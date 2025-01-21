即時配送需求持續上升 順豐同城（09699.HK）料全年淨利潤及收入迅速增長

香港2025年1月21日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司(統稱「順豐同城」或「集團」)（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，集團預期於截至2024年12月31日止年度(「2024年度」)實現盈利增長，歸屬於本公司擁有人的淨利潤預期按年增長不低於100%，收入按年增長不低於25%，其中，下半年收入料將按年增長不低於30%。

順豐同城實現淨利潤及收入穩步增長，主要歸因於受惠中國國內消費、服務等領域發展的趨勢下，餐飲及零售行業的消費增長，對即時配送的需求量增加；即時配送行業快速發展，集團同城即時配送及最後一公里訂單量均快速增長，各項業務均衡高質量健康發展；順豐同城以技術創新為驅動，持續提升數智化能力，獨立第三方定位、品牌和產品服務加速得到客戶廣泛認可，市場份額及滲透率不斷提升；以及運營底盤提質增效，進一步提高網絡規模經濟效應，持續精益運營管理能力，提升資源投入產出效率，推動毛利率及費用率持續改善。

近期國內消費市道暢旺，加上節日氣氛濃厚，均帶動同城即配需求上漲，禮品贈送等儀式感消費、文件寄遞等商務配送需求都明顯上升。順豐同城數據顯示，2024年聖誕節期間，全場景總單量較去年同期增長81%；2025年元旦當天單量按年增加92%，其中商超、百貨、美妝、飲品等品類單量按年翻倍。隨着春節將至，順豐同城作為國內最大第三方即配平台，將繼續憑借全場景配送能力以及「春節不打烊」的服務承諾，釋放更多價值。

回首去年度，順豐同城一直扎根本地生活服務行業，積極捕捉市場需求的變化和增長機會，堅定做好戰略執行，帶來了良好的經營結果。集團將堅持「高質量健康增長」的經營目標，積極把握流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場趨勢所帶來的機會，堅決投入到做大規模、做寬場景、做好服務，提升中長期收入和利潤空間。

集團將順應本地生活消費場景及消費模式轉變，繼續聚焦在行業和城市運行中的核心價值貢獻，也會努力拓展即時履約的服務邊界，加強技術能力革新，與更多的合作夥伴攜手，專注於爲客戶、行業和社會服務，為股東和客戶帶來更廣泛的價值創造。

SOURCE 順豐同城