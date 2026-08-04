中立定位驅動全場景高質增長 順豐同城（09699.HK）2026上半年業績預喜

香港2026年8月4日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」或本「集團」；股份代號：9699.HK）欣然宣佈，集團預期2026年上半年公司擁有人應佔利潤將不低於人民幣3.01億元（人民幣，下同），較去年同期增長不低於120%；同時，經調整淨利潤[1]預期將不低於2.40億元，較去年同期增長不低於50%；預期收入將不低於116.69億元，較去年同期增長不低於14%。

順豐同城實現上述业绩增長，主要歸因於受惠(I)堅持健康高質量發展的經營目標，訂單量和收入規模持續提升；(II)憑藉中立開放第三方市場定位及優質可靠的全場景履約服務，取得客戶長期信賴，加深與客戶多元化良好合作，帶動業務韌性增長；(III)受益於規模效應進一步提升、優化投入策略、精益化騎手底盤運營和AI技術應用帶動前端獲客、網絡運營到後台投入全鏈協同提質增效，實現毛利率改善，帶動利潤釋放；及(IV)主業健康增長的情況下，本期間集團投資相關收益預計亦將有所提升。

2026年上半年，順豐同城依託中立開放的服務定位與全場景履約能力，全面承接餐飲外賣、即時零售、同城跑腿、末端物流等多重需求，穩固集團增長基本盤。期內，618、世界盃及端午節多重消費節點疊加，居家採購、觀賽、文旅、節日禮贈等多場景需求集中釋放，順豐同城618大促週期日均訂單同比上漲20%；端午當日獨享專送訂單同比增超120%，各大文旅目的地個人配送訂單亦錄得數倍增長，生鮮訂單需求同步走高。同時，集團持續拓展直播電商、連鎖品牌、私域商家全域合作，透過公域、私域雙渠道佈局拓寬客戶覆蓋，並實現客戶合作的多元化升級；深度聯動順豐集團資源，為合作品牌提供「倉儲 + 轉運 + 同城配送」一體化供應鏈方案，並以末端配送能力協助傳統物流體系升級。

全渠道業務態勢向好的同時，順豐同城上半年穩步夯實運力根基，透過數智化升級推動運營提效。下沉市場佈局持續擴張帶動全網訂單密度提升，平均配送里程和單票履約成本持續優化；期内，AI智能派單全面覆蓋、無人配送加速鋪開，平台整體營運效率穩步提升，無人配送相關技術落地與場域拓展有序推進，持續豐富集團數智化技術底層實力。上半年集團訂單規模持續擴大，規模效應充分釋放。

即時配送行業中長期景氣明朗。行業資料顯示，2026 年國內即時零售市場規模將突破萬億，訂單總量保持高速增長態勢，「萬物到家」長期增長空間廣闊。作為國內領先第三方即時配送服務商，順豐同城將持續把握本地生活全域履約紅利，進一步拓展同城配送場景，深化集團末端物流協同，持續推進數智化與無人配送技術落地，經營層面有望延續高質量增長格局。

[1] 經調整淨利潤為剔除以股份為基礎的薪酬開支、權益法核算的合營企業投資收益、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產公允價值變動及相關所得稅影響後的本公司擁有人應佔利潤。

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關於杭州順豐同城實業股份有限公司（股份代號 : 9699.HK)

順豐同城專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起，公司實現獨立化、公司化運作，持續積極抓住新消費趨勢帶來的增長機會。順豐同城採用全場景業務模式，對各類産品和服務實行配送場景全覆蓋。服務覆蓋範圍廣泛，涵蓋成熟場景（例如餐飲外賣)至增量場景（例如同城零售、近場電商及近場服務)，使順豐同城能够因應本地消費市場發展升級去滿足不斷變化的客戶需求。詳情請瀏覽公司網站：https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/

SOURCE 順豐同城