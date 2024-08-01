达势股份-達美樂中國發布2024年上半年正面盈利預告

經調整及報告淨利潤均轉正

香港2024年8月1日 /美通社/ -- 达势股份有限公司「達美樂中國」（「达势股份」、「公司」、或連同其附屬公司統稱「本集團」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司公佈其截至2024年6月30日止六個月（「2024年上半年」）的正面盈利公告。

根據對本集團2024年上半年未經審核綜合管理帳目（「管理帳目」）的初步評估以及公司董事會（「董事會」）目前獲得的其他相關信息，集團預計2024年上半年總收益不少於人民幣20.0億元，同截至2023年6月30日止六個月（「2023年上半年」）的約人民幣13.8億元相比，同比增長不少於45.0%。

集團預計2024年上半年淨利潤不少於人民幣1,000萬元，而2023年上半年約為人民幣880萬元。需要注意的是，雖然兩個時期均顯示净利润為正，但2023年上半年的净利润主要得益於一次性、非經營性的可轉換優先普通股公允價值收益。2024年上半年的净利润在沒有此類非經營性收益的情況下仍為正，表明公司的運營效率和盈利能力顯著提高。集團預計2024年上半年經調整淨利潤（非國際財務報告準則计量） 不少於人民幣4,800萬元，而2023上半年則錄得經調整淨虧損（非國際財務報告準則计量）約人民幣1,740萬元。

董事會認為，集團2024年上半年運營業績的預期強勁表現歸功於多個因素。首先，公司成功拓展門店網絡，從2023年6月30日的672家门店增加到2023年12月31日的768家门店，並進一步增加到2024年6月30日的914家门店。门店網絡的擴展，加上現有門店的持續收入增長和新增長市場新店的強勁銷售表現，推動了整體收入增長。此外，公司在2024年上半年通過改善門店同公司層面的運營效率，進一步提升了利润率。

达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士表示：「我為我們團隊在2024年上半年取得的成就感到無比自豪。我們成功實現了盈利，淨利潤超人民幣1,000萬元，經調整後淨利潤超人民幣4,800萬元，這反映了我們堅定的擴張策略和對卓越運營的不懈追求。這些業績驗證了我們的策略是有效的，也為公司的可持續增長奠定了堅實的基礎。」

截至該盈利公告日期，本公司仍在落實集團2024年上半年度的中期業績。因此，盈利公告所載資料僅依據對管理賬目的初步評估及董事會現時可得的其他相關資料作出。該等管理賬目未經本公司獨立核數師確認或審核，亦未由本公司審核委員會審閱並有待落實及作出必要調整（如有）。因此，本集團2024年上半年度的實際中期業績或會有別於本公告所披露者。建議股東及及潛在投資者細閱本公司2024年上半年的中期業績公告，該公告預期於2024年8月底前刊發。

非國際財務報告準則計量

於評估集團的業務時，集團使用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的非國際財務報告準則計量（例如經調整淨利潤╱（虧損））作為附加財務計量指標。集團認為此等非國際財務報告準則計量有助於就不同期間及不同公司的運營表現進行對比。集團認為，此等計量指標為投資者及其他人士提供有用信息，使其以與集團管理層所採用的相同的方式了解並評估集團的經營業績。

集團將經調整淨利潤╱（虧損）（非國際財務報告準則計量）定義為報告期内利潤╱（虧損）並加回按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動、以股份為基礎的薪酬及上市開支。此非國際財務報告準則的計量可在不考慮上述非現金項目及集團認為無法反映本集團未來經營表現的一次性項目的影響的情況下評估本集團的經營業績。

然而，集團所呈列的經調整淨利潤╱（虧損）（非國際財務報告準則計量）未必可與其他公司所呈列類似名義的計量指標相比。此非國際財務報告準則計量指標用作分析工具存在局限性，股東及潛在投資者不應將其視為獨立於或可替代集團根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

[1] 根據國際財務報告準則，集團將「經調整淨利潤/（虧損）」，此非國際財務報告準則的計量定義為報告期内的利潤/（虧損）並加回按公允價值計入損益的金融負債的公允價值變動，以及股份為基礎的薪酬和上市支出。

前瞻性陳述

本文件及/或公告包含與前瞻性陳述，具有重大風險及不確定性。任何表達或涉及關於預期、相信、計劃、目標、假設、未來事件或績效的討論的陳述（通常但不總是通過使用諸如「將」、「預期」、「預計」，「估計」，「相信」，「此後」，「應當」，「可能」，「尋求」，「應該」，「打算」，「計劃」，「預測」，「可以」，「願景」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「目标锁定」、「時間表」和「展望」）不代表歷史事實，具有前瞻性，可能涉及估計和假設，並且受風險（包括但不限於本文件及/或公告詳述的風險因素）、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了公司的控制範圍且難以預測。因此，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基於有關未來事件的假設和因素，這些假設和因素可能不准確。這些假設和因素是基於公司目前可獲得的有關其經營業務的信息得出。可能影響實際結果的風險、不確定性和其他因素中，存在大量公司無法控制的内容，包括但不限於：公司的運營和業務前景；其業務和運營戰略以及實施此類戰略的能力；其發展和管理其運營和業務的能力；其控製成本和費用的能力；其識別和滿足客戶需求和偏好的能力；其競爭對手的行動和發展；及其經營所在市場的總體經濟、政治和商業狀況其經營所在行業和地域市場的監管和經營條件發生變化。

由於實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，公司強烈警告投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日有效，除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或在適用法法規所規定外，本公司並無責任更新任何前瞻性陳述以反映作出該陳述之日後的事件或情況或反映意外事件。有關本公司或任何董事的意圖的陳述或提及乃截至本文件及/或公告日期（如適用）作出。任何此類意向都可能根據未來的發展而改變。以上説明，中英文版本內容如有差異或不一致，概以英文版本為準。

本公司的股東及潛在投資者務請不應過分依賴前瞻性陳述，並請於買賣本公司證券時審慎行事。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第二季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,900多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年6月30日，达势股份已在中國33個城市經營超900家門店。

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SOURCE DPC Dash Ltd