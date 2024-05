Chang Gung Memorial Hospital, Linkou, Raih Dua Penghargaan Internasional Bergengsi atas Pencapaian yang Luar Biasa

Rumah sakit ini meraih gelar "Hospital of the Year - Taiwan" dan "Smart Hospital Initiative of the Year - Taiwan" di ajang Healthcare Asia Awards

TAOYUAN, 30 April 2024 /PRNewswire/ -- Healthcare Asia Awards, ajang penghargaan internasional yang bergengsi, mengapresiasi institusi layanan kesehatan terbaik di seluruh Asia yang sukses membuat pencapaian dalam inovasi layanan kesehatan dan perawatan pasien. Pada 26 Maret lalu, acara Penyerahan Healthcare Asia Awards 2024 berlangsung di Singapura, dan Chang Gung Memorial Hospital, Linkou, Taiwan, sukses tampil sebagai pemenang, meraih gelar bergengsi "Hospital of the Year - Taiwan" dan "Smart Hospital Initiative of the Year - Taiwan".