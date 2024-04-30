林口長庚紀念醫院卓越成就受國際肯定 榮獲2024年度國際級兩項大獎

長庚紀念醫院亦是台灣癌症治療的重鎮，除自2015年即引進質子治療設備開啟台灣質子治療先河外，也是東南亞最大的質子治療中心之一；近年更積極投入精準醫療及細胞治療，提升癌症治療成效。此外，長庚紀念醫院擁有涵蓋內、外、婦、兒等30多個科部的綜合特色，全體系配備了11台達文西機械手臂，已成功執行超過1萬例達文西手術。

在眾多醫療特色項目中，最受國際患者慕名前往就醫的包括質子及多專科的整合性癌症治療、器官移植、淋巴水腫手術、顱顏及顯微重建手術、關節與脊椎手術、人工生殖等。這些領域的頂尖醫療實力和合理透明的收費價格，使得每年有超過三萬名國際患者選擇到長庚紀念醫院就醫。

除了先進的醫療服務和技術，長庚紀念醫院還注重病人的安全與貼心服務。他們設有國際醫療中心，為每位國際患者安排專屬的個案管理師全程服務，確保他們在就醫過程中感受到安全與舒適，讓患者即使身在異鄉，也能感受到賓至如歸的待遇。

「Healthcare Asia Awards」主辦單位表示，林口長庚紀念醫院在醫療、研究和智慧醫療等各方面皆處領先地位，也在成為智慧醫院的過程中展現了對數位化、人工智慧創新、以病人為中心的持續努力，故本年度獲得兩項大獎的肯定。

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SOURCE 林口長庚紀念醫院