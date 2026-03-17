國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 與 Formosa Impact Circle 於台北舉辦「台歐半導體與關鍵科技戰略圓桌會議」

聚焦半導體、AI、量子運算與深科技投資合作，深化台歐關鍵科技夥伴關係

法國在台協會指出，歐盟未來推動的 Chips Act 2.0，將由過去供給端補貼，轉向更重視需求端政策機制。歐洲正投入超過 2,000 億歐元 建置資料中心基礎設施，台歐合作不應被簡化為「軟體對硬體」，而是歐洲的研究實力結合台灣的產業化能力。

在投資面上，歐洲目前存在明顯的 Series A+ 成長資金缺口，尤其在深科技與硬體新創領域，不少企業在完成早期募資後，面臨擴張資本不足的結構性挑戰。此一缺口被視為台灣投資人可積極切入的重要契機。台灣投資人具備「smart money」優勢，不僅能提供資金，也能在半導體、機器人、國防科技、健康醫療等產業所需的實務能力，協助歐洲深科技新創加速走向商業化與規模化，形成雙方互利共贏的合作模式。

此外，歐洲在 量子運算與特用型半導體 領域已出現具代表性的領先企業，並正積極尋求與台灣在製造、整合、擴產及商業化方面建立合作。與會專家指出，量子運算正逐步接近產業爆發點，未來可望成為下一波數位革命的重要基礎設施；而除 AI 晶片與量子電腦本體外，高速資料轉換器等底層關鍵元件，同樣是推動 AI 與量子系統落地不可或缺的核心技術。與此同時，歐洲在國防與航太市場中，也正積極尋求降低對美國供應商依賴的替代方案，為台歐在關鍵零組件、特用型半導體與系統整合上的合作帶來更多可能。

台灣與歐洲在科技與投資面具高度互補性，但現有合作潛力仍有待進一步發揮。歐洲擅長前沿研究、原始創新與深科技技術，台灣則在產業化、供應鏈整合、工程實作及規模化製造方面具備世界級優勢。雙方若能在政策支持、投資鏈結與產業合作上持續深化，將有助於共同建構下一代半導體、AI 與量子科技的國際合作新格局。

本次活動與 La French Tech Taiwan 合作推動，由 Pachamama Capital 共同主辦，透過串聯政策界、投資界與產業界，持續深化台灣與國際創新及投資生態系之間的交流與合作。

SOURCE Startup Island TAIWAN