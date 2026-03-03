全球能源焦點匯聚東京--日本國際智慧能源週盛大開幕 1,600家展商揭示能源轉型關鍵趨勢

氫能與燃料電池技術

太陽能、風能與再生能源系統

儲能系統（電池）與能源管理

智慧電網、能源數位化與脫碳解決方案

電動車（EV）與能源基礎設施

透過實體展示、技術發表與高端論壇，您可第一時間掌握日本及亞洲最新能源政策與技術趨勢，作為未來研究開發與商業布局的重要參考。

展會概況

名稱：SMART ENERGY WEEK 2026

時間：2026年3月17日（週二）– 19日（週四）

地點：東京國際展覽中心（Tokyo Big Sight）

主辦單位：RX Japan GK.

展會規模

參展商：1,600 / 參觀者：70,000 / 高端論壇：200

*展商、參觀者、高端論壇數量為預計數據，包括同期展會

來場登錄（免費/事前登錄制）

事前登錄制，完成登錄即可免費入場。

SMART ENERGY WEEK 2026 與多項產業專業展同期舉辦，完成一次來場登錄，即可同時參觀所有同期展會，全面掌握跨產業能源應用趨勢。

來場登錄

https://www.wsew.jp/spring/en-gb/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+EpJ/ECBUI3NwNuY9uajUSz/3FVJzO7N4=&utm_campaign=newswireTW&utm_medium=paid&utm_source=paid-newsletter

2026年日本國際智慧能源週亮點

全球領先的再生能源展覽，參展商超過1,600家。透過7 個專業展覽會涵蓋所有能源相關技術，為產業各階段的挑戰提供解決方案。 舉辦200 場產業領袖高端論壇。您可以與各領域的主題演講者及座談會嘉賓互動，包括來自經濟產業省 (METI)、東京電力 (TEPCO)、本田 (Honda)、IHI 等領袖，以及更多業界領袖。 特別活動：燃料電池車 (FCV) 試駕。Toyota、Hyundai Motor 等多家企業將在展會試駕活動中展示最新燃料電池車。

日本智慧能源週內舉行7個領域的展會

智慧能源週包含以下7個領域的子展會，透過觀展，您可以快速掌握智慧能源產業的最新動態，並了解各大展商的前沿技術成果。

日本國際氫能源&燃料電池展（H2 & FC EXPO）

氫能源&燃料電池相關技術，匯集了氫的「生產」、「運輸」、「儲存」和 「使用」技術。

氫能源&燃料電池相關技術，匯集了氫的「生產」、「運輸」、「儲存」和 「使用」技術。 日本國際光伏展(PV EXPO)

太陽能相關技術匯集了從新一代太陽能電池到太陽能電站建設、維護和營運的全系列產品和技術，是業界公認的全球專家雲集的商業平台。

太陽能相關技術匯集了從新一代太陽能電池到太陽能電站建設、維護和營運的全系列產品和技術，是業界公認的全球專家雲集的商業平台。 日本國際電池展（BATTERY JAPAN）

可充電電池相關技術匯集了可充電電池開發和生產所需的各種技術、組件、材料和設備。

可充電電池相關技術匯集了可充電電池開發和生產所需的各種技術、組件、材料和設備。 日本國際智慧電網展（SMART GRID EXPO）

智慧電網相關技術匯集了 VPP、DR 相關技術、能源管理系統、可充電電池、電動車利用等。

智慧電網相關技術匯集了 VPP、DR 相關技術、能源管理系統、可充電電池、電動車利用等。 日本國際風能展（WIND EXPO）

風能技術匯集了廣泛的風力發電技術，包括風力渦輪機、風電場建設、維護和運行以及海上風能技術等。

風能技術匯集了廣泛的風力發電技術，包括風力渦輪機、風電場建設、維護和運行以及海上風能技術等。 日本國際生質能展（BIOMASS EXPO）

生質能技術匯集了生物質燃料、發電系統和熱利用技術等。

生質能技術匯集了生物質燃料、發電系統和熱利用技術等。 日本零排放火力發電展（ ZERO-E THERMAL EXPO ）

火力發電相關技術匯集了發電系統、發電廠設備、維護和運作技術、氫和氨的利用等。

另外與智慧能源週同期舉行「可持續經營週 (Sustainability Management Week)」，可持續經營週內舉辦兩個展會

碳中和經營展 (DECARBONISATION EXPO)

循環經濟展 (CIRCULAR ECONOMY EXPO)

本届舉辦的特別展區

光伏建築一體化特別展 (BIPV WORLD)

SCM供應鏈管理展 (SCM -Supply Chain Management- WORLD)

觀展報名

請透過以下鏈接進行觀展報名。

來場登錄

https://www.wsew.jp/spring/en-gb/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+EpJ/ECBUI3NwNuY9uajUSz/3FVJzO7N4=&utm_campaign=newswireTW&utm_medium=paid&utm_source=paid-newsletter

主辦單位聯絡方式

聯絡人：今村女士

微信：RX_imamura18

信箱：[email protected]

官網：https://www.wsew.jp/spring/en-gb.html

關於RX Japan

RX Japan每年在日本東京有明國際展覽中心、幕張展覽館和大阪國際展覽中心等大型展覽館舉辦109場展覽，由437個分展組成，涵蓋珠寶、時裝、禮品、電子、能源、IT、化妝品和醫療等38個領域。

更多詳情，請訪問 RX Japan 網站：https://www.rxjapan.jp/en/。

SOURCE RX Japan GK.