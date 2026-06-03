【世界的饗饗】第⼆章「味旅 • 西班牙」INPARADISE 饗饗攜⼿《⽶其林指南》名廚推聯名料理

新聞提供者INPARADISE
03 6月, 2026, 16:35 CST
經典之上，以現代⼿法重新詮釋西班牙風味
台北2026年6月3日 /美通社/ -- 台北知名高空Buffet品牌INPARADISE饗饗持續推進年度國際餐飲企劃《世界的饗饗 TASTE THE WORLD, INPARADISE》，以「⼀餐區、 ⼀名店」為核心理念，透過料理串連各國文化、風土與生活方式。延續首波《味旅・義大利》的成功經驗，第二站正式來到西班牙，攜手《臺灣米其林指南》推薦餐廳JARANA創辦人Daniel Sanz Martin主廚，共同打造期間限定聯名料理，帶領賓客展開一場融合傳統與創新的味覺旅程。
若說義大利展現的是經典與優雅，那麼西班牙，則代表著當代料理發展的重要轉折。從酒館文化到分子料理革命，西班牙長年以創新精神影響全球餐飲產業，在保留地方飲食文化的同時，不斷透過技法與結構的突破，重新定義料理的可能性。從經典Tapas到享譽國際的現代料理，西班牙不僅擁有鮮明的風味特色，更成為世界餐桌上的重要文化符號。
本次合作主廚Daniel Sanz Martin來自西班牙馬德里，長年深耕西班牙料理領域，並致力於以當代視角重新詮釋傳統風味。其創立的JARANA連續入選《臺灣米其林指南》推薦（2022–2025），並獲西班牙官方「Restaurants from Spain」認證，成為台灣西班牙料理的重要代表之一。
菜⾊亮點 經典之上，全新詮釋西班牙風味
此次Daniel主廚攜手INPARADISE饗饗廚藝團隊，以「經典之上，當代演繹」為核心概念，精選五道具代表性的西班牙經典料理。其中包括以分子料理手法重新詮釋西班牙烘蛋的「黑魚子襯半熟蛋黃」、展現西班牙酒館文化精神的「加利西亞章魚」、象徵國民料理的「西班牙海鮮飯」、融合慢燉工藝與現代技法的「慢燉牛尾佐紅酒泡沫」，以及源自聖地牙哥朝聖之路的經典甜點「聖地牙哥杏仁蛋糕」。透過結構、質地與呈現方式的轉化，讓熟悉的西班牙風味展現更細膩且富層次的當代樣貌。
從酒館精緻⼩食到經典名菜，從傳統風味到創新演繹，《味旅・西班牙》不僅呈現西班牙料理的多元面貌，更描繪出一條橫跨文化、風土與時間的風味軸線。在這場旅程中，料理不只是味覺的堆疊，而是一種文化的轉譯，讓賓客從一道道熟悉卻嶄新的風味之中，看見西班牙如何在傳統之上持續演進，並在世界餐桌上建立其獨特地位。
饗饗將這段風味旅程轉化為一場可被感知的當代體驗，讓每一次舉箸，都成為與世界連結的片刻。
Taste the World, INPARADISE.
【世界的饗饗 | 味旅•西班牙】活動資訊
活動⽇期｜即日起 ⾄ 2026 年7⽉31⽇
活動地點｜
饗饗信義店 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 46 樓（捷運市政府站3號出口）
饗饗新莊店 新北市新莊區思源路 555 號 39 樓（捷運新北產業園區站1號出口）
線上訂位｜https://www.klook.com/zh-HK/activity/21662
SOURCE INPARADISE
分享這篇文章