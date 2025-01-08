达势股份-達美樂中國2024年第四季度亮點紛呈 持續引領中國比薩市場發展

香港2025年1月8日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。在2024年第四季度，公司憑藉出色的經營策略和卓越的市場表現，再度成為行業焦點，為投資者和消費者呈現出一份令人矚目的答卷，進一步鞏固公司在中國比薩市場發展的強勁勢頭。

在第四季度，达势股份繼續執行4D戰略，即高質量的門店開發（Development）、高質價比的美味比薩（Delicious Pizza at Value）、高效的外送體驗（Delivery）和數字化能力（Digital），不斷擴大消費者群體，穩定提供高質價比的美味比薩。根據达势股份發布的2024年第四季度業務概況（以下簡稱「業務概況」），截至2024年12月31日，达势股份已在中國大陸39個城市經營1，008家門店，在達美樂國際市場門店數排名躍升至第三位。

达势股份積極推進門店拓展計劃，成績斐然。通過進一步推進落實「走廣走深」戰略，公司第1000家門店於2024年11月在成都盛大開業，這一里程碑事件標誌著公司正式邁入「千店俱樂部」，不僅彰顯了強大的品牌影響力，也為繼續規模化發展奠定了堅實基礎。在剛剛過去的聖誕節和元旦假期中，达势股份再拓13新城，於新城新開14家門店。2024年全年新開業門店數量達到240家，精準且高效地完成既定開店目標，公司計劃2025和2026年每年新開約300至350家門店。

在門店網絡穩步擴張的基礎上，達美樂中國門店表現同樣令人鼓舞。根據業務概況，截至2024年12月31日，在達美樂全球超21,000家門店的首30日銷售排行榜中，達美樂中國門店在前30名中佔據28個席位。公司2024年第四季度同店銷售額增長（SSSG）持續為正。自2017年第三季度現任管理團隊接手以來，公司已連續30個季度實現同店銷售額增長。截至2024年12月31日，瀋陽首店的最高日銷售記錄超63萬元人民幣，突破了其首日銷售額超52萬元人民幣的記錄，成為達美樂全球新的銷售記錄。如此穩健地擴張復甦，不僅反映出达势股份在品牌上升勢能中對市場機遇的敏銳捕捉能力，也顯示出公司成熟的運營管理模式和在新店複製上的高效性，進一步強化了品牌市場覆蓋，拓寬營收渠道，提升整體市場競爭力。

達美樂中國發展的可持續性不僅僅體現在門店網絡和銷售的增長，消費者群體也穩步擴大。公司繼續建設多元化社區，一方面利用數字化策略增強與消費者互動，通過多個在線渠道吸引了大量新顧客，另一方面優化會員計劃的個性化獎勵機制，有效提高了新客轉化率和老客留存率。截至2024年12月31日，達美樂中國的會員計劃「達人薈」會員人數增長至2，450萬人，環比上一季度顯著提升。這一數據背後是達美樂中國對會員精細化運營的深刻洞察。過去12個月中，通過官方網上訂餐渠道*首次下單的新用戶達到1，170萬人，充分顯示出公司在數字化營銷和消費者關係管理上精準發力，為品牌構建了龐大且穩定的消費群體，有力支撐品牌長期發展。

達美樂中國始終致力於為消費者提供高質價比的美味比薩，通過產品創新和營銷活動雙輪驅動，提升消費者的用餐和消費體驗，為消費者帶來更高的價值。達美樂中國在2024年第四季度持續加大產品創新力度，推出一系列特色新品。意大利雪球芝士多肉多芝比薩和韓式梨汁梅花肉比薩以其獨特口味吸引了眾多消費者目光，成為市場熱門新品。萬聖節期間，限時推出的「黑魔法」小食巧妙融合節日元素，營造出神秘獨特的消費體驗，受到消費者的廣泛歡迎和市場的積極反饋。此外， 2025年全新推出的招財進寶「鮑」富福「鰻」比薩、英式惠靈頓菲力牛排比薩、福祿雙全糕、恭喜發財糕等新品，更為即將到來的新年添一份喜慶。

在新品不斷推出的同時，達美樂中國的經典菜單依然保持著強大的市場競爭力，持續受到顧客的高度青睞。公司在官方網上訂餐渠道上於部分城市繼續定期推出經典促銷活動，如 「接二連三」（每週二和週三比薩七折優惠）和Mega Week（買一送一）*等，為消費者提供實實在在優惠的同時，進一步提升消費者與品牌的互動，深化品牌在消費者心中的創新、物超所值的印象和好感度。

達美樂中國在2024年的卓越表現贏得了行業的高度認可。公司第四年榮獲「中國食品健康七星獎」，彰顯了其在食品安全與健康管理方面的卓越成績。此外，公司還獲得第十五屆虎嘯獎年度品牌數字化大獎——食品餐飲類、CDIE 2024中國數字化企業top20以及TBI傑出品牌創新獎年度金獎，充分證明了達美樂中國在數字化創新和品牌建設方面的卓越成就。公司投資者關係團隊榮獲格隆匯金格獎「年度卓越IR團隊獎」、智通財經「最佳IR團隊獎」。這些獎項全方位涵蓋了品牌在食品安全、數字化創新、品牌建設和投資者沟通等核心領域的卓越成就，是對公司2024年度努力的認可，更極大提升了品牌的行業影響力，進一步強化品牌在資本市場和消費市場的雙重價值，為公司長期可持續發展注入強大動力和信心。

展望未來，达势股份將繼續堅定不移地推進擴展計劃，提升運營效率，注重可持續發展，致力於為消費者提供更優質的產品和服務，為股東創造長期價值，持續引領行業發展趨勢，成為餐飲行業投資與發展的典範樣本。

* 官方網上訂餐渠道：達美樂比薩中國官網/官方微信公眾號及小程序/官方APP。

*「接二連三」及「買一送一」活動參與城市說明請以達美樂比薩中國官方網上訂餐渠道頁面顯示或客服反饋為準。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,000家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下,达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年12月31日，达势股份在中國大陸39個城市經營1,008家門店。

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SOURCE DPC Dash Ltd