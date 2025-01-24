引領教育新未來 ViewSonic創新AI教育科技亮相Bett 2025

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ViewSonic Corporation

24 1月, 2025, 08:00 CST

臺北2025年1月24日 /美通社/ -- 全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic於 1 月 22 日至 24 日於英國教育與訓練科技展（Bett 2025）展示結合 AI 技術的全方位教育科技解決方案，以「Let's Learn Together」為主題，透過創新科技，特別是AI技術，展現ViewSonic如何打造包容且可持續性的智慧學習環境，全面提升教師的教學品質與學生的學習參與度。 

ViewSonic董事長暨創辦人朱家良表示：「教育的目標應是觸及每個人並激發學習熱忱，而AI技術的革新開啟了教育的無限可能。ViewSonic致力運用最新AI技術，協助教師精簡教學流程、增強課堂互動，並實現真正的個人化學習體驗。展望未來，我們將持續創新，提供教育工作者更便捷的AI教學工具，共同邁向智慧教育新時代。」

ViewSonic於Bett 2025精彩展示結合 AI 技術的全方位教育科技解決方案，打造符合各學層的智慧學習環境，吸引來自各國的教育專家和教育工作者關注。
ViewSonic於Bett 2025精彩展示結合 AI 技術的全方位教育科技解決方案，打造符合各學層的智慧學習環境，吸引來自各國的教育專家和教育工作者關注。

AI驅動教育新未來

隨著教育科技的快速發展，ViewSonic 持續研發 AI 驅動的教育解決方案，致力結合創新科技實現個人化學習並提升教學效率。透過 AI 技術的應用，ViewSonic 正在改變傳統教與學模式，為教學現場提供更智慧化的工具和資源，打造全新的教育體驗，更協助教師減輕備課壓力，並能即時掌握學生學習進度，提升整體教學成效。

即將推出的ChirpAI是一款用於提升教學效率與互動體驗的AI 教學助教。教師可運用ChirpAI打造進階版、專屬每個學生的智慧學習助教，自動化處理行政庶務、提供個人化教學建議並即時追蹤學生的學習進度。ChirpAI 更能與學生即時互動，提供一對一的學習輔導，量身制定專屬學習計畫，讓教師能更專注於教學本身，同時減輕繁瑣的行政負擔。 

已在美國及臺灣深受教師歡迎的ClassSwift一站式即時互動教學平臺具備多項AI功能，包括「AI題目生成」、「AI簡答批改」及「人工智慧課堂」，讓教師能快速掌握學習成效，並透過即時數據分析，靈活調整課程安排。此外，ViewSonic與知名教育出版商康軒、南一合作推出AI教科書，透過ClassSwift將數位教材與AI深度結合，可根據學生的學習需求和表現即時調整教學策略，大幅提升教學成效。

另一大亮點是TeamOne AI協作白板軟體，其內建「AI便利貼摘要」與「手寫識別」功能，提升跨校交流與教學協作效率，並兼容不同裝置，進一步簡化溝通流程，提升團隊協作效率。

為多元教育環境量身打造解決方案

針對多元學習場域，ViewSonic推出從專為智慧講臺設計的24吋手寫觸控顯示器110吋大型ViewBoard互動顯示器，以滿足不同在教室、演講廳及各類學習場域的教學需求。此外，ViewSonic通過企業設備授權協議（EDLA）認證的解決方案提供直覺化的操作介面，滿足教育工作者多元風格及環境需求，確保更高效且靈活的教學模式。

在中小學教學場域中，ViewBoard互動顯示器結合升級版的myViewBoard沉浸式數位白板系統，打造更具包容性與互動性的數位教學環境。而在高等教育及複合會議場景中，ViewBoard與TeamJoin視訊協作會議解決方案無縫整合，能支援教育工作者有效管理跨校園研討會與國際研究專案，實現靈活、高效的協作教學體驗。

ViewSonic教育科技生態系已在全球各地廣泛應用，除了在臺灣已與新北市後埔國小文藻外語大學等校合作，在英國也與牛津大學耶穌學院（Jesus College, Oxford）、凱尼爾沃思多學院信託基金會（Kenilworth Multi Academy Trust）及諾丁漢學院（Nottingham College）等知名教育機構合作。這些學校成功導入ViewSonic的教育科技解決方案，不僅大幅提升IT管理效率，還藉由硬體設備與軟體平臺的無縫整合，提供教學互動工具、課程管理支援及數據分析功能，全面滿足現代化教學的需求，展現ViewSonic教育科技生態系在不同教學場域中的高效應用與適應力。

聚焦教育科技未來：ViewSonic於Bett 2025呈現多元解決方案與產業洞察

在 Bett 2025，ViewSonic 邀請教育領域專家與業界人士，共同探討 AI 與創新科技如何將教育有感升級，並為產業帶來新契機。現場安排多場講座，分享第一線教師教學經驗與產業最新觀點，協助教育工作者應對挑戰並提升教學效益。ViewSonic正於英國Bett 2025（展位號碼 NK10）於ExCeL展覽中心精彩展出。欲知更多活動詳情，請見活動網站：https://www.viewsonic.com/uk/bett2025

關於ViewSonic

ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的軟體、硬體及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包含互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務和互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會和治理標準、實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference"。欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見www.viewsonic.com/tw

SOURCE ViewSonic Corporation

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