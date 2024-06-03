嘉里物流聯網憑完善氣候信息披露 榮獲香港綠色和可持續貢獻大獎2024

香港2024年6月3日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）再度榮獲香港品質保證局認可，於「香港綠色和可持續貢獻大獎2024」（「該獎項」）中獲得氣候披露貢獻先鋒大獎，以表揚其在可持續發展報告上精益求精和不斷求進。嘉里物流聯網於2023年亦獲頒ESG 披露貢獻先鋒大獎。

嘉里物流聯網執行董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「很高興能再次獲得香港品質保證局的肯定，鼓勵我們繼續努力，向可持續發展目標邁進。在過去一年，嘉里物流聯網不但重申其對環境、社會和管治的承諾，更在披露氣候相關數據上取得了相當進展。除了對現有可持續發展倡議進行評估，我們亦就新興的環境、社會及管治事宜及挑戰為董事會成員提供相應培訓，協助我們作出更全面的決策。我們相信，此等願景及實踐將為物流業界樹立新標準，使我們能與各持份者互相學習及充份合作，共創更安全、更環保、更緊密互通的世界。」

該獎項由香港品質保證局主辦，旨在推動可持續發展及綠色經濟。該獎項特別表彰嘉里物流聯網在營運風險及機遇上所作出的完善披露，指其已妥善根據氣候相關財務披露工作小組的建議、國際可持續準則理事會的要求，以及香港聯合交易所有限公司的證券上市規例作相應披露。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於香港綠色和可持續貢獻大獎

香港品質保證局舉辦「香港綠色和可持續貢獻大獎2024」，旨在就「可持續發展物業及設施」、「宜居城市建築」、「宜居城市生活」及「宜居城市建築貢獻」四大範疇作出表揚。該獎項旨在鼓勵商界持續改善、增強韌性及提升可持續發展表現，支持政府推動綠色經濟及建設宜居城市。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司