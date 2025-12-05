香港著名藝術家 Leo Wong 首次亮相「Maison&Objet Intérieurs Hong Kong」

《牡丹》藝術裝置 - 東西方之間的物質詩學

「Design Factory」展區概念源自「中國合院」—— 一個讓日常生活圍繞共享中庭展開、並自然孕育社群感的空間。從合院「以庭為心」的格局汲取靈感，將院落視為家族共同的生活場域，承載聚合、交流與四時流轉。

以「東西方之間的物質詩學」為核心，Leo Wong 以藝術裝置《池泉牡丹》呈現二十朵處於不同生命階段、姿態與色彩層次的陶瓷花卉，將此意象轉化為一座由瓷花與光影交織而成的「池泉庭院」。作品被安置於「中式庭園」裝置之中，藉由花與空間之間的對話，營造充滿東方詩意的當代庭園景致，呼應中式園林「以景為畫」的傳統意境。

花卉一直是 Leo Wong 的核心創作題材，從標誌性的牡丹到薔薇、蘭花等，皆呼應中國傳統文學中植物所承載的深厚象徵。他以玲瓏通透、輕盈細緻的瓷土，定格花朵由蓓蕾、含苞待放、初綻至盛放的不同狀態，藉此探索生命的起承轉合與時間流逝，為古老材質注入當代哲學思考。為完成藝術裝置《池泉牡丹》中每一朵瓷花，他需投放逾一百小時，逐片塑造花瓣及各個細節部位，令每件作品皆承載時間與專注所沉澱出的質感與氣息。

藝術家訪談 : 工藝復興之夢

Leo Wong 在訪問中表示，去年獲邀於威尼斯參與歐洲頂級工藝雙年展 Homo Faber，與來自全球逾 50 個國家、400 多位工藝大師同場展出，令他深刻體會到展會所強調工藝的核心精神——工藝師以終生熱情為驅動、以天賦為根基，對生命變化保持高度敏銳，並透過精煉而有力的作品，將審美與技術交織而成的複雜層次轉化為清晰可見的空間與物件。

身為香港唯一代表參與是次展覽的藝術家，他希望把這股「工藝復興」的精神帶回香港與亞洲，以作品喚起大眾對手工技藝及當代工藝價值的重新關注。過去一年間，Leo Wong 先為 Van Cleef & Arpels 在香港旗艦店打造藝術裝置，其後更先後獲星巴克為香港故宮文化博物館旗艦店委約創作及曼谷文華東方酒店創作具代表性的瓷花作品，進一步推動並實踐當代工藝在國際品牌與文化機構的獨特創作地位。

關於 Design Factory 策展 :「Shifted Mirrors: Fragments of a Dreamed East」

Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 展會以年度主題「Crossroads」為軸，圍繞三大核心元素及區域，以Design Factory啟發「靈感」（Inspiration）、Design Showcase引領「探索」（Discovery），以及Le Club構築「交流」（Encounters），交織出一場嶄新的文化盛會。

Design Factory 展區由布魯塞爾與紐約 COLLECTIBLE 設計平台聯合創辦人 Clélie Debehault 與 Liv Vaisberg 策劃，並由 Hero Design 的 Ann Chan 擔任空間設計。展場透過八至十個如房間般的獨立「島嶼」構成，各自從不同的東亞室內傳統汲取靈感——包括中式文人書齋、茶室、園林亭閣，以至帶內院與天台結構的香港唐樓，再經由西方視角重新詮釋，延伸出新形態的「中國風」（chinoiserie）。

關於藝術家 － Leo Wong（王俊賢）

香港著名陶瓷藝術家 Leo Wong 以「以瓷作花」見稱，善用高透光度白瓷薄胎創作巧奪天工的花卉陶藝雕塑，將陶瓷工藝的技術挑戰與美學表現推向極致。他結合非遺工藝、文學與植物學，以充滿東方詩意的方式呈現大自然稍縱即逝的瞬間。

Leo Wong 的作品向世界展示亞洲當代陶塑的審美格局與思想深度，其作品為荷蘭駐港總領事館、香港故宮文化博物館 、香港半島酒店、文華東方酒店集團、Van Cleef & Arpels、Chanel 等知名機構收藏。他曾於法國五月藝術節、新加坡富麗敦酒店、香港半島酒店等地舉辦個展，並參與多項國際展覽。

2024年，他獲選為唯一代表香港參與威尼斯 Homo Faber 歐洲頂級工藝雙年展的藝術家，與來自全球逾50個國家、400多位工藝大師同台展出。除了創作外，Leo Wong 創立香港國際陶藝協會， 積極投身藝術教育與社區推廣，透過展覽、講座及跨界合作，分享其在植物學、文學、建築與設計方面的知識與經驗。

展會詳情：

Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025

日期：2025年12月3日（星期三）至12月6日（星期六）

地點：香港會議展覽中心3C展覽廳（香港灣仔博覽道1號）

