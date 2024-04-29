达势股份-達美樂中國發佈2023年度報告

香港2024年4月29日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司今日發佈其2023年度報告。

年度報告中，达势股份董事長Frank Paul Krasovec先生及首席執行官（CEO）王怡女士向投資者做出報告。

Krasovec先生與王怡女士在報告中表示：「在我們成功於香港聯交所進行首次公開發售的背景下，2023年為增長的一年，展示出我們滿足中國消費者口味及需求的承諾。於2023年，我們戰略性擴大我們的門店網絡，同時保持對效率提升的高度關注。由於該等努力，我們欣然呈報，截至2023年12 月 31日止年度，本集團錄得收入人民幣30.5億元，經調整淨利潤為人民幣8.8百萬元。」

达势股份2023年的業績凸顯了公司的市場領導地位，並驗證了公司「走深走廣」的戰略，為日後增長奠定基礎。 自2017年第三季度（現任管理團隊上任）以來，达势股份已連續27個季度實現正同店銷售增長。卓越的運營依舊為达势股份的核心焦點，達美樂全球系統首 30 天銷售額排名前 19 的門店均位於中國， 顯示出達美樂中國菜單大受歡迎。 达势股份因致力於為員工打造充實、長期的職業生涯而獲得認可，並連續第二年獲得「Kincentric凱信睿 2023 年中國最佳僱主獎」。

Krasovec先生與王怡女士表示：「依託於2023年的增長動力，我們致力於進一步擴大及增強我們的業務，以於中國大部分未開發的比薩市場捕捉更多的機遇。截至 2024 年 3 月 31 日，我們的運營足跡遍佈30個城市835家門店，且我們預計將於 2024 年新開約 240 家新店。我們下一個里程碑為達到1000家門店，為我們致力於2024年第四季度末達成的目標。展望未來，我們預期將於2025年及2026年開設約300至350家門店。 」

「2023年是我們公司歷史上重要的一年。 憑藉我們差異化的產品、獨特的定位及專注、可拓展及可複製的門店經濟模式，我們可為股東帶來長期可持續價值。」Krasovec先生與王怡女士補充說道。

下載完整版达势股份2023年年度報告，請訪問：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0429/2024042900204_c.pdf

前瞻性陈述

本文件及/或公告包含與前瞻性陳述，具有重大風險及不確定性。任何表達或涉及關於預期、相信、計劃、目標、假設、未來事件或績效的討論的陳述（通常但不總是通過使用諸如「將」、「預期」、「預計」，「估計」，「相信」，「此後」，「應當」，「可能」，「尋求」，「應該」，「打算」，「計劃」，「預測」，「可以」，「願景」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「目标锁定」、「時間表」和「展望」）不代表歷史事實，具有前瞻性，可能涉及估計和假設，並且受風險（包括但不限於本文件及/或公告詳述的風險因素）、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了公司的控制範圍且難以預測。因此，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基於有關未來事件的假設和因素，這些假設和因素可能不准確。這些假設和因素是基於公司目前可獲得的有關其經營業務的信息得出。可能影響實際結果的風險、不確定性和其他因素中，存在大量公司無法控制的内容，包括但不限於：公司的運營和業務前景；其業務和運營戰略以及實施此類戰略的能力；其發展和管理其運營和業務的能力；其控製成本和費用的能力；其識別和滿足客戶需求和偏好的能力；其競爭對手的行動和發展；及其經營所在市場的總體經濟、政治和商業狀況其經營所在行業和地域市場的監管和經營條件發生變化。

由於實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，公司強烈警告投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日有效，除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或在適用法法規所規定外，本公司並無責任更新任何前瞻性陳述以反映作出該陳述之日後的事件或情況或反映意外事件。有關本公司或任何董事的意圖的陳述或提及乃截至本文件及/或公告日期（如適用）作出。任何此類意向都可能根據未來的發展而改變。以上説明，中英文版本內容如有差異或不一致，概以英文版本為準。

本公司的股東及潛在投資者務請不應過分依賴前瞻性陳述，並請於買賣本公司證券時審慎行事。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2023財年第四季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,500多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送業務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。

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SOURCE DPC Dash Ltd