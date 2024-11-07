進博會第一現場 | 復宏漢霖戰略攜手SVAX，開啟全球佈局新篇章

根據協議，雙方將在沙特阿拉伯分別設立商業化和生產合資公司，並在MENAT地區就復宏漢霖的一系列產品，包括阿達木單抗漢達遠®（HLX03）、貝伐珠單抗漢貝泰®（HLX04），進行合作開發，開展本地註冊、生產及商業化。另外，此次合作框架中的首批項目亦包括共同投資開發復宏漢霖自研的帕博利珠單抗生物類似藥HLX17，共同推動該產品的全球註冊上市。

復星醫藥執行總裁、復宏漢霖董事長張文傑：「與SVAX的合作是復宏漢霖全球化藍圖的重要組成部分，這將加速我們在關鍵市場的業務佈局，進一步提升公司的國際競爭力。我們期待這一合作能夠為雙方的創新發展注入新動力，促進高品質生物藥的研發和生產，為中東、北非及土耳其地區的患者提供更多可負擔的治療選擇，共同為全球健康事業貢獻力量。」

復宏漢霖首席執行官朱俊：「我們很高興與SVAX達成合作，這不僅是對我們全球戰略的有力補充，也是我們踐行『以患者為中心』承諾的重要一步。SVAX在創新和提升區域醫療保健水平方面的熱忱，與我們的願景高度契合。此次合作有望結合SVAX在MENAT地區的深厚資源和本土經驗，與復宏漢霖的全球視野和創新能力，加速生物醫藥創新成果轉化落地，促進優質生物藥造福全球更多患者。」

Fakeeh家族企業董事長Ammar Fakeeh：「我們很榮幸能與復宏漢霖建立這一戰略合作夥伴關係，其在生物製藥創新方面的卓越表現完美契合了我們提升MENAT區域醫療保健水平的使命。通過強強聯手，我們致力於提高對優質關鍵生物藥的可及性，並為沙特及更廣泛區域的醫療保健生態系統高質量發展夯實基礎。此次合作是為患者提供先進療法的重要一步，充分體現了我們對健康、創新和可持續影響的堅定承諾。」

SVAX創始人兼董事總經理Mazen M. Hassanain：「非常高興與復宏漢霖建立這一戰略合作夥伴關係，復宏漢霖以高質量和創新生物藥而聞名。通過結合SVAX在藥政、市場推廣、銷售和本地生產方面的知識和經驗，以及復宏漢霖在生物藥開發和全球供應方面的技術積累，雙方致力於為MENAT區域帶來前沿療法，造福更多患者。此次合作將助力提升高效用藥可及性，與我們推動沙特阿拉伯乃至更廣泛區域醫療保健水平發展的願景相一致。我們期待與復宏漢霖攜手並進，共同推動MENAT區域的增長、創新和醫療可及性。」

作為一家國際化的創新生物製藥公司，復宏漢霖致力於為全球患者提供可負擔的創新生物藥，產品覆蓋腫瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等領域。公司不斷提升研產銷一體化平台的開發及運營效率，通過多維提升產品可及性等舉措，推動核心產品的商業化增長，實現持續的高質量盈利。公司前瞻性佈局了一個多元化、高質量的產品管線，涵蓋50多個分子，已有6款產品在中國上市，3款產品在國際市場獲批上市，24項適應症獲批，惠及逾67萬名患者。其中，漢曲優®（曲妥珠單抗）已在全球49個國家和地區獲批，為獲批上市國家和地區最多的國產單抗生物類似藥，累計惠及超過21.5萬名乳腺癌和胃癌患者。公司與國際合作夥伴緊密合作，加速推進公司產品在全球的上市註冊進程，廣泛覆蓋亞洲、歐洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲，共同推動中國生物醫藥創新與全球化發展。

MENAT地區是全球醫藥市場的重要組成部分，隨著當地醫療需求的不斷增長和政府政策的支持，該區域生物醫藥產業正迎來快速發展。2024年6月，漢曲優®成功發貨沙特，成為首個登陸中東市場的國產單抗生物藥。復宏漢霖與SVAX的強強聯手不僅將促進雙方管線佈局和業務版圖，更將助力提升新興市場的醫藥創新能力。展望未來，復宏漢霖將持續踐行提升國際競爭力，為全球臨床需求和生物醫藥創新發展貢獻更多力量。

關於SVAX

SVAX是一家總部位於沙特阿拉伯的先鋒企業，致力於沙特本土化生物製造，並確保該地區疫苗和生物制劑的穩定、高質量供應。SVAX成立旨在加強國家衛生安全，積極支持該地區對抗傳染病大流行的準備。響應沙特2030願景和沙特國家生物技術戰略等戰略方針，SVAX通過聘用高技能的本土科學家和專業人員，引領生物製造行業本土化發展。

SVAX以其作為沙特阿拉伯及更廣泛中東和北非地區（MENA）關鍵生物制劑的本地開發商和生產商而聞名。公司通過創新、製造和咨詢服務三大戰略業務板塊運營。其創新工作聚焦於生物制劑和疫苗的先進研發，推動創新和合作，將前沿療法推向市場。在生產方面，SVAX正建立 最先進的技術和設施，以生產符合全球標準的疫苗和生物制劑。同時，SVAX通過其咨詢服務提供專家咨詢，支持並加快該地區生物技術產業的發展。

通過這些舉措，SVAX獨特地定位於推動生物製造的轉型變革，確保該地區的發展保持韌性、創新，並為未來的醫療挑戰做好準備。

關於復宏漢霖

復宏漢霖（2696.HK）是一家國際化的創新生物製藥公司，致力於為全球患者提供可負擔的高品質生物藥，產品覆蓋腫瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等領域，已有6款產品在中國獲批上市，3款產品在國際獲批上市，24項適應症獲批，4個上市申請分別獲中國藥監局、美國FDA和歐盟EMA受理。自2010年成立以來，復宏漢霖已建成一體化生物製藥平台，高效及創新的自主核心能力貫穿研發、生產及商業運營全產業鏈。公司已建立完善高效的全球創新中心，按照國際藥品生產質量管理規範（GMP）標準進行生產和質量管控，不斷夯實一體化綜合生產平台，其中，公司商業化生產基地已相繼獲得中國、歐盟和美國GMP認證。

復宏漢霖前瞻性佈局了一個多元化、高質量的產品管線，涵蓋50多個分子，並全面推進基於自有抗PD-1單抗H藥漢斯狀®的腫瘤免疫聯合療法。截至目前，公司已獲批上市產品包括國內首個生物類似藥漢利康®（利妥昔單抗）、自主研發的中美歐三地獲批單抗生物類似藥漢曲優®（曲妥珠單抗，美國商品名：HERCESSI™，歐洲商品名：Zercepac®）、漢達遠®（阿達木單抗）、漢貝泰®（貝伐珠單抗）以及漢奈佳®（奈拉替尼），此外，創新產品漢斯狀®（斯魯利單抗）已獲批用於治療微衛星高度不穩定（MSI-H）實體瘤、鱗狀非小細胞肺癌、廣泛期小細胞肺癌和食管鱗狀細胞癌，並成為全球首個獲批一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗。公司亦同步就16個產品在全球範圍內開展30多項臨床試驗，對外授權全面覆蓋歐美主流生物藥市場和眾多新興市場。

SOURCE 復宏漢霖