亞博館暑假每兩日一場演唱會帶動經濟 全年超過120場音樂盛會 火力全開招徠逾100萬旅客

亞博館7 - 8月活動列表

2024年7月5日 2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] IN HONG KONG

2024年7月6日 2024 SUHO CONCERT <SU:HOME> IN HONG KONG

2024年7月6 - 7日 IVE THE 1ST WORLD TOUR < SHOW WHAT I HAVE > IN HONG KONG

2024年7月7日 Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG

2024年7月9日 Aimer 3 nuits tour 2024 in HONG KONG

2024年7月13日 ZeeNuNew 1st Concert 'ANOTHER LIFE' in Hong Kong China

2024年7月13日 RAIN : STILL RAINING - 香港演唱會 2024

2024年7月14日 2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong

2024年7月19 - 25日 Katch 音樂娛樂平臺呈獻:IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024

2024年7月21日 Avantgardey Shall We Dance Live in Hong Kong

2024年7月27 - 28日 中銀香港青少年公開劍擊錦標賽

2024年7月29 - 30日 Katch 音樂娛樂平臺呈獻:ANSON KONG "THE GAME OF LIFE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024

2024年8月2 - 5日 第4屆工展會購物節

2024年8月3 - 4日 2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in HONG KONG

2024年8月3日 拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件

2024年8月10日 ITZY 2ND WORLD TOUR BORN TO BE in HONG KONG⁠

2024年8月10日 2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in HONGKONG <EYES ON YOU>

2024年8月13 - 15日 國際亞洲獸醫大會暨展覽會

2024年8月17 - 18日 HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會

2024年8月17日 852FES 2024: Novel Fergus

2024年8月18日 2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] IN HONG KONG

2024年8月22 - 25日 亞洲元老及兒童劍擊錦標賽 2024

2024年8月23 - 25日 STEAM 親子教育博覽 2024

2024年8月24 - 25日 2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN HONG KONG

2024年8月27日 Conan Gray Live in Hong Kong 2024

2024年8月28 - 29日 創新香港-國際創投嘉年華2024

2024年8月29日 Laufey – Bewitched: The Goddess Tour Hong Kong