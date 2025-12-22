黃道益官方網站全面升級 攜手代言人容祖兒開啟 No.1 品牌新篇章

新版網站以嶄新介面呈現，並提供繁體中文、簡體中文及英文，三語版本，連接全球市場，為本地、內地及海外用戶帶來更一致、更現代化的品牌體驗。網站亦對多項重要內容進行深度優化，包括全新整理的 「產品真偽驗證」 頁面，以清晰的版面編排及循序漸進的文字指引，協助全球消費者從包裝細節準確辨識正貨；同時，「使用指南」 亦經全面更新，透過圖片及短片示範不同身體部位的正確塗抹方式及配合熱敷的技巧，提升舒緩效果。充份體驗品牌對產品教育與消費者安全一以貫之的承諾。經過重整後的內容更易掌握，協助大眾在日常生活中安全而有效地運用活絡油，突顯品牌對產品教育與專業知識傳遞的重視。

皇者聯乘 迎接全球新世代消費者

黃道益新版網站不僅是視覺與資訊架構上的革新，更代表品牌邁向全球化的重要一步。透過更現代化，以及不同地區用戶易於理解的內容呈現，讓香港製造的專業與品質能以更直接的方式觸及世界各地的消費者。品牌首次邀請香港樂壇天后容祖兒擔任代言人，以「No.1 × No.1」的組合象徵品牌跨入新世代，而聯乘容祖兒及革新官方網站亦將相互引領，推動品牌於國際市場的能見度與影響力。未來，黃道益活絡油將繼續透過創新平台、專業資訊及一致的全球品牌語言，加強與消費者的溝通，進一步鞏固其 No.1 皇者地位，並以香港品牌之名，走向更廣闊的國際舞台。

關於黃道益活絡油

黃道益活絡油：跨越半世紀的香港傳奇

品牌傳承 「痛則不通，通則不痛」——這句流傳千年的中醫智慧，正是黃道益活絡油創辦人黃道益醫師畢生的製藥理念。作為源自香港的經典品牌，自1960年代創立至今已傳承至第二代，歷經香港半個多世紀的社會變遷，始終恪守創辦初心，秉持「專注本業，精益求精」的匠人精神。

1950年代，黃醫師從深水埗一間樸實的涼茶舖起步，將數十年行醫經驗與中醫理論精髓相融合，經過反覆臨床驗證與配方改良，1968年最終研製出這款具有革命性滲透效果的活絡油。產品憑藉顯著的「活絡止痛」功效，從街坊鄰里的口碑相傳，逐步發展成為享譽國際的中醫藥權威品牌，見證了香港傳統醫藥的卓越成就。

匠心堅持 五十年如一日，黃道益活絡油始終恪守「一生專注一事」的匠人精神。在時代變遷中，品牌堅持百分百香港製造，於葵涌及元朗的自設廠房嚴格把關每道工序。從全球精選優質中藥原料，到遵循古法結合現代科技的獨家工藝，每一瓶活絡油都歷經18道嚴謹工序，確保達到國際醫藥標準。

香港精神與品牌承諾

「香港製造」這四個字，對黃道益活絡油而言不僅是產地標籤，更是一份歷久彌新的堅持。五十多年來，我們以匠人之心守護傳統製藥工藝，每一瓶活絡油都承載着對消費者健康的莊嚴承諾。

品牌始終秉持三大核心價值：

「實效」 - 傳承古法配方，經得起時間考驗的療效

「安全」 - 嚴選天然中藥原料，嚴格把關生產流程

「可靠」 - 半世紀不變的品質保證

正如品牌代言人容祖兒所言：「這不僅是一瓶藥油，更是香港人智慧的結晶。」從深水埗的小店到國際市場，黃道益活絡油見證了香港精神的真諦——在時代變遷中堅守專業本質，於精益求精中追求卓越。每一滴藥油，都訴說着香港人「做好一件事」的執着與匠心。

這種堅持，讓黃道益活絡油成為跨越三代香港人的集體記憶，更是無數家庭藥箱中不可或缺的安心保障。我們相信，真正的香港精神不在於規模大小，而在於對品質那份永不放棄的堅持。

