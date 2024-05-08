达势股份-達美樂中國發布2023年環境、社會及管治報告

展示公司對永續性和利益相關者參與的堅定承諾

香港2024年5月8日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。該公司發布了2023財年環境、社會和管治報告（「ESG報告」）。該報告全面概述了达势股份致力於可持續的商業實踐、持份者參與和負責任管治的承諾。

达势股份在2023年實現顯著成長。公司實現了門店網絡的擴張，標誌著其繼續擴大在中國的業務版圖的一個重要里程碑。2023年，达势股份在產品、服務質量和受歡迎程度、ESG表現、人力資源管理等方面獲得廣泛認可，榮獲了多個權威機構頒發的數十項獎項。

达势股份非常重視ESG管治和負責任的商業實務。為指導營運和決策流程，公司建立了由上而下的ESG管治架構，包括董事會、高階領導團隊（「SLT團隊」）及財富、健康、安全及環境（「WHSE」）工作小組。

2023年，达势股份推出了ESG框架。該框架以四大ESG支柱為中心，即配送美味、賦能團隊、美好地球和繁榮社區，同時在公司治理、風險管理和商業道德方面維持較高治理標準。公司對18個重大ESG主題進行重要性評估，以識別和解決關鍵問題。

达势股份在報告中強調以道德經營日常業務，這是公司創造共享價值的基石。董事會治理、風險管理、商業道德和資料隱私是达势股份的重點領域，確保公司各級的透明度和問責制。

达势股份重視食品安全、品質和創新。公司從食品採購、物流、生產、準備、配送到終端食物消費的各個運營環節都採取了嚴格的措施來管理和降低與食品安全與品質相關的風險。

公司還搭建了彈性供應鏈來支援中央廚房和門市的日常運營。在食品創新方面，达势股份一直在尋找改進菜單的方法，以體現創意、研究及對菜單開發及本土化的承諾。达势股份對顧客參與和智慧財產權保護的承諾進一步強化了其致力於配送美味方面的努力。

达势股份讚賞員工的奉獻精神和貢獻，並努力創造一個支持和包容的工作環境。公司注重員工福祉與福利、多元、平等與包容，以促進員工的發展和留任，優先保障員工健康和安全。

达势股份運營的另一個核心支柱是環境可持續性。公司致力於通過提高資源效率、減少廢棄物到可持續包裝，來減少碳足跡、水足跡和廢棄物足跡。达势股份正在實施各種方法來確定其運營每個領域對氣候的影響，減少溫室氣體排放並增強業務和價值鏈的彈性。公司製定了環境保護指導方針。環境、健康與安全（「EHS」）工作小組負責跟進外部EHS審計，協助實施環境計畫及補救措施、制定政策、更新法律法規等，並定期召開會議進行審查及跟踪，以支持實現環境保護指導方針。

隨著达势股份在當地社區越來越受歡迎，公司相信可以透過慈善及捐贈成為造福社區的一股力量。公司投入時間和資源，發揮專業優勢服務社區，同時員工也參與社會公益活動。此外，公司以開放的態度積極參與行業交流，與行業協會密切合作，致力於推動餐飲業的發展。

除了达势股份致力於ESG實踐以外，公司也重視持份者參與有效確定ESG事項的優先順序，以推動持續改善。透過開放、透明的方式，达势股份與客戶、員工、投資者、供應商和更廣泛的社區建立了信任並保持了穩固的關係。展望未來，公司將持續致力於ESG實踐，共創更美好、更可持續的未來。

完整的达势股份2023ESG報告可透過以下連結在公司官網上取得：

https://ir-upload.realxen.net/iis/1405/uploads/iis/2024/11185154-0.PDF

報告亦可透過香港證券交易所查閱：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0429/2024042900206_c.pdf

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2023財年第四季財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,500多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份透過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送業務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。

更多資訊請造訪：www.dpcdash.com

公司官方公告，請訪問www.hkexnews.hk

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SOURCE DPC Dash Ltd