「數碼宇宙守護者 - IG Reels創作比賽」頒獎典禮圓滿結束

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香港互聯網註冊管理有限公司

30 9月, 2024, 16:19 CST

網絡安全知識配合學生創意 逾千學生參與深化安全意識

香港2024年9月30日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 聯同SEED Foundation合辦的「數碼宇宙守護者 – IG Reels創作比賽」取得圓滿成功，並於9月28日舉行的「數碼宇宙守護者大會」上頒發獎項予一眾優勝的參賽學生。為引起更多年青人對網絡安全的興趣，比賽透過「參與挑戰」、「完成任務」的過關方式增加年青人的投入感，吸引超過1,500名學生參與，成功引起年青人對個人數據保護的意識，成效更勝預期。

HKIRC為「數碼宇宙守護者 – IG Reels創作比賽」的主辦方之一，多年來透過不同活動積極推廣網絡安全的重要性至各年齡層。HKIRC行政總裁黃家偉工程師在典禮致辭時表示：「互聯網為學習和日常生活均帶來許多便利，但同時亦令學生提早於在學階段，便要接觸到網絡上不同的潛在危機。因此，教育方面必須與時並進，及早為學生裝備所需的網絡安全知識，提高對個人數據的保障意識。」

HKIRC 聯同Seed Foundation合辦的「Dataverse 數碼宇宙守護者 IG Reels創作比賽」頒獎典禮圓滿結束！
HKIRC 聯同Seed Foundation合辦的「Dataverse 數碼宇宙守護者 IG Reels創作比賽」頒獎典禮圓滿結束！

是次比賽有別過去HKIRC的學生活動，首度與SEED Foundation合作，以別開生面的形式引起學生的學習動機，從而令學生樂於自主學習。SEED Foundation 行政總裁羅君本在分享時提到：「學生了解個人資料安全的重要性，不僅有助保護他們自身，也能保護他們的家人朋友。我們設計了度身訂做的自學培訓課程，內容深入淺出並結合中學生能夠代入的情景。有近八成的學生表示偏好用這種方式來學習這個題材，結果令我們感到十分鼓舞。」

比賽除了以切合年青人的創意方式舉行，HKIRC亦特意準備了適合所有學生的培訓內容，讓更多並非修讀ICT（資訊及通訊科技）的學生也能參與，學習基礎的網絡安全資訊，為更多同學提供培訓。黃家偉工程師指：「過去的活動重心主力放在啟發人才，參加的門檻較高，接觸到的學生有限。這次比賽正好就能互補長短，讓更多學生學習書本以外的網絡安全知識，達到普及網絡安全教育的目標。」

而在經歷一系列的培訓後，參賽學生更利用在培訓中掌握的網絡安全知識，創作出各種不同風格的短片，包括原創故事角色扮演、改篇曲詞成網絡安全版本，甚至混合流行的Reels音樂與舞蹈元素，令網絡安全資訊變得有趣。是次活動亦從參與的學生中，收穫了非常正面的回響，大部分參與的學生表示活動充滿趣味且內容實用，更重要是認同計劃能有效提高保障個人數碼資產的意識。

HKIRC期望能夠透過更多元化和富趣味的活動，讓學生對個人資料和網絡安全有更深刻的理解，使他們懂得在網絡世界中保護自己的網上私隱，亦懂得如何尊重他人的私隱，安全地暢遊在網絡世界之中。

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