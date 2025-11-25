星星電力首座海外儲能案場上線 首年電力交易營收預估達20億日圓

台北2025年11月25日 /美通社/ -- 泓德能源旗下國際電力服務管理商星星電力宣布，其首座海外儲能案場「日本北海道Helios 50MW儲能案場」今（25）日正式上線商轉，並投入日本現貨批發市場，後續將投入調頻市場及容量市場，預估至2026年底首年電力交易營收可達20億日圓，成為泓德集團容量開發與批發事業的重要裡程碑。泓德集團亦規劃未來三年在日本推進總計3.26GW儲能容量開發，由星星電力代操電力交易，建立以儲能參與電力市場為核心的營運體系。

Helios自上線後已投入日本批發電力交易所（JEPX），進行每日48盤的高頻即時電能買賣。透過Star Trade電力交易平台，星星電力交易員團隊可有效執行前日市場價格預測、投標策略安排及充放電時段最佳化等流程，以確保收益表現。此交易機制需仰賴演算法模型與即時決策系統協同運作，展現星星電力在AI輔助交易、儲能調度與市場最佳化策略上的整合能力，並成功在日本高難度市場落地營運。