新唐科技發表小型高功率 1.7W 紫光（402nm）半導體雷射

日本京都2025年12月4日 /美通社/ -- 新唐科技 (Nuvoton Technology) 今日宣佈推出其小型高功率紫光雷射二極體（402nm，1.7W），在業界標準的TO-56 CAN 封裝中實現業界領先*的光輸出功率（*）。本產品透過新唐獨家的晶片設計與熱管理技術，實現了小型、高輸出功率與長效運作，這在先前被認為難以實現。因此，本產品促進了各類光學應用中節省空間及長效耐用的光學系統發展。

（*）截至2025年11月27日，根據新唐針對以TO-56 CAN封裝於402nm波長發射的半導體雷射的調查。

Key visual:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202511280021/_prw_PI1fl_7xffInLN.png

Image:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108245/202511280021/_prw_PI2fl_jci9yEa5.jpg

波長為402nm的半導體雷射被用作水銀燈h-line的替代光源，應用於Laser Direct Imaging以及樹脂固化等領域。近年來，對包括醫療設備等更多領域的應用期待持續增長。在這些應用中，需要將光源系統整合進有限的空間中，這就產生了對於同時兼具小型化與高功率之半導體雷射的需求。然而，隨著半導體雷射的光輸出功率增加，產生的熱量也隨之升高，需採用更大的散熱結構，因此對封裝尺寸限制形成挑戰。

為解決這一問題，新唐基於逾40年的雷射設計與製造經驗，進一步發展了自有的晶片設計及熱管理技術。透過設計以降低雷射晶片內部的光損失，從而抑制熱量產生。此外，還採用了可承受強光的新型光學端面結構，成功實現了過去難以達成的「小型化、高輸出功率、長效耐用」組。因此，我們在業界標準的TO-56 CAN封裝中實現了1.7W的光輸出功率，與先前產品相比（*），輸出提升了約40%。此外，可靠性指標MTTF也大幅提升。本產品不僅能協助現有應用實現節省空間與延長壽命的目標，預期也將擴展並創造出傳統光源無法實現的新應用。

此外，作為基於半導體雷射的替換水銀燈解決方案的新成員，本產品為客戶提供更多新選擇。這使其能根據不同應用、安裝環境及所需性能進行靈活選擇，提升了系統設計的自由度。

該產品的詳細資訊將於美國舊金山SPIE Photonics West 2026以及日本橫濱OPIE'26中的新唐科技攤位展出。歡迎蒞臨參觀指教。

（*）新唐既有產品：TO-56CAN package KLC433FS01WW

產品詳細資訊請參閱：https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0090

關於Nuvoton Technology Corporation Japan：https://www.nuvoton.co.jp/en/

SPIE Photonics West 2025, Nuvoton 展位網頁：

https://spie.org/ExhibitorDetail?ExpoID=5022&ExhibitorID=105454

OPIE (OPTICS & PHOTONICS International Exhibition) 網頁：https://www.opie.jp/en/

SOURCE Nuvoton Technology Corporation Japan