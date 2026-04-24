國發會串聯國內新創夥伴 征戰全球創新盛會-東京SusHi Tech

台北2026年4月24日 /美通社/ -- 為深化臺日雙邊合作，打造新創雨林生態系，國發會今(115)年4月27日至29日再度攜手部會社群，共同參加在東京隆重登場的全球指標性創新盛會「SusHi Tech Tokyo 2026」，本次由國發會 - 國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 專案辦公室與經濟部中小及新創企業署-林口新創園、臺灣證券交易所等夥伴合作，協助 27 家臺灣優質新創赴日，打造全場最大的展區-臺灣館，向國際展現臺灣新創在AI、永續、深科技等領域的強勁實力。

國發會表示，本次參展合作夥伴除經濟部、證交所外，也串聯新北市政府、好食好事基金會、陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心(IAPS)及中華開發資本等夥伴，主要亮點如下：

提升臺灣新創國際能見度： 於大會論壇中分享臺灣新創與投資環境、AI新十大建設政策，以及臺灣資本市場環境等議題，推廣臺灣創新資源，並邀請日本主流媒體(如日經新聞、日本東京電視台)參與，帶動國際媒體報導。

於大會論壇中分享臺灣新創與投資環境、AI新十大建設政策，以及臺灣資本市場環境等議題，推廣臺灣創新資源，並邀請日本主流媒體(如日經新聞、日本東京電視台)參與，帶動國際媒體報導。 深化臺日信任合作關係： 安排經濟部中小企署、台灣智慧駕駛與日方生態系夥伴簽署合作備忘錄，展現雙邊合作實績；並邀請NTT East、邁特創新加速器、比翼加速器等夥伴分享臺日合作資源，為雙邊新創與企業建立更多跨境合作契機。

安排經濟部中小企署、台灣智慧駕駛與日方生態系夥伴簽署合作備忘錄，展現雙邊合作實績；並邀請NTT East、邁特創新加速器、比翼加速器等夥伴分享臺日合作資源，為雙邊新創與企業建立更多跨境合作契機。 帶動臺日雙邊合作契機：邀請日本五大商社(如三菱集團)、三大銀行(如瑞穗銀行Mizuho、三井住友銀行SMBC)，以及大企業(如JR東日本)參訪臺灣館，加速雙邊商務媒合。

此外，為帶動臺灣新創生態系國際化，國發會國家新創品牌專案辦公室亦展現其亞太市場強大的號召力，辦理亞太生態系夥伴交流活動 - Asia MirAI Day，集結臺灣、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等國之創新夥伴，深入解析各國市場落地實務及資源，強化亞太創新夥伴關係。

SusHi Tech Tokyo 係由東京都政府主辦，是亞洲最具影響力的科技盛會之一，本年度預計吸引全球超過 6 萬名參與者、全球 700 家精銳新創、促成逾萬場媒合會議，是臺灣新創對接日本大企業、投資人及公部門的重要門戶。國發會今年係第三年參展，過去已成功促成逾 750 場商務媒合，吸引東京都廳知 事小池百合子親臨臺灣館支持。未來亦將持續鏈結日本創新資源，並透過Startup Island TAIWAN 東京基地，深化臺日雙邊信任關係，促成更多臺日合作成功案例。

SOURCE Startup Island TAIWAN