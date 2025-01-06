由 DPC Dash Ltd（股票代碼：1405.HK）發佈的新聞稿《達勢股份-達美樂中國13城14店齊開，掀起聖誕新年美食熱潮》（美通社發佈時間： 06-Jan-2025）中，第2段的標題和第一句有誤；正確內容應為："13城14店齊開，佈局全國市場" "達美樂中國一直致力於為消費者提供美味、物有所值的比薩。此次入駐瀋陽、重慶、泰州、鄭州、紹興、南寧、石家莊、湛江、漳州、泉州、南昌、煙台、張家港等13座新城，在新城共開設14家門店，"。特此更正，正確的全文如下：

达势股份-達美樂中國13城14店齊開，掀起聖誕新年美食熱潮

香港2025年1月6日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（以下稱「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。在2024聖誕和2025新年假期，在中國13個城市首開門店，為當地消費者帶來了美味的比薩和歡樂的用餐體驗。

13城14店齊開，佈局全國市場

達美樂中國一直致力於為消費者提供美味、物有所值的比薩。此次入駐瀋陽、重慶、泰州、鄭州、紹興、南寧、石家莊、湛江、漳州、泉州、南昌、煙台、張家港等13座新城，在新城共開設14家門店，進一步擴大了公司在全國的市場版圖。此次新開門店廣受歡迎，顧客在店門口排起了長隊，共享假日喜慶，共同見證了達美樂中國的擴張步伐。

截至目前，達美樂中國已進駐全國46個城市，為更多消費者提供高質價比的美味。此次新開門店在選址上充分考慮了當地的消費需求和市場潛力，旨在為顧客提供更加便捷的用餐體驗。為滿足目前門店內消費者對堂食的高需求，新開門店暫時還未提供配送服務。

持續落實「走深走廣」開店戰略，推動公司向前發展

此次短期內進入13城，開設14家新店，是達美樂中國推進落實「走深走廣」戰略的一個重要里程碑。自2017年起至今，達美樂中國僅用七年便見證了門店的飛速增長，從最初的百餘家擴展到如今全國超過1,000家門店，這個數字比2017年時翻了接近十倍。達美樂中國將繼續維持可持續的擴張，在2025年和2026年，公司計劃分別開設約300至350家新店。這些新店將進一步鞏固達美樂中國在餐飲行業的地位，同時也為消費者提供更多樣化的選擇，滿足日益增長的需求。

達美樂中國CEO王怡女士表示：「此次13城14店的盛大開業，是達美樂中國發展歷程中的又一重要里程碑。我們很高興能夠在聖誕和新年假期期間為這些城市的消費者帶來達美樂獨特的美食體驗。達美樂中國將始終堅持以消費者為中心，不斷優化產品與服務。我們堅信，憑藉卓越的品質、創新的精神和團隊的努力，達美樂中國必將與廣大消費者共同成長，共享美食帶來的歡樂。」

4D戰略引領，持續增長有保障

達美樂中國始終堅持「4D」戰略，即高質量的門店開發（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious pizza at value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital），為消費者提供優質的產品和服務。通過不斷優化門店運營和產品質量，達美樂中國實現了連續多年的銷售增長。

每一個新開的門店都將是品牌實力的展示，每一次顧客體驗的改善都將成為推動公司向前發展的動力。達美樂中國將繼續秉承優質服務和創新理念，為更多消費者帶來美味的比薩和愉悅的用餐體驗。未來，公司將進一步拓展市場，提升品牌影響力，與消費者共同分享美食的喜悅，攜手共創美好生活。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,000多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下,达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年12月31日，达势股份在中國39個城市經營1,008家門店。

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