首波企劃「味旅・義大利」登場，三個月冬季限定呈現義式風土之美

首波《世界的饗饗》以深受台灣人喜愛的「義大利」作為起點，推出冬季限定企劃 「味旅・義大利」，活動期間為即日起至 2026 年 2 月 28 日。INPARADISE 饗饗 特別邀請來自米蘭的名廚 Enrico Negrini 合作，攜手打造兼具傳統底蘊與當代細緻詮釋的四道聯名料理，涵蓋前菜、主食、家常菜與經典甜點，以味覺穿梭義大利南北。義大利料理長年深植台灣飲食文化，也象徵許多旅人對歐洲的浪漫想像。INPARADISE 饗饗 希望透過此次企劃，以「在地詮釋國際」的方式，讓賓客在冬季的一席佳餚中感受義大利陽光、山林與城市的生命力。

主廚 Enrico Negrini：來自米蘭、深受《Gambero Rosso》肯定的國際料理視角

Enrico Negrini 主廚擁有超過十五年國際餐飲經驗，曾任職於英國米其林二星餐廳 Le Manoir aux Quat'Saisons（由 Raymond Blanc 主廚領軍），並深受法式、義式與現代歐陸料理訓練的影響。現任職於台北 Divino 餐飲集團行政主廚，其團隊多次榮獲義大利權威紅蝦評鑑《Gambero Rosso》一叉評級，象徵餐廳在料理、酒單與服務上的全面卓越。

《Gambero Rosso》被譽為「義大利人的米其林」，以嚴謹制度與具代表性的地域視角聞名。Enrico 主廚的餐廳能於該指南中持續獲得肯定，代表他在義大利飲食圈的專業實力不僅受到在地認可，也具備國際級的影響力。

此次合作，他以義大利南北地理軸線為發想，與 INPARADISE 饗饗 廚藝團隊共同打造四道呈現地域精神的料理：

- 北海道扇貝佐澄清番茄湯：呈現南義地中海的明亮海岸感。

- 獵人燉雞：濃縮皮埃蒙特森林與冬日氣息。

- 帕達諾起司義大利麵：以伏特加燒融乾酪，展現帕爾馬的經典與優雅。

- 提拉米蘇：以威尼托為靈感，重現義式甜點的層次與浪漫。

五大餐區共同演繹義大利南北風貌，打造無需機票的冬日味覺旅行

豐大海｜北海道扇貝佐澄清番茄湯 （平假日午、晚餐限定）

以低溫烹調北海道扇貝，搭配24小時精煉的澄清番茄湯，展現南義地中海的清爽旨味。

旬巧原｜茴香甜橙海鮮沙拉

以西西里島風情為靈感，以茴香、甜橙與時令海鮮組合出陽光明亮的南義氣息。

大快地｜獵人燉雞、佛羅倫斯燉牛肚、帕達諾起司義大利麵

以皮埃蒙特的菌菇與山林風土詮釋獵人燉雞；以托斯卡尼街頭記憶呈現佛羅倫斯燉牛肚；以伏特加燒融熟成18個月帕達諾乾酪打造義大利經典麵食－帕達諾起司義大利麵，呈現北中義的層次與人文溫度。

甜田｜提拉米蘇、草莓雪酪帕菲

以威尼托經典的提拉米蘇展現義式甜點的浪漫韻味，並以草莓帕菲創造清爽優雅的收尾。

長飲川｜橙焰落日 Aperol Spritz



以義大利經典開胃酒 Aperol 為基底，結合氣泡與柑橘香氣，象徵義式午後的愉悅節奏。

透過空間、料理、食材與文化敘事的整合，INPARADISE 饗饗希望帶領賓客展開一場無需機票、即可在餐桌上完成的冬日義大利味覺旅行。

INPARADISE 饗饗 推出全新企劃【世界的饗饗 | 味旅 義大利】活動資訊

活動日期｜即日起至 2026年 2月28日

活動地點｜INPARADISE 饗饗

信義店 台北市信義區忠孝東路五段68號46樓 (捷運市政府站)

新莊店 新北市新莊區思源路555號39樓 (捷運新北產業園區站)

訂位方式｜饗饗官網 https://www.feastogether.com.tw/booking/Inparadise

