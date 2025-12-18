亞博館榮獲「A Greener Future」國際認證，成亞太區首個博覽場館膺此殊榮

AGF 認證以多重嚴格標準進行全面審核，包括詳細評估、視察場館設施及服務、數據審核等，涵蓋 11 個主要範疇，包括環境保護、社區參與、交通管理、餐飲供應、能源效益、水資源管理、廢物管理、多元共融、管治及其他相關範疇。是次認證肯定了亞博館在推動可持續發展方面的積極進展與成果，亦展現了場館積極打造更綠色博覽體驗的決心與努力。

亞博館持續透過設施升級及引入多元盛事，進一步鞏固香港「盛事之都」地位。亞博館行政總裁陳芳盈表示：「我們非常高興成為亞太區首個榮獲 AGF 國際認證的場館。此項殊榮充分體現亞博館實踐可持續發展的承擔，亦為香港及區內活動業界樹立更高標準。我們將繼續推動創新與協作，與業界攜手邁向更具韌性、負責任與前瞻性的活動生態圈。」

亞博館早前投資港幣10億元推行大規模翻新與設施升級，積極強化可持續發展、低碳營運及創新科技應用。為應對展覽、會議、演唱會及體育賽事對能源的龐大需求，場館採用更高效能的水冷系統，結合人工智能平台與智能空調系統進行實時調節，顯著提升能源效益。同時，亞博館將主要活動管理流程數碼化，並自主研發智能工具以提升營運效率，降低資源消耗。在企業社會責任方面，亞博館積極加強社區連結、推動教育合作及共融項目，持續創造長遠社會價值。未來，亞博館將繼續以身作則，與區內場館及業界攜手推動可持續發展，為主辦單位與訪客提供更高效、低碳、國際級的博覽體驗。

SOURCE 亞洲國際博覽館