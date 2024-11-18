老虎證券（香港）推新股認購優惠 客戶可享真0息0手續費

香港2024年11月18日 /美通社/ -- 老虎證券（香港）（下稱「老虎證券（香港）」或「老虎證券」）宣佈推出新股認購優惠， 客戶經旗下Tiger Trade平台參與認購新股，可豁免新股認購手續費及利息，融資認購槓桿率最高達20倍，且有較長融資申購時間。

市面的券商融資申購時間普遍為申購截止前一日下午4時結束，老虎證券的融資申購時間可延長至申購截止日的早上8時。此外，由於在Tiger Trade買賣港股均可享有0佣金及0平台費之優惠，客戶在新股上市後，可以立即免費出售股票。

老虎國際首席財務官曾慶飛表示：「近期新股市場熾熱，我們留意到投資者對抽新股的需求上升，加上新股平台FINI的推出有助降低孖展利息成本。老虎證券作為市場領先的科技券商一直致力降低用戶在平台上的交易成本，希望藉著推出是次優惠，使更多用戶參與認購新股，真正體驗科技帶來的高性價比服務。」

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關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融產品，一站式解決投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 (ESOP) 管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超過1,000萬用戶及超過200萬開戶客戶，並持有78個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍布中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國內地等國家及地區。2019年，老虎國際以UP Fintech Holding Limited為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。

SOURCE 老虎證券（香港）環球有限公司