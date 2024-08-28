达势股份 (1405.HK) 發佈2024年中期業績

收益達人民幣20.4億元，同比增長48.3%

經調整淨利潤達人民幣5,090萬元，相較於2023年的經調整淨虧損1,740萬元

門店層面經營利潤同比增59.0 %；經調整EBITDA 同比增83.7 %

2024年上半年淨新增門店146家；截至6月30日，在中國大陸33個城市直營914家門店

香港2024年8月28日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」、連同其附屬公司統稱「本集團」）(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司今日公佈其截至2024年6月30日止六個月的未經審計中期業績（「中期業績」）。

2024年中期業績摘要[1]

以下所有比較均基於同比（「yoy」）

收益 達人民幣20.4億元，較去年同期的人民幣13.8億元增長48.3%。

達人民幣20.4億元，較去年同期的人民幣13.8億元增長48.3%。 2024年上半年 淨新增門店 146家，新進駐4個城市；截至2024年6月30日，公司在中國大陸33個城市直營914家門店。

146家，新進駐4個城市；截至2024年6月30日，公司在中國大陸33個城市直營914家門店。 截至2024年上半年， 每家門店平均日銷售額 為人民幣13,515元，同比增長10.1%。

為人民幣13,515元，同比增長10.1%。 同店銷售增長 為3.6%，去年同期為8.8%, 2023財年為8.9%。

為3.6%，去年同期為8.8%, 2023財年為8.9%。 門店層面 EBITDA 為人民幣3.9億元，較去年同期的人民幣2.6億元增長53.0%。 門店層面 EBITDA利潤率 為19.3%，去年同期為18.7%。

為人民幣3.9億元，較去年同期的人民幣2.6億元增長53.0%。 為19.3%，去年同期為18.7%。 門店層面的經營利潤 為人民幣3.0億元，較去年同期的人民幣1.9億元增長59.0%。 門店層面的經營利潤率 為14.5%，去年同期為13.5%。

為人民幣3.0億元，較去年同期的人民幣1.9億元增長59.0%。 為14.5%，去年同期為13.5%。 經調整 EBITDA 為人民幣2.3億元，較去年同期的人民幣1.3億元增長83.7 %。 經調整 EBITDA利潤率 為11.4%，去年同期為9.2%。

為人民幣2.3億元，較去年同期的人民幣1.3億元增長83.7 %。 為11.4%，去年同期為9.2%。 經調整淨利潤 為人民幣5,090萬元，去年同期錄得經調整淨虧損人民幣1,740萬元。

為人民幣5,090萬元，去年同期錄得經調整淨虧損人民幣1,740萬元。 截至6月30日，總會員人數達1,940萬人，較去年同期的1,090萬人增長78.0%。

[1] 請參閱下面「關鍵定義」部分，瞭解所用某些術語的詳細定義。

公司管理層評論

达势股份執行董事兼首蓆執行官（CEO）王怡女士表示：「我們在2024年上半年所取得的卓越成績，進一步驗證了我们的『4D』戰略——高質量的門店開髮（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious Pizza at Value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital）——在中國潛力巨大的比薩市場實現收益與利潤的增長。得益於連續28個季度的同店銷售增長及我們不懈的擴張努力，我們已確立了實現可持續增長的堅實基礎。我們對高效運營的不懈追求，體現在了盈利指標的提升上。同時，我們將繼續專注於執行我們的擴張計劃，以充分掌握未來所蘊含的廣闊機遇。」

达势股份首席財務官（CFO）吳婷女士表示：「我們很高興在2024年上半年取得了稳健的業績，收益同比增長了48.3%。伴隨着收益的增長，我們堅持不懈地努力優化運營效率，這一舉措在提升門店和公司層面的盈利能力上取得了成效。特別值得一提的是，我們在此期間實現了經調整淨利潤爲5,090萬元人民幣的全麵盈利。展望未來，我們將繼續利用我們日益擴大的規模經濟優勢，進一步優化運營流程，以確保實現長期增長並為我們的股東持續創造價值。」

2024年中期財務業績回顧

收益為人民幣20.4億元，較去年同期的人民幣13.8億元增長48.3%。

門店層面EBITDA為人民幣3.9億元，較去年同期的人民幣2.6億元增長53.0%。門店層面EBITDA利潤率為19.3%，去年同期為18.7%。

門店層面的經營利潤為人民幣3.0億元，較去年同期的人民幣1.9億元增長59.0%。門店層面的經營利潤率為14.5%，去年同期為13.5%。

淨利潤為人民幣1,090萬元，去年同期為人民幣880萬元。

經調整EBITDA為人民幣2.3億元，較去年同期的人民幣1.3億元增長83.7%。經調整EBITDA利潤率為11.4%，去年同期為9.2%。

經調整淨利潤為人民幣5,090萬元，去年同期錄得經調整淨虧損人民幣1,740萬元。

每股基本盈利和每股攤薄盈利均為人民幣0.08元，去年同期每股基本盈利和每股攤薄盈利分別為人民幣0.08元和人民幣0.07元。

截至2024年6月30日，集團現金及銀行結餘為人民幣10.9億元。截至2023年12月31日，該數據為人民幣10.2億元。

主要業務數據



截至

2023年 2023年 2024年

6月30日 12月31日 6月30日







門店數量 672 768 914 所進駐城市數量 20 29 33 會員人數（百萬） 10.9百萬 14.6百萬 19.4百萬



截至

2023年 截至

2023年 截至

2024年

6月30日

6個月 12月31日

12個月 6月30日

6個月 同店銷售增長（%） 8.8 % 8.9 % 3.6 % 單店日均銷售額 12,275 12,580 13,515 外送佔收益的百分比（%） 63.6 % 59.2 % 46.4 %

業績展望

集团計划在2024年開設大約240家門店，並預期在2024年第四季度達成1000家門店的重要里程碑。

近期發展

2024年1月31日，公司在中国山東省济南市開設了其第800家門店，這一成就標誌着公司在其卓越增長征途上的又一重要里程碑。

2024年3月23日，公司進駐廣東省江門市，在中國新開業的達美樂比薩門店前，顧客排長隊已成為一種現象。

2024年5月8日，公司發布了2023財年環境、社會和管治（ESG）報告，是公司刊發的第二份ESG報告。該報告全面概述了达势股份致力於可持續的商業實踐、持份者參與和負責任管治的承諾。

2024年5月13日，公司在一週內進駐台州、惠州、金華三個城市。惠州和金華首店開業即打破达势股份門店日銷售額紀錄。

2024年5月29日，公司及其有實力的團隊在拉斯維加斯舉行的2024達美樂全球大會上榮獲了多項大獎，彰顯了公司在競爭激烈的比薩市場上取得的成功。

2024年6月28日，公司在中國成都的第900家門店的盛大開業。這一里程碑，標誌著公司的深遠發展戰略取得了重大成就。

截至2024年7月31日，达势股份在達美樂全球門店首30日銷售記錄中，囊括了前30名中的28個席位。

截至2024年6月30日，我們在中國的33個城市經營914家門店，其中包括在同月開設的第900家里程碑門店。在2024年上半年，我們淨增加了146家門店。截至2024年8月20日，我們額外開設了31家門店，有29家門店在建設中，另有21家門店已簽署，這些進展確保我們能夠順利邁向2024年全年計劃開設約240家門店的目標。

關鍵定義

門店層面的經營利潤 指收益減門店層面產生的運營成本，包括以薪金為基礎的開支、原材料及耗材成本、使用權資產折舊、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、可變租賃付款、短期租金開支、水電費、廣告及推廣開支、門店經營及維護開支及其他開支。

指收益減門店層面產生的運營成本，包括以薪金為基礎的開支、原材料及耗材成本、使用權資產折舊、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、可變租賃付款、短期租金開支、水電費、廣告及推廣開支、門店經營及維護開支及其他開支。 門店層面的經營利潤率 乃按門店層面的經營利潤除以同期的收益計算。

乃按門店層面的經營利潤除以同期的收益計算。 門店層面 EBITDA 定義為期內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。

定義為期內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。 門店層面 EBITDA利潤率 乃用門店層面EBITDA 除以同期收入計算得出。

乃用門店層面EBITDA 除以同期收入計算得出。 經調整 EBITDA 定義為期內經調整淨利潤/（虧損）並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。

定義為期內經調整淨利潤/（虧損）並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。 經調整 EBITDA利潤率 按經調整EBITDA除以同期的收入計算。

按經調整EBITDA除以同期的收入計算。 經調整淨利潤 /（虧損） 定義為期內利潤/（虧損）並加回按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動、以股份為基礎的薪酬及上市開支。

定義為期內利潤/（虧損）並加回按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動、以股份為基礎的薪酬及上市開支。 淨新增門店數 按期內新開業門店總數減去期內關閉門店總數計算。

按期內新開業門店總數減去期內關閉門店總數計算。 同店銷售增長 比較相同門店於有關期間所産生的同比銷售額：截至2024年6月30日止六個月的同店銷售增長比較截至2024年6月30日止六個月與截至2023年6月30日止六個月的同店銷售額。截至2023年6月30日止六個月的同店銷售增長比較截至2023年6月30日止六個月與截至2022年6月30日止六個月的同店銷售額。

比較相同門店於有關期間所産生的同比銷售額：截至2024年6月30日止六個月的同店銷售增長比較截至2024年6月30日止六個月與截至2023年6月30日止六個月的同店銷售額。截至2023年6月30日止六個月的同店銷售增長比較截至2023年6月30日止六個月與截至2022年6月30日止六個月的同店銷售額。 單店日均銷售額按特定期間相關門店產生的收益除以同期該門店的營業總天數計算。

非國際財務報告準則計量

為補充本集團按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本集團亦使用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的經調整淨利潤╱（虧損）（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）、門店層面EBITDA（非國際財務報告準則計量）及門店層面EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）作為附加財務計量指標。

「門店層面EBITDA」定義為期內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。「門店層面EBITDA利潤率」乃用門店層面EBITDA除以同期收入計算得出。「經調整淨利潤╱（虧損）」定義為年內利潤╱（虧損）並加回按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動、以股份為基礎的薪酬及上市開支。「經調整EBITDA」定義為期內經調整淨利潤╱（虧損）並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。「經調整EBITDA利潤率」按經調整EBITDA除以同年的收入計算。

本集團認為此等非國際財務報告準則計量有助於就不同期間及不同公司的運營表現進行對比。本集團認為，此等計量指標為投資者及其他人士提供有用信息，使其以與本集團管理層所採用者相同的方式了解並評估本集團的經營業績。然而，本集團所呈列的經調整淨利潤╱（虧損）（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）、門店層面EBITDA（非國際財務報告準則計量）及門店層面EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）未必可與其他公司所呈列類似名義的計量指標相比。此等非國際財務報告準則計量指標用作分析工具存在局限性，本公司股東及潛在投資人並不應將其視為獨立於或可替代本集團根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

業績電話會議

公司將於2024年8月28日（星期三）香港時間晚上7：00（美國東部時間上午7：00）舉行業績電話會議，討論業績。

僅供收聽的業績會網絡直播可通过直播链接https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=r2R1LYk4实时收聽。

如欲通過電話撥入參與會議，建議事先使用以下提供的註冊鏈接完成註冊。註冊後，每位參與者將收到一组撥入號碼、會議密碼和專屬 PIN，這些信息將用於加入電話會議。

註冊鏈接: https://dpregister.com/sreg/10191360/fd2fc71a00

如欲收聽錄音重播，可致電以下電話號碼，錄音有效期至2024年9月4日。

美國： +1-877-344-7529 全球： +1-412-317-0088 重播密碼： 7705408

前瞻性陈述

本文件及/或公告包含與前瞻性陳述，具有重大風險及不確定性。任何表達或涉及關於預期、相信、計劃、目標、假設、未來事件或績效的討論的陳述（通常但不總是通過使用諸如「將」、「預期」、「預計」，「估計」，「相信」，「此后」，「應當」，「可能」，「尋求」，「應該」，「打算」，「計劃」，「預測」，「可以」，「視野」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「目標鎖定」、「時間表」和「展望」）不代表歷史事實，具有前瞻性，可能涉及估計和假設，並且受風險（包括但不限於本文件及/或公告詳述的風險因素）、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了公司的控制範圍。因此，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基於有關未來事件的假設和因素，這些假設和因素可能不準確。這些假設和因素是基於公司目前可獲得的有關其經營業務的信息得出。可能影響實際結果的風險、不確定性和其他因素中，存在大量公司無法控制的內容，包括但不限於：公司的運營和業務前景；其業務和運營戰略以及實施此類戰略的能力；其發展和管理其運營和業務的能力；其控制成本和費用的能力；其識別和滿足客戶需求和偏好的能力；其競爭對手的行動和發展；及及其經營所在市場的總體經濟、政治和商業狀況其經營所在行業和地域市場的監管和經營條件發生變化。

任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日有效，除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或在適用法例所規定外，本公司無責任更新任何前瞻性陳述以反映作出該陳述之日后的事件或情況或反映意外事件。

由於實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，公司強烈警告投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。本公司的股東及潛在投資者務請不應過份依賴前瞻性陳述，並請於買賣本公司證券時審慎行事。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第二季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,900多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年6月30日，达势股份已在中國33個城市經營超900家門店。

更多資訊請訪問：www.dpcdash.com

公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk

聯絡資訊

投資者聯絡：

达势股份投資者關係團隊：

达势股份

[email protected]

ICR, LLC

[email protected]

媒體聯絡：

达势股份媒體關係團隊：

ICR, LLC

[email protected]

簡明中期綜合全面收益表

截至6月30日止六個月

2024 2023

人民幣千元 人民幣千元

（未經審核） （未經審核）





收益 2,041,461 1,376,370 原材料及耗材成本 (557,811) (380,446) 員工薪酬開支 (711,912) (545,772) 使用權資產折舊 (145,686) (108,385) 廠房及設備折舊 (98,612) (72,241) 無形資產攤銷 (26,920) (25,541) 水電費 (71,931) (49,272) 廣告及推廣開支 (109,318) (81,077) 門店經營及維護開支 (128,881) (84,940) 可變租賃付款、短期租金及其他相關開支 (56,054) (30,993) 其他開支 (66,935) (67,772) 按公允價值計入損益（「按公允價值計入損益」）的金融負債的

公允價值變動 - 119,331 其他收入 9,036 12,716 其他虧損淨額 (7,646) (4,584) 財務成本淨額 (27,897) (29,298)





除所得稅前利潤 40,894 28,096 所得稅開支 (29,987) (19,345)





本公司股權持有人應占期內利潤 10,907 8,751





其他全面收入：



其後可重新分類至損益的專案



匯兌差額 (1,993) (11,878)





其後不會重新分類至損益的專案



匯兌差額 5,909 55,597





期內其他全面收入，扣除稅項 3,916 43,719





本公司股權持有人應占年內全面收入總額 14,823 52,470





本公司股權持有人應占利潤的每股盈利



－ 每股基本盈利（人民幣元） 0.08 0.08 － 每股攤薄盈利（人民幣元） 0.08 0.07

簡明中期綜合資產負債表

於2024年6月30日 於2023年12月31日

人民幣千元 人民幣千元

（未經審核）







資產



非流動資產



廠房及設備 717,850 625,547 使用權資產 1,130,658 967,277 無形資產 1,216,260 1,228,638 預付款項及按金 66,349 56,320 遞延所得稅資產 77,812 52,972

3,208,929 2,930,754





流動資產



存貨 76,893 73,331 貿易應收款項 11,386 9,752 預付款項、按金及其他應收款項 135,337 112,675 現金及銀行結餘 1,089,266 1,019,243

1,312,882 1,215,001





資產總值 4,521,811 4,145,755





權益



本公司股權持有人應占權益



股本 881,739 879,043 股份溢價 2,276,180 2,254,958 其他儲備 110,104 89,110 累計虧損 (1,111,342) (1,122,249) 就受限制股份單位（「受限制股份單位」）持有的股份 (497) (1,731)





總權益 2,156,184 2,099,131





負債



非流動負債



借款 100,000 200,000 租賃負債 943,007 808,780 其他應付款項 28,273 20,757

1,071,280 1,029,537





流動負債



借款 100,000 - 租賃負債 262,221 229,399 貿易應付款項 172,540 153,904 合同負債 54,164 44,911 應計費用及其他應付款項 675,087 571,107 流動所得稅負債 30,335 17,766

1,294,347 1,017,087





總負債 2,365,627 2,046,624





權益及負債總額 4,521,811 4,145,755





流動資產淨值 18,535 197,914

簡明中期綜合現金流量表

截至6月30日止六個月

2024 2023

人民幣千元 人民幣千元

（未經審核） （未經審核）





經營活動所得現金流量



經營所得現金 419,067 201,149 已付所得稅 (42,258) (26,391) 經營活動所得現金淨額 376,809 174,758





投資活動所得現金流量



購買廠房及設備 (126,574) (96,069) 購買無形資產 (20,865) (13,657) 已收利息 14,045 5,903 出售廠房及設備所得款項 20 - 原到期日超過三個月的短期定期存款的增加 432,444 - 投資活動所得╱（所用）現金淨額 299,070 (103,823)





融資活動所得現金流量



租金按金付款 (11,778) (8,721) 租賃負債的本金部分付款 (128,762) (96,906) 租賃負債的利息部分付款 (33,315) (27,925) 已付利息 (4,677) (4,853) 發行普通股所得款項 - 548,921 行使購股權所得款項 3,439 - 上市開支付款 - (23,977) 融資活動（所用）╱所得現金淨額 (175,093) 386,539





現金及現金等價物增加淨額 500,786 457,474 期初現金及現金等價物 587,038 544,247 現金及現金等價物匯兌差額 1,242 27,170 期末現金及現金等價物 1,089,066 1,028,891 期末銀行及手頭現金 1,089,266 1,029,091 減：期末受限制現金 (200) (200)

SOURCE DPC Dash Ltd