达势股份-達美樂中國發布2024年中期報告

香港2024年9月26日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司今日發布2024年中期報告。

2024年上半年，達美樂中國繼續推進實施4D戰略，即高質量的門店開發、高質價比的美味比薩、高效的外送體驗和數字化能力。得益於達美樂中國在現有城市的深入滲透和新城市的成功擴展，公司在所有市場均實現了顯著增長。2024上半年營收穫雙位數增長，淨利潤和經調整淨利潤首次雙雙轉正。此外，公司在產品方面不斷推陳出新以更好地滿足消費者，並通過數字化措施推動消費者參與。配送仍是公司戰略的核心，同時堂食和外帶服務的需求顯著提升。

達美樂中國首席執行官（CEO）王怡女士在2024上半年業績報告電話會上表示，「我們的4D戰略不斷推動著公司在中國比薩市場中繼續佔據領先地位。這一點從我們2024年上半年的出色財務業績中可見一斑。2024年上半年，公司總收入達到了20.4億元人民幣，同比增長48.3%。我們現管理團隊自2017年第三季度上任以來，公司已實現了連續28個季度的同店銷售增長。這七年來的經營表現，充分證明了公司戰略的前瞻性和團隊優越的執行力。」

首席財務官（CFO）吳婷女士在電話會上表示，「新增長市場在收入方面的貢獻實際上超過了50%。前景十分廣闊，我們將繼續把高質價比的美味比薩推廣給全國各地的消費者。」目前，公司收到大量來自各地消費者的開店請求。

王怡女士補充說，未來將繼續在上海和北京尋找機會，同時在已進入的33個城市之外繼續挖掘市場潛力。目前公司正穩步向著240家新店的全年開店目標邁進，預計未來兩年將每年新開300至350家門店。

由此下載完整版达势股份2024年中期報告：https://ir-upload.realxen.net/iis/1405/uploads/iis/2024/11381502-0.PDF

前瞻性陈述

本文件及/或公告包含與前瞻性陳述，具有重大風險及不確定性。任何表達或涉及關於預期、相信、計劃、目標、假設、未來事件或績效的討論的陳述（通常但不總是通過使用諸如「將」、「預期」、「預計」，「估計」，「相信」，「此后」，「應當」，「可能」，「尋求」，「應該」，「打算」，「計劃」，「預測」，「可以」，「視野」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「目標鎖定」、「時間表」和「展望」）不代表歷史事實，具有前瞻性，可能涉及估計和假設，並且受風險（包括但不限於本文件及/或公告詳述的風險因素）、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了公司的控制範圍。因此，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基於有關未來事件的假設和因素，這些假設和因素可能不準確。這些假設和因素是基於公司目前可獲得的有關其經營業務的信息得出。可能影響實際結果的風險、不確定性和其他因素中，存在大量公司無法控制的內容，包括但不限於：公司的運營和業務前景；其業務和運營戰略以及實施此類戰略的能力；其發展和管理其運營和業務的能力；其控制成本和費用的能力；其識別和滿足客戶需求和偏好的能力；其競爭對手的行動和發展；及及其經營所在市場的總體經濟、政治和商業狀況其經營所在行業和地域市場的監管和經營條件發生變化。

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關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2024財年第二季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,900多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2024年6月30日，达势股份已在中國33個城市經營超900家門店。

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SOURCE DPC Dash Ltd