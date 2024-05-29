达势股份-達美樂中國在2024達美樂全球大會上大放異彩斬獲多項殊榮

香港2024年5月29日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司在拉斯維加斯舉行的2024達美樂全球大會上獲得多項獎項和表彰。

這一備受推崇的全球盛會聚集了達美樂的全球管理層、加盟商、經理和員工，共同慶祝達美樂人的活力、激情、執著、創新和雄心，以及達美樂產品的成功和优秀的盈利能力。达势股份及其有能力的團隊榮獲了多項大獎，彰顯了公司在競爭激烈的比薩市場上取得的成功。

达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士入選達美樂比薩「主席圈」。這一榮譽證明了她在推動达势股份在中國比薩市場的發展和成功過程中所表現出的高瞻遠矚的領導力、奉獻精神和對追求卓越的承諾。

达势股份榮獲2022年和2023年Gold Franny大獎，自現任管理層成立以來，公司已經連續六年獲此殊榮。該項獎項表彰了對公司卓越的經營業績、門店發展和增長的認可。大會上特別表彰达势股份門店佔據達美樂全球門店首30天銷售額前20名。此外，公司新店凈增長迅速，因此榮獲2022年和2023年International Cornerstone Award。截至發稿日期，达势股份已在中國33個城市擁有超過850家門店。

除了公司和管理層獲得的榮譽，達美樂全球大會也表彰了达势股份團隊中的傑出人士。公司員工被評為2022年度國際特許經營培訓師、2023年度國際區域經理和2023年度國際主管。兩名公司員工被授予2024年全球最快比薩製作者（WFPM）稱號。這些榮譽凸顯了达势股份員工隊伍的卓越才能、奉獻精神和專業知識。

2024年世界最快比薩製作者（WFPM）大賽也產生了首位來自英國的女冠軍。這些成就凸顯了女性在達美樂全球社區中日益增長的影響力和貢獻。

王怡女士表示：「我們非常激動和榮幸能夠在達美樂2024全球大會上獲得這些殊榮。這些榮譽證明了我們整個團隊的辛勤工作、奉獻精神和熱情，也是我們的顧客、達美樂比薩和所有利益相關方對我們支持的證明。我們將一如既往地致力於營造一個負責任的工作環境，讓我們的員工能夠發光發熱，並不斷努力創新，為我們尊貴的顧客提供超值和卓越的比薩用餐體驗。」

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第一季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,700多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的功能表，加之專業、領先的外送業務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。

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SOURCE DPC Dash Ltd