亞博館暑假每兩日一場演唱會帶動經濟 全年超過120場音樂盛會 火力全開招徠逾100萬旅客

打開旅發局的香港演唱會時間表，近半數演唱會在亞博館舉行，數量之多幾乎媲美其他所有場館的總和。單計今個暑假已有超過30場演唱會於亞博館舉行，平均每兩日一場精彩表演，當中更匯聚歐美、日本、韓國、中國香港等地歌手及不少殿堂級巨星，如韓國天王Rain鄭智熏、平成歌姬宇多田光，更有軟硬天師（葛民輝、林海峰）久違合體，造就可能是史上唯一一場軟硬世紀合體之拉闊音樂會。７月至８月份，特色活動盛事接連不斷，無論流行音樂迷、動漫愛好者，還是喜歡探索不同表演風格的聽眾，亞博館都將讓你目不暇給，勢必引爆音樂狂熱。

韓流天王新星輪襲亞博

韓星特別寵愛香港韓迷，大多巡迴表演都必定預香港站一席位。7至8月間，將近每個星期均有韓流演唱會或明星見面會於亞博館舉行。表演單位從經典天王到當紅新星橫跨不同世代，既可回憶青春，又可追逐新星偶像，包括天王級代表Rain鄭智熏、跳唱代表韓國男團EXO隊長SUHO、NCT主唱道英、影視代表「善宰男神」邊佑錫及淚之女「婿」金秀賢，還有多隊人氣女團VIVIZ、IVE、aespa、ITZY及(G)I-DLE等，連番帶來震撼視聽享受。亞博館靈活的場地佈局，可彈性配置座位及企位區，融合延伸舞臺設計，讓觀眾更近距離欣賞表演，盡情沉浸於這個韓氣逼人的精彩暑假。

歐美泰日多元演出無國界

再放眼國際，從YouTube走上舞臺的美國新晉紅星Conan Gray和來自冰島的混血華裔歌手Laufey將分別於8月27及29日為香港觀眾帶來精彩演出。泰國方面，現時炙手可熱的「Cutie Pie CP」ZeeNuNew將於7月13日登陸亞博館。再近一點，日本國民歌姬宇多田光將於8月17及18日大唱多首跨世代經典傳奇歌曲，而捉緊潮流的觀眾更不可錯過動漫靈魂歌姬Aimer及日本搞怪舞團Avantgardey的演出。

本地勢力崛起遇軟硬合體 重燃廣東歌狂熱

作為世界級活動場地，亞博館不僅迎來多位知名國際巨星，還見證了本地音樂勢力的崛起，重新掀起了一股廣東歌狂熱。由廣播界紅到歌壇的殿堂級組合軟硬天師將世紀合體舉行拉闊音樂會，只此一場於亞博館舉行，誓必讓笑聲與音樂齊飛。同在暑假，多位《全民造星》出身的人氣歌手Ian陳卓賢、Anson Kong、Jer柳應廷與MC張天賦亦將相繼空降亞博館Arena，Hip Hop 界新星Novel Fergus亦將首度獨領亞博舞臺，盡展本地音樂新勢力。連場本地音樂會在亞博館全面爆發，與蓄勢待發的廣東樂迷一同支援及見證本地音樂。

1 調查由獨立市場研究公司Cimigo Limited於2024年3月進行

亞博館7 - 8月活動列表 2024年7月5日 2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] IN HONG KONG 2024年7月6日 2024 SUHO CONCERT ＜SU:HOME＞ IN HONG KONG 2024年7月6 - 7日 IVE THE 1ST WORLD TOUR < SHOW WHAT I HAVE > IN HONG KONG 2024年7月7日 Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN HONG KONG 2024年7月9日 Aimer 3 nuits tour 2024 in HONG KONG 2024年7月13日 ZeeNuNew 1st Concert 'ANOTHER LIFE' in Hong Kong China 2024年7月13日 RAIN : STILL RAINING - 香港演唱會 2024 2024年7月14日 2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong 2024年7月19 - 25日 Katch 音樂娛樂平臺呈獻：IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 2024年7月21日 Avantgardey Shall We Dance Live in Hong Kong 2024年7月27 - 28日 中銀香港青少年公開劍擊錦標賽 2024年7月29 - 30日 Katch 音樂娛樂平臺呈獻：ANSON KONG "THE GAME OF LIFE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 2024年8月2 - 5日 第4屆工展會購物節 2024年8月3 - 4日 2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in HONG KONG 2024年8月3日 拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件 2024年8月10日 ITZY 2ND WORLD TOUR BORN TO BE in HONG KONG⁠ 2024年8月10日 2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in HONGKONG ＜EYES ON YOU＞ 2024年8月13 - 15日 國際亞洲獸醫大會暨展覽會 2024年8月17 - 18日 HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 宇多田光香港演唱會 2024年8月17日 852FES 2024: Novel Fergus 2024年8月18日 2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] IN HONG KONG 2024年8月22 - 25日 亞洲元老及兒童劍擊錦標賽 2024 2024年8月23 - 25日 STEAM 親子教育博覽 2024 2024年8月24 - 25日 2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN HONG KONG 2024年8月27日 Conan Gray Live in Hong Kong 2024 2024年8月28 - 29日 創新香港-國際創投嘉年華2024 2024年8月29日 Laufey – Bewitched: The Goddess Tour Hong Kong 2024年8月30 - 31日 KATCH OUR LIFE Jer 柳應廷 x MC 張天賦 音樂會

SOURCE 亞洲國際博覽館