林口長庚紀念醫院卓越成就受國際肯定 榮獲2024年度國際級兩項大獎

Healthcare Asia Awards「年度最佳醫院」及「年度智慧醫院」

桃園2024年4月30日 /美通社/ -- 「Healthcare Asia Awards」是評選全亞洲醫療保健機構,於醫療保健創新及對病患照護具傑出成就的國際級獎項,林口長庚紀念醫院因為在醫療服務、教學、研究及智慧醫療等全方位的卓越成就,在3月26日於新加坡舉行的2024年度頒獎典禮中,共榮獲「年度最佳醫院 Hospital of the Year-Taiwan」及「年度智慧醫院 Smart Hospital Initiative of the Year-Taiwan」兩項大獎。

林口長庚紀念醫院位於台灣,是長庚醫療體系最大的院區,全體系擁有9個院區及1萬張病床,為全球最大的醫療體系之一。在過去的幾年中,林口長庚紀念醫院不僅通過國際最具知名度、最嚴謹的JCI評鑑認證和美國醫療資訊暨管理系統協會HIMSS EMRAM(電子病歷)最高等級第7級認證,更在2022年獲選為HIMSS DHI(全球數位健康指標)全球第二名、台灣第一名的智慧醫院,凸顯其在醫療品質和數位資訊方面的國際領先地位。這些成就吸引了眾多國際患者跨海前往就醫。