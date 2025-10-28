衡力斯企業服務 ---- Ascentium 集團旗下公司將其信託服務擴展至新加坡

新加坡 2025年10月28日 /美通社/ -- Ascentium 集團旗下公司衡力斯企業服務（Harneys Fiduciary）欣然宣佈正式在新加坡提供信託服務。隨著獲得新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）頒發的信託業務牌照後，本公司現已成為少數獲授權於新加坡開展信託業務的機構之一，進一步拓展本公司於亞洲的業務版圖，以更全面的方式支援高淨值及超高淨值人士、其家族與企業。

新加坡信託服務團隊將提供全面的信託解決方案，協助客戶妥善規劃資產保障及跨世代財富傳承規劃。此項服務專為擁有全球資產及跨境收益的家族度身訂造，旨在協助客戶保障並延續家族財富與傳承。此舉充份體現了本公司對於服務全球主要市場客戶的長遠承諾，亦反映亞洲地區高淨值人士及家族對高端跨境財富架構方案需求持續上升的市場趨勢。

新加坡信託服務團隊由信託服務部總監 Keith Ng（黃德維） 領導。他擁有超過 20 年的信託架構管理經驗，具備處理跨境信託方案、信託架構重組及信託爭議事宜的專業能力。於新加坡任職期間，Keith長期為亞洲私人客戶提供專業服務，並對亞太區客戶的財富規劃及文化價值、與家族關係結構有著充份理解。

衡力斯企業服務行政總裁 Ross Munro 表示：

「新加坡是亞洲私人財富的重要樞紐，我們非常高興能在當地拓展信託服務。此次擴展充分體現了本公司長遠致力於服務全球主要金融中心客戶的承諾。憑藉新加坡信託服務團隊的專業實力，我們具備優越條件為客戶提供度身訂造的信託方案, 並秉持一貫卓越的服務標準，協助客戶妥善規劃。」

Keith 補充：

「在新加坡開展信託業務，讓我們能更切合客戶文化背景而理解客戶需求，提供全面優質的服務。我們旨在於協助家族有系統地規劃、保障及傳承跨世代財富。我們期待與亞太區的客戶及專業顧問建立長遠穩固的合作關係。」

新加坡的新業務進一步完善了衡力斯企業服務於英屬維京群島、開曼群島、塞浦路斯及香港特別行政區的全球信託服務佈局。客戶將受惠於衡力斯企業服務深厚的專業知識、全球網絡及對卓越服務的堅定承諾。

關於衡力斯企業服務

衡力斯企業服務成立於 1974 年，是一家全球領先的離岸商業服務提供商，為企業、基金及私人客戶提供公司管理、信託及受託服務。公司業務遍及英屬維京群島、開曼群島、塞浦路斯、香港特別行政區及新加坡等主要司法管轄區。

關於 Ascentium

Ascentium 是一家領先的全球商業服務平台，致力於協助企業實現卓越成長。集團總部設於新加坡，透過專業知識及涵蓋企業服務、財務與會計、人力資源，以及信託與受託服務等領域的一站式綜合解決方案，助力企業於全球範圍內擴展。

Ascentium 擁有超過 2,300 名專業人員，業務遍及 23 個市場、45 個城市，服務超過 50,000 家客戶實體，涵蓋多個行業。憑藉創新的技術驅動方案與協作式服務理念，Ascentium 持續推動客戶的變革性成長，協助他們在複雜多變的全球環境中穩健前行。

