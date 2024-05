Abu Dhabi : la capitale des capitaux enregistre une hausse record de 211 % des actifs sous gestion à l'ADGM depuis le 1er trimestre 2023

Les actifs sous gestion ont augmenté de 211 % entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024,

107 gestionnaires d'actifs et de fonds travaillent à l'ADGM, gérant actuellement 137 fonds.

Le nombre d'entités opérationnelles a augmenté de 30 %, et la main-d'œuvre a connu une augmentation significative à la fin du premier trimestre 2024 par rapport à la même période l'année dernière.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international (IFC) de la capitale des Émirats arabes unis, poursuit ses solides performances, ouvrant la voie à une autre année vigoureuse en tant que centre financier à la croissance la plus rapide de la région, avec un début record au premier trimestre 2024, marqué par une augmentation de 211 % des actifs sous gestion par rapport au premier trimestre 2023.

La trajectoire de croissance des actifs sous gestion de l'ADGM, associée à une augmentation significative au cours du premier trimestre 2024 du nombre d'entités opérationnelles, de la taille de la main-d'œuvre et d'autres éléments de l'écosystème du centre financier international, souligne les efforts concertés et les initiatives stratégiques entrepris pour renforcer sa position en tant que centre financier international de premier plan, et réaffirme la position d'Abou Dhabi en tant que puissance financière mondiale et destination de choix pour les entités régionales et mondiales.

Commentant la croissance continue et les solides performances de l'ADGM, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Abu Dhabi affirme une fois de plus sa position de puissance financière de premier plan dans la région MEASA. L'engagement inébranlable de l'ADGM en faveur de l'excellence, démontré par ses initiatives et ses réalisations, continue de stimuler une croissance remarquable, attirant des talents, des entreprises et des investissements de qualité du monde entier. Cette année promet une croissance encore plus forte pour l'ADGM et son écosystème, marquant ainsi une avancée significative vers la réalisation des objectifs et des ambitions économiques d'Abu Dhabi. »

Abu Dhabi : Le premier centre financier de la région en matière de gestion d'actifs

Le secteur de la gestion d'actifs de l'ADGM a commencé l'année 2024 avec vigueur, avec un afflux sans précédent de gestionnaires d'actifs mondiaux qui s'établissent dans l'IFC, ce qui a fait grimper la taille des actifs sous gestion au sein de l'ADGM au cours des trois premiers mois de l'année 2024 à des niveaux sans précédent, soit une croissance de 211 % par rapport à la même période en 2023. À la fin du mois de mars 2024, le nombre de gestionnaires de fonds et d'actifs opérant dans l'ADGM a atteint 107, pour 137 fonds.

L'attrait de l'ADGM en tant que centre financier holistique, qui est la seule juridiction de la région à adopter l'application directe de la common law anglaise, a entraîné une augmentation continue du nombre et de la diversité des entreprises régionales et mondiales de premier plan qui s'y établissent. À la fin du mois de mars 2024, le nombre total d'entités opérationnelles de l'ADGM a augmenté de 30 % par rapport à la même période l'année dernière, pour atteindre 1950, dont 291 entités de services financiers.

La qualité de vie à Abu Dhabi stimule la croissance de la main-d'œuvre de l'ADGM

La main-d'œuvre d'ADGM est passée à plus de 25 000 personnes, qui travaillent sur l'île d'Al Maryah, car de plus en plus de personnes talentueuses choisissent Abou Dhabi comme destination pour vivre, travailler et s'épanouir.

L'attrait d'Abu Dhabi va au-delà de ses opportunités commerciales ; la ville a été classée comme la meilleure et la plus sûre de la région, offrant une qualité de vie élevée avec des équipements et des infrastructures de classe mondiale. Grâce à Abu Dhabi, l'ADGM renforce son attrait en tant que destination privilégiée pour les professionnels et les investisseurs.

Dans ses Perspectives pour 2024, une enquête exhaustive menée auprès de la communauté de l'ADGM donne un aperçu des perspectives prometteuses de l'ADGM en tant que destination privilégiée. Au total, 70,81 % des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs dans l'ADGM en 2024, 29,93 % d'entre elles anticipant des augmentations importantes et 40,88 % prévoient une croissance modérée du personnel. Cet optimisme collectif reflète la solide santé économique d'Abu Dhabi et la grande confiance que la communauté des affaires accorde à l'environnement commercial favorable de l'IFC.

Gestion d'une migration sans heurts des entreprises de l'île de Reem

2024 est l'année de la transition des entreprises sur l'île d'Al Reem pour l'ADGM, qui progresse en douceur et est en bonne voie, avec plusieurs initiatives annoncées et mises en œuvre au cours du premier trimestre 2024 pour soutenir le processus de migration des entreprises.

En plus d'une série de séances de sensibilisation et de réunions de groupe organisées par l'Autorité d'enregistrement de l'ADGM pour les représentants des entreprises de l'île d'Al Reem, l'ADGM a inauguré son centre d'information dans le centre commercial Shams Boutik, sur l'île d'Al Reem.

Le lancement du centre a été suivi par le premier événement communautaire de l'ADGM sur l'île d'Al Reem. Cet événement a permis à l'ADGM de dévoiler une nouvelle initiative d'incitation conçue exclusivement pour les entreprises basées sur l'île d'Al Reem, opérant dans les secteurs non financiers et la vente au détail. Dans le cadre de cette initiative, les entreprises éligibles de l'île seront exonérées de tous les frais liés à l'acquisition d'une licence commerciale de l'ADGM jusqu'au 31 octobre 2024.