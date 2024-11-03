全球首款活精子檢測儀器上市！ 貝康醫療-B（2170.HK）智慧精子分析儀有望替代傳統CASA診斷模式！

然而，傳統CASA精子檢測科技存在顯著局限性。 一方面，其檢測的可靠性和重複性欠佳，並且無法檢測活精子的形態。 另一方面，CASA在操作過程中需要對精子樣本染色且依賴人工操作，這不僅新增了檢測的複雜程度，而且染色過程可能改變精子形態，進而影響檢測結果的準確性。 針對這些痛點，貝康醫療聯合國內18家頭部中心啟動了全國規模最大的AI精子檢測研究，完成了50萬份精子樣本詳細的比對和臨床驗證，研究開發了自動化活精子檢測科技，旨在突破傳統CASA科技的局限，提升精子檢測的準確性和效率。

此外，在傳統CASA技術應用時，患者至少要往返醫院兩次，有時甚至需等待一周才能拿到檢測報告。 相比之下，貝康醫療的智慧精子品質分析儀運用AI科技進行分析，無需對精子樣本染色，最快能在3分鐘內完成對未染色活精子的形態、濃度和活力分析。 患者僅需檢測一次就能找出可以用於胚胎培養的合格精子，極大地優化了患者的服務體驗。 通過减少檢測次數和縮短等待時間，貝康精子分析儀不僅提高了患者滿意度，還顯著提高了醫院工作效率，縮短了IVF週期的整體時長。

最新公告顯示，貝康醫療的智慧精子品質分析儀（BKA210）近日獲批上市（蘇械注准：20242222101），這是全球首款可檢測未染色活體精子的設備。 該設備憑藉國內首創且國際領先的創新技術獲得國家頒發的全國顛覆性技術創新優秀項目獎，這意味著該產品已得到國家和臨床專家的高度認可。 從貝康中期財報可以看出，其在男科實驗室場景下已收穫大量訂單，如今取證後的商業化實力不容小視。

總的來說，本次貝康醫療獲批的精子品質分析儀，加上公司全球領先的濕式Geri ® 全時差培養箱，以及iARMS智慧輔助生殖管理系統，正在逐步構建一個全面的智慧型輔助生殖中心生態。 隨著貝康醫療不斷強化其男科產品線，公司正從產品端直接提升臨床檢測結果，致力於創造真正創新且具有市場競爭力的產品。 這種創新不僅能够提高檢測的準確性和效率，而且有望在業績層面帶來顯著提升，進而轉化為銷售增長。 此外，貝康醫療的精子品質分析儀正在申請歐洲市場的CE認證，預計在年底獲得認證後，將進一步拓展其全球市場，持續為中國乃至全球的生育健康事業做出積極貢獻。

SOURCE 貝康醫療