樑，開啟價值互聯的新篇章。

