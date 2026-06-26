二十載精密深耕 領益智造喜迎香港上市(1688.HK)里程碑 鞏固全球AI領導地位

深圳2026年6月26日 /美通社/ -- 全球科技產業格局正經歷一場結構性鉅變。隨著消費電子市場日趨成熟，高科技製造業的重心正迅速轉向人工智慧基礎設施、先進熱管理和具身智能。乘此浪潮，全球領先的智慧製造服務商廣東領益智造股份有限公司正式在港交所主板完成雙重上市，股票代碼1688.HK。

本次上市時機極具象徵意義。公司創立於2006年，2026年適逢領益智造成立二十週年。這樁里程碑式上市，是企業二十年蛻變的巔峰成就：從單一工序零部件製造商，躍升為全球領先的AI終端設備精密製造平台。

本次發行合計8.118億股，以每股10.18港元的發行價上限定價，雖是企業重大財務里程碑，但這筆交易更深層的價值在於其戰略意義。身為已於深交所上市(002600.SZ)的企業，本次港交所二次上市搭建起銜接國際資本市場的頂級橋樑，進一步強化領益智造作為全球AI生態不可或缺硬體支柱的行業地位。

香港上市的戰略意義

這家縱橫產業二十年、穩居製造龍頭地位的成熟企業，登陸港交所並非單純籌資，而是布局多維度企業發展的絕佳戰略布局。

1. 無縫對接全球機構資本

雖然A股上市為企業帶來穩固本土估值基礎，而香港雙重上市布局，則讓領益智造可直接、無阻接觸專注國際市場的全球機構投資者、主權基金與環球資產管理公司。此舉拓寬了企業投資人基礎，構築具備結構性韌性的財務體系。

2. 全球供應鏈整合的樞紐

隨著領益智造將業務拓展至國際數據中心生態系統和下一代運算架構，於港交所這一全球金融樞紐掛牌上市，可大幅提升品牌價值。它表明企業符合國際頂尖公司治理標準，簡化與海外科技巨頭的跨國併購、戰略合作流程。領益智造並非新進市場參與者，而是全球科技巨頭長期信賴的成熟供應商，本次上市將鞏固並深化各項高層級全球產業聯盟。

3. 行業巨頭齊力加持

本次發行的戰略含金量，由19家基石投資者共同坐實；他们鎖定認購金額達4.069億美元（約合31.9億港元），佔本次IPO總發行規模38.59%。龐大機構資金的鎖定，充分反映產業各界高度認可領益擴充AI硬體產品線的產業潛力。

眾多重量級基石投資者合計認購近半發行股份，再度驗證本次上市的戰略分量。參與名單包含廣發基金、凱德環球投資(KKR)、MSIP、HK Greenwoods、3W Fund、Qube、Sunny Optical Capital、Honor、宏興國際（勝宏科技）。產業同行與核心科技客戶積極參與，彰顯領益在全球高科技生態中擁有強大的橫向整合實力與全產業鏈支持。

開啟下一個產業時代：邊緣AI、物理AI與AI基礎設施

領益智造第二個十年轉型的核心邏輯，在於緊扣三大緊密相連的高增長賽道：邊緣AI、物理AI、AI基礎設施。

邊緣AI：賦能智能終端

人工智慧正從中心化雲端網路轉移至本地裝置，「邊緣端」精密硬體零部件需求呈爆發式成長。領益智造憑藉獨步全球的精密製造技術，為新一代AI智慧手機、摺疊屏設備、XR穿戴眼鏡生產複雜內部結構件、高效熱管理模組、充電器與先進材料。這類邊緣裝置需要體積精簡、耐用度高、散熱穩定的外殼，方能在地執行複雜AI工作負載，而領益於此細分領域擁有全球絕對市佔優勢。

物理AI：打造世界級機器人生態系統

「物理AI」（廣為人知的「具身智能」），指能夠與真實世界產生物理互動的人工智慧技術。領益智造目標躋身全球前三大物理AI硬體供應商。

為落實這一發展願景，該公司機器人事業部已搭建完備全球服務據點，現服務全球20餘家頂尖機器人客戶，包含北美與國內科技領軍企業。支撐本土規模化工業產能的核心，是全新落成的北京具身智能超級工廠；這座高度自動化旗艦廠房，近期已實現天工系列人形機器人先進機型大規模量產交付。

AI基礎設施：強化伺服器架構

大語言模型的巨大運算需求對數據中心硬體層造成了前所未有的壓力。領益智造透過整合「熱管理+電源」一體化解決方案，成功成為高密度AI伺服器市場關鍵硬體供應商。

立敏达及液冷技術：產業剛需

領益智造在AI基礎設施領域擁有絕對競爭優勢，核心來自其控股子公司东莞市立敏达电子科技有限公司。隨著AI集群擴展至先進圖形處理架構，傳統氣冷散熱已達物理極限，新一代伺服器機櫃勢必採用高階液冷方案。

立敏达站上這波技術浪潮的頂端，是多家領先AI運算客戶硬體生態系統內認證的液冷解決方案供應商。公司同時持有合格供應商清單(AVL)與推薦供應商清單(RVL)雙重認證，持續批量向一線高效能硬體客戶、北美伺服器製造合作夥伴供應核心散熱零部件。

立敏达的核心產品組合包括：

伺服器液冷板（冷板）：包括專為高速光模組和下一代處理架構設計的專用冷板。

液冷歧管：精心設計，為高密度伺服器機櫃精確、均衡分配冷卻液

通用快接頭(UQD)：高可靠性、零洩漏快接連接器，可在運行中的數據中心內實現無縫、熱插拔式伺服器維護。

通過將立敏达的專業液冷能力與領益智造的龐大規模相結合，集團提供端到端基礎設施套件，直接應對現代AI數據中心的散熱瓶頸。

結語

領益智造由遠見企業家曾芳勤於2006年創立，始終具備預判、引領以及伴隨全球重大科技週期成長的能力。適逢邁入營運第三個十年，本次港交所(1688.HK)里程碑上市，是企業深具戰略意義的加冕時刻。

透過香港作為橋樑全面對接國際資本市場、藉由立敏达鞏固北美伺服器供應鏈核心席位，並將未來發展扎根於邊緣AI、物理AI及AI基礎設施三大賽道，領益智造已成功蛻變為全球人工智慧時代不可或缺的產業平台。前二十年，公司築起實力雄厚的製造巨擘；下一個二十年，將奠定未來全球AI基礎設施的核心根基。

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SOURCE Lingyi iTech