強強聯合，佈局全球 | SuperX攜手天孚通信共拓AI光連接全球新藍海

新加坡2026年2月11日 /美通社/ -- AI 基礎設施解決方案提供商 SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX，簡稱「公司」或「SuperX」）今日宣佈，已通過其全資子公司與蘇州天孚光通信股份有限公司（深圳證券交易所股票代碼：300394，以下簡稱「天孚通信」）的新加坡全資子公司 Tianfu International Investment Pte. Ltd.（以下簡稱「天孚國際投資」）簽署合資協議，聯合成立SuperX Optical Communications Pte. Ltd.，整合雙方資源深耕全球AI光連接市場，打造全球領先光通信解決方案生態，為全球AI資料中心建設注入新動能。

戰略合資落地，聚焦全球增量市場

雙方將在新加坡成立合資公司（以下簡稱「合資公司」），出資完成後SuperX將成為第一大股東。該合資公司將致力於打造全球下一代一站式算力中心（AIDC）光連接解決方案，旨在解決大規模人工智慧計算集群中日益嚴峻的高速互聯與資料傳輸瓶頸。

此次合資是雙方基於全球科技趨勢精准研判的戰略共識，業務範圍將覆蓋除中國大陸及香港、澳門特別行政區以外的全球主要市場，聚焦為全球AI算力中心客戶提供一站式光連接解決方案，精准把握AI與資料中心領域的增量紅利。

優勢互補，構建1+1>2聚合效應

隨著生成式 AI 邁入萬億參數大模型時代，算力中心的架構正從傳統的網路連接向超大規模 GPU 集群互聯演進。光連接作為算力中心的「神經系統」，其性能直接決定了算力集群的整體效率。作為行業領先力量，雙方將實現資源整合與業務協同的深度融合：

  • SuperX憑藉其AI技術積澱與全球客戶資源，將導入合作產品相關的客戶訂單、研發及定制需求；
  • 天孚通信提供專業光器件ODM產品技術支援，為市場拓展保駕護航；

光連接產品將集成至 SuperX 模組化 AI 基礎設施中，實現算力中心現場的「隨插即用」，大幅縮短全球客戶的部署週期。

新公司將啟用「SuperX Optical Communications」合作品牌，持續優化產品研發規劃與成本控制，構建差異化競爭優勢。

關於 SuperX AI Technology Limited (NASDAQ:SUPX)

SuperX AI Technology Limited 是一家 AI 基礎設施解決方案提供商，為 AI 資料中心提供全面的專利硬體、先進軟體及端到端服務組合。公司的服務涵蓋高級方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成以及端到端運維。其核心產品包括高性能 AI 伺服器、800V 直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及 AI 雲和 AI 智慧體。公司總部位於新加坡，服務于全球機構客戶，包括企業、研究機構、雲端及邊緣計算部署。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.superx.sg

關於蘇州天孚光通信股份有限公司

天孚通信是業界領先的光器件整體解決方案提供商和光電先進封裝製造服務商，致力於高速光器件的研發、生產和銷售。公司2005年成立，2015年在中國創業板上市。產品廣泛應用於人工智慧、資料中心、光纖通信、光學傳感等領域。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.tfcsz.com 

安全港聲明

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會不時以口頭或書面形式發表前瞻性陳述。我們基於對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述，這些陳述來源於我們目前掌握的資訊。您可以通過非歷史性質的術語來識別前瞻性陳述，特別是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預料」、「構思」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預計」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語及其否定形式。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司發展方向的能力；我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些及其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述產生重大差異。

前瞻性陳述僅為預測。讀者請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生，且實際事件和結果可能因涉及我們的風險、不確定性和假設而產生重大差異。我們沒有義務根據不確定性及假設的結果公開更新或修正任何前瞻性陳述，本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生。

