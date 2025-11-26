SuperX 宣佈獲批 2000 萬美元股票回購計畫

SuperX AI Technology Ltd

26 11月, 2025, 21:00 CST

新加坡2025年11月26日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）（以下簡稱「公司」或「SuperX」）今日宣佈，其董事會已授權一項股票回購計畫。根據該計畫，公司可在未來一年內回購總額不超過2000萬美元的普通股。此舉彰顯了公司對自身戰略方向以及全球 AI 基礎設施領域巨大市場機遇的信心。

此次授權反映了公司對 SuperX 長期增長前景和商業模式的堅定信心。公司認為，當前的估值並未充分體現公司的內在價值及其增長潛力。該計畫使公司能夠在保持快速擴張所需的財務穩健性的同時，戰略性地配置資本並提升長期股東價值。

股票回購可能不時通過公開市場或私下協商交易進行，並將嚴格遵守適用的證券法律，包括1934年《美國證券交易法》第 10b-18 條的安全港規定，或依據 10b5-1 交易計畫執行。回購的時間、價格和數量將取決於多種因素，包括市場狀況、流動性以及適用的監管要求。該計畫並不強制要求公司收購特定數量的普通股，且可能隨時暫停或終止。

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智慧基礎設施解決方案提供商。公司通過其新加坡全資子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. 和 SuperX AI Pte. Ltd.，為人工智慧資料中心提供全面的產品組合，包括專有硬體、先進軟體以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能 AI 伺服器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.superx.sg 

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的資訊，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

