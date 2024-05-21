阿布達比：自 2023 年第一季度以來，資本之都 ADGM 資產管理規模創歷史新高的 211%

從 2023 年第一季度到 2024 年第一季度，管理的資產增長達 211%，

107 名在 ADGM 營運的資產和基金經理，目前共管理 137 隻基金。

與去年同期相比，營運實體的數量增長了 30％；而在 2024 年第一季底，員工人數顯著增長。

阿聯酋阿布扎比2024年5月22日 /美通社/ -- 阿聯酋首都國際金融中心 (IFC) ADGM 繼續穩步表現，為該地區增長最快的金融中心，在 2024 年第一季開始創紀錄，與 2023 年第一季相比，管理資產 (AUM) 增長達 211%。

ADGM 在資產管理方面的增長軌跡，加上 2024 年第一季度營運實體數量、員工人數和 IFC 生態系統的其他元素的顯著增長，ADGM 作為國際領先金融中心而共同採取的努力和戰略措施可見一斑，足以證明阿布達比作為全球金融巨頭和區域和全球實體的首選目的地，地位無可撼動。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下評論 ADGM 的持續增長和強勁表現，表示： 「阿布達比再次證明自己作為 MEASA 地區領先金融巨頭的地位。ADGM 通過其倡議和成就證明自己對卓越的堅定承諾，繼續推動出色的增長，吸引來自全球各地的人才、企業和優質投資。今年 ADGM 及其生態系統有望更大增長，標誌著實現阿布達比的經濟目標和雄心勃發展的重要步伐。」

阿布達比：地區首屈一指的資產管理金融中心

ADGM 的資產管理行業在 2024 年開始充滿活力，見證了前所未有的全球資產管理人在 IFC 開展業務，並在 2024 年首三個月內，ADGM 中管理資產規模攀升至前所未有的數字：與 2023 年同期相比，增長達 211%。截至 2024 年 3 月底，在 ADGM 內經營的基金和資產經理人數達到 107 人，管理基金共 137 隻。

ADGM 是當地唯一採用英國普通法直接應用的司法管轄區，是具有吸引力的整體金融中心，導致在 ADGM 中成立的知名區域和全球公司的數量和多樣性持續增加。截至 2024 年 3 月底，ADGM 的營運實體總數與去年同期相比增加了 30%，達到 1950 間，包括 291 間金融服務實體。

阿布扎比的生活條件良好，引發 ADGM 的勞動力激增

隨著更多才華橫溢的人選擇阿布扎比作為生活、工作的宜居城市，在 Al Maryah Island 工作，ADGM 的勞動力已增加至超過 25 萬人。

阿布扎比的吸引力豈止商機：此城市獲評為當地最好和最安全的城市，生活水平高並擁有世界級設施。在阿布扎比外，ADGM 正進一步提升吸引力，作為專業人士和投資者的首選目的地。

在《2024 年展望》中，在 ADGM 社群中進行的一項全面調查，深入探討了 ADGM 作為首選目的地的前景。共有 70.81％ 的公司預計在 2024 年在 ADGM 方面投入更多員工，29.93％ 的公司預計將大幅投入員工，而計劃適度投入員工的公司則有 40.88％。這種集體樂觀反映了阿布達比的經濟健康穩健，以及商界對 IFC 有利的商業環境持有信心。

管理里姆島企業的無縫遷移

2024 年是 Al Reem Island 的企業轉型進行 ADGM 的一年，這一年正在順利進行，一切進展良好，並且在 2024 年第一季度宣布和實施幾項措施，以支援企業遷移過程。

除了 ADGM 局局長為 Al Reem Island 的企業代表舉辦了一系列意識會議和焦點小組會議外，ADGM 在 Al Reem Island 的 Shams Boutik Mall 設立了資訊中心。

此中心啟動後，ADGM 在 Al Reem Island 舉行了首次社區活動。這次社區活動為 ADGM 提供了平台，推出專為位於 Al Reem Island 的企業而定制的新獎勵計劃，並在非金融和零售業部門經營。島上的合資格企業，在這項激勵計劃中將獲豁免與 ADGM 商業牌照相關的任何費用，直至 2024 年 10 月 31 日為止。

SOURCE ADGM