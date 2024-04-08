达势股份-達美樂中國2023年發力鞏固在中國比薩市場的獨特定位

香港2024年4月8日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司在香港成功上市後首次披露全年財務業績，且2023年全年業績表現強勁，進一步鞏固了其在中國比薩市場的獨特定位。

达势股份傳承並進一步提升了達美樂比薩的品牌實力。在經驗豐富、富有遠見的管理團隊的領導下，达势股份憑藉其不斷更新的本土化比薩菜單獨樹一幟，形成市場領先的差異化優勢。達美樂獨特、專業高效的配送技術，以及科技賦能、可拓展、可複製的門市經濟模式，使其進一步脫穎而出。

中國的比薩市場擁有極大的待開發的市場潛力。根據弗羅斯特沙利文統計，2022年，中國每百萬人僅有11.7家比薩門店，而韓國和日本分別為30家和29.5家。弗羅斯特沙利文預計從2022年到2027年，中國比薩市場複合年增長率將達到15.5%。根據達美樂中國於2024年4月2日發布的2024年第一季投資者概況介紹（以下簡稱「概況介紹」），截至2024年3月31日，達美樂比薩門店已進入中國30個城市，顯示出巨大的區域增長潛力。

達勢股份在比薩配送方面承諾「外送30分鐘必達、超時送免費比薩券」，在官網、官方小程序、APP及第三方平台等銷售渠道為中國客戶提供服務。达势股份在快速增長的外賣市場中的發展受益於其外送實力。弗羅斯特沙利文預計到2026年，外賣市場將佔據中國比薩市場的60%以上，2022年至2027年複合年增長率為19%。根據公司於2024年3月27日髮佈的年度業績公告（以下簡稱「2023年財報」）顯示，2023年，外賣訂單收入佔达势股份總收入的59.2%。在上海、北京等成熟市場，外賣訂單收入佔比超過75%。

在經驗豐富、充滿熱情的管理團隊的領導下，达势股份專注於「4D」戰略，提供物美價廉的比薩（Delicious Pizza at Value）、提供高效配送（Delivery）、科技數位化（Digital）和持續發展（Development），從而在中國同行中脫穎而出。同時，明確的戰略重點促使达势股份取得了強勁的財務業績。根據公司概況介紹顯示，2023年，公司總收入達到人民幣30.5億元，同比躍升51%，2020年至2023年復合年均增長率為40.3%。2023年下半年實現營收人民幣16.8億元，較2023年上半年增長21.7%。2023年門店層級營業利潤為人民幣4.2億元，較2022財年人民幣2.0億元增長105.1%。門店層級營業利潤率為13.8%，而2022財年為10.1%。經調整EBITDA為人民幣3.0億元，較2022財年的人民幣1.4億元增長117.7%。經調整凈利潤較預期更快達成扭虧為盈，盈利達到人民幣880萬元。公司2023年門店層面運營利潤率為13.8%，經調整EBITDA利潤率為9.9%。2023年同店銷售額年增8.9%，門店數量增長30.6%，達768家。自2017年第三季度起，达势股份連續27個季度實現同店銷售增長，保持了良好的發展態勢，無不歸功於管理團隊的奉獻精神和實現戰略願景的能力。

2023年，达势股份實行「走深走廣」策略，擴大其在中國比薩這個龐大且持續成長市場的業務。根據概況介紹顯示，截至2024年3月31日，達勢股份已將業務拓展至30個城市835家門店。在北京和上海的門店數量分別達到176家和181家。自2024年1月1日起至2024年3月31日，新開店67家，進入1個新城市。2024年2月，中國第800家門店在山東濟南開業。2024年3月，廣東江門首家店開業。達美樂中國門店前排起長龍的景像已是司空見慣。展望未來，根據公司2023年財報，达势股份的目標是在2024年開設240家新店，並計劃於2024年第四季度在中國開設第1000家門店。截至2024年3月22日，2024年新開門店、在建門店、已簽約或已獲批門店總數已超過全年新開店目標的74%。此外，2025年和2026年，公司計劃開店目標是每年開設300至350家新店。

在現有三河、上海、東莞中央廚房的基礎上，公司計劃於2024年第四季度在武漢新增中央廚房，為中部地區門店提供支持。此外，該司計劃對北部地區中央廚房進行搬遷和升級。

在快速擴張的過程中，达势股份在2023年所有新增長市場都取得了亮眼成績。同年12月23日至24日期間新開業的10家店均躋身達美樂全球門店首月30天銷售榜的前15名。其中西安、長沙、廈門和合肥地區四家新店分別代表華北、華中和華西、華南、華東四個地區的新店首30日銷售額均突破500萬元人民幣，攀升至全球門店首30天銷售榜的前四名。达势股份目前佔據了達美樂全球門店首首30天銷售榜的前19個席位。新增長市場的成功證明了公司強大的品牌影響力和成熟的擴張能力。

2023年，除了快速擴張和強勁的銷售增長外，達美樂會員計劃「達人薈」也增長迅速。根據公司2023年財報顯示，2023年共吸引了600萬新會員，「達人薈」會員總數達到1460萬，同比增長69.8%。此外，過去12個月內，約有920萬新用戶首次下單。

在公司2023年業績電話會上，达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士表示：「在餐飲行業，特別是比薩市場，我們通過幾個關鍵因素脫穎而出。達美樂中國以比薩為主的本土化菜單引起顧客共鳴。我們擁有獨特專業、領先的配送服務，通過技術為核心的方法來提高效率，擁有可擴展、可複製的門店經濟模式。憑藉這些優勢，我們滿懷信心，將為不斷提高集團業務的盈利能力而努力。」

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2023財年第四季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,500多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送業務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。

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*本文数据均来源于公司发布的2024年第一季度概况介绍、2023财年年度业绩公告以及公司招股书。 *外送30分钟必达，超时送免费比萨券，详情请见免费比萨心意券使用规则或官网说明，外送服务说明请以达美乐官方网上订餐渠道页面显示及电话订餐渠道反馈为准。

SOURCE DPC Dash Ltd