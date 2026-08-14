达势股份-達美樂中國（1405.HK）將於2026年8月26日公佈2026年中期業績

香港2026年8月14日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司將於2026年8月26日（星期三）公佈其截至2026年6月30日止六個月的中期業績。

公司將於2026年8月26日（星期三）香港時間晚上7:00（美國東部時間上午7:00）舉行業績電話會議，討論業績。

僅供收聽的業績會網絡直播可通過以下直播鏈接實時收聽：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=MpPkCWtq

如欲通過電話撥入參與會議，建議事先使用以下提供的註冊鏈接完成註冊。註冊後，每位參與者將收到一組撥入號碼、會議密碼和專屬PIN，這些信息將用於加入電話會議。

註冊鏈接：https://dpregister.com/sreg/10211056/1049e3b17b0

如欲收聽錄音重播，可致電以下電話號碼，錄音有效期至2026年9月2日。

美國： 1-855-669-9658 全球： 1-412-317-0088 重播密碼： 8351751

業績報告和業績會演示材料將於公司的投資者關係網站www.dpcdash.com上供查詢。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌。據達美樂比薩2026財年第二季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過22,500家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2026年6月30日，达势股份在中國大陸75個城市經營1,550家門店。

更多資訊請訪問：www.dpcdash.com

公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk

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SOURCE DPC Dash Ltd