达势股份-達美樂中國2024年上半年持續擴張 進一步創新提質

香港2024年7月8日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405. HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。 公司在2024年上半年繼續保持強勁的增長勢頭和市場創新能力，進一步鞏固其在中國比薩市場的獨特定位。

2023年，达势股份制定「走深走廣」戰略，利用可持續的商業模式，不斷拓展其在中國蓬勃發展的比薩市場中的版圖。 2024年上半年，达势股份繼續踐行公司的服務宗旨，為更多中國消費者提供高品質、物有所值的比薩。 达势股份發佈的2024年第二季度業務概況（以下簡稱「業務概況」）中提到，截至2024年6月30日，达势股份已在中國33個城市經營超900家門店。

达势股份成功推進落實「走深走廣」策略。 2024年上半年，达势股份新進駐了4個城市，包括華東地區的台州、金華以及華南地區的江門、惠州。 2024年上半年，达势股份新開設了146家新店。目前，公司新開、在建和簽約門店總數超過其2024年開店目標的85%。

达势股份在中國市場保持強勁發展勢頭。 根據業務概況，在達美樂全球超20,000家門店的首30日銷售排行榜中，達美樂中國包攬了前20名。 自2017年第三季度現任管理團隊接手以來，截至本新聞稿發佈之日，達美樂中國已連續28個季度實現同店銷售額增長（SSSG）。

同時，达势股份持續建設多元化社區並贏得廣泛認可。 截至2024年6月30日，達美樂會員計劃「達人薈」取得顯著的進展，會員人數達到了約1,940萬，反映了強烈的用戶參與度。 過去12個月內，約有1,030萬新用戶通過達美樂中國的銷售渠道首次下單。

达势股份於2023年3月在香港證券交易所順利上市。 2024年上半年，公司迎來了上市成功一周年紀念。 2024年7月8日，达势股份榮獲2024年中國融資大獎「2023年度最佳IPO獎」，證明了其為股東創造價值的承諾與執行力。 在這段時間內，公司門店網絡健康擴張，銷售業績穩步上漲，品牌影響力持續擴大，員工福祉逐步改善。

达势股份的努力在2024達美樂全球大會上得到了肯定與認可，公司獲得多項獎項和表彰。 达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士入選達美樂比薩「主席圈」，成為首位獲此殊榮的女性CEO。 达势股份連續第六年榮獲Gold Franny大獎，彰顯公司卓越的經營業績、門店服務提升和數量增長，同時也獲得了International Cornerstone Award，以表彰公司新店增長的優異表現。 达势股份的成功得益於每位員工的專業和奉獻。 公司員工被評為年度國際特許經營培訓師、年度國際區域經理和年度國際主管。 兩名公司員工被授予2024年全球最快比薩製作者（WFPM）稱號。

為了支持門店網絡的持續擴張，滿足不斷增長的客戶需求，达势股份不斷改進其產品和服務。 公司堅持不懈地致力於產品的創新。 在第二季度，達美樂中國在其現有的招牌和本地化菜單中繼續推出新產品，包括新的比薩風味和餅底，為中國消費者帶來了更多驚喜。 同時，達美樂中國與騰訊遊戲白荊迴廊、Hello Kitty等流行品牌合作，推出限時促銷活動，吸引了年輕一代的消費者。

展望未來，达势股份將一如既往地實踐 「走深走廣」戰略，繼續推進門店網絡擴張。 公司將致力於創新，特別是對以比薩為主的菜單的持續進行本土化開發和改良，以科技賦能，提供專業、領先的外送服務。 通過利用可擴展、可複製的門店經濟模式，达势股份致力於為中國消費者群體提供更好的用餐體驗，滿足日益增長的多樣化需求。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。 達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第一季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,700多家餐廳。 在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年6月30日，达势股份已在中國33個城市經營超900家門店。

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SOURCE DPC Dash Ltd