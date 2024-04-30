林口長庚紀念醫院卓越成就受國際肯定 榮獲2024年度國際級兩項大獎

30 4月, 2024, 09:03 CST
Healthcare Asia Awards「年度最佳醫院」及「年度智慧醫院」
桃園2024年4月30日 /美通社/ -- 「Healthcare Asia Awards」是評選全亞洲醫療保健機構，於醫療保健創新及對病患照護具傑出成就的國際級獎項，林口長庚紀念醫院因為在醫療服務、教學、研究及智慧醫療等全方位的卓越成就，在3月26日於新加坡舉行的2024年度頒獎典禮中，共榮獲「年度最佳醫院 Hospital of the Year-Taiwan」及「年度智慧醫院 Smart Hospital Initiative of the Year-Taiwan」兩項大獎。
林口長庚紀念醫院位於台灣，是長庚醫療體系最大的院區，全體系擁有9個院區及1萬張病床，為全球最大的醫療體系之一。在過去的幾年中，林口長庚紀念醫院不僅通過國際最具知名度、最嚴謹的JCI評鑑認證和美國醫療資訊暨管理系統協會HIMSS EMRAM(電子病歷)最高等級第7級認證，更在2022年獲選為HIMSS DHI(全球數位健康指標)全球第二名、台灣第一名的智慧醫院，凸顯其在醫療品質和數位資訊方面的國際領先地位。這些成就吸引了眾多國際患者跨海前往就醫。
長庚紀念醫院亦是台灣癌症治療的重鎮，除自2015年即引進質子治療設備開啟台灣質子治療先河外，也是東南亞最大的質子治療中心之一；近年更積極投入精準醫療及細胞治療，提升癌症治療成效。此外，長庚紀念醫院擁有涵蓋內、外、婦、兒等30多個科部的綜合特色，全體系配備了11台達文西機械手臂，已成功執行超過1萬例達文西手術。
在眾多醫療特色項目中，最受國際患者慕名前往就醫的包括質子及多專科的整合性癌症治療、器官移植、淋巴水腫手術、顱顏及顯微重建手術、關節與脊椎手術、人工生殖等。這些領域的頂尖醫療實力和合理透明的收費價格，使得每年有超過三萬名國際患者選擇到長庚紀念醫院就醫。
除了先進的醫療服務和技術，長庚紀念醫院還注重病人的安全與貼心服務。他們設有國際醫療中心，為每位國際患者安排專屬的個案管理師全程服務，確保他們在就醫過程中感受到安全與舒適，讓患者即使身在異鄉，也能感受到賓至如歸的待遇。
「Healthcare Asia Awards」主辦單位表示，林口長庚紀念醫院在醫療、研究和智慧醫療等各方面皆處領先地位，也在成為智慧醫院的過程中展現了對數位化、人工智慧創新、以病人為中心的持續努力，故本年度獲得兩項大獎的肯定。
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SOURCE 林口長庚紀念醫院
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