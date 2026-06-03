【世界的饗饗】第⼆章「味旅 • 西班牙」INPARADISE 饗饗攜⼿《⽶其林指南》名廚推聯名料理

本次合作主廚Daniel Sanz Martin來自西班牙馬德里，長年深耕西班牙料理領域，並致力於以當代視角重新詮釋傳統風味。其創立的JARANA連續入選《臺灣米其林指南》推薦（2022–2025），並獲西班牙官方「Restaurants from Spain」認證，成為台灣西班牙料理的重要代表之一。

菜⾊亮點 經典之上，全新詮釋西班牙風味

此次Daniel主廚攜手INPARADISE饗饗廚藝團隊，以「經典之上，當代演繹」為核心概念，精選五道具代表性的西班牙經典料理。其中包括以分子料理手法重新詮釋西班牙烘蛋的「黑魚子襯半熟蛋黃」、展現西班牙酒館文化精神的「加利西亞章魚」、象徵國民料理的「西班牙海鮮飯」、融合慢燉工藝與現代技法的「慢燉牛尾佐紅酒泡沫」，以及源自聖地牙哥朝聖之路的經典甜點「聖地牙哥杏仁蛋糕」。透過結構、質地與呈現方式的轉化，讓熟悉的西班牙風味展現更細膩且富層次的當代樣貌。

從酒館精緻⼩食到經典名菜，從傳統風味到創新演繹，《味旅・西班牙》不僅呈現西班牙料理的多元面貌，更描繪出一條橫跨文化、風土與時間的風味軸線。在這場旅程中，料理不只是味覺的堆疊，而是一種文化的轉譯，讓賓客從一道道熟悉卻嶄新的風味之中，看見西班牙如何在傳統之上持續演進，並在世界餐桌上建立其獨特地位。

饗饗將這段風味旅程轉化為一場可被感知的當代體驗，讓每一次舉箸，都成為與世界連結的片刻。

Taste the World, INPARADISE.

【世界的饗饗 | 味旅•西班牙】活動資訊

活動⽇期｜即日起 ⾄ 2026 年7⽉31⽇

活動地點｜

饗饗信義店 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 46 樓（捷運市政府站3號出口）

饗饗新莊店 新北市新莊區思源路 555 號 39 樓（捷運新北產業園區站1號出口）

線上訂位｜https://www.klook.com/zh-HK/activity/21662

SOURCE INPARADISE