設計營商周 2024呈獻「融/滙設計：承傳與創新」

華麗回歸香港會議展覽中心

將於2024年12月2日至7日舉行，探索以設計驅動的創新，幫助應對當今的挑戰，並重塑更美好可持續未來，而法國自2009年後再次成為伙伴國家。

雲集香港、內地和海外的超過50位知名創意和商業領袖。他們來自世界知名的公司、品牌及組織機構，包括巴黎2024年奧運會和殘奧會、Van Cleef & Arpels梵克雅寶、Baccarat、Printemps Group、亞馬遜、Tik Tok、小米、Heatherwick Studio、MAD建築事務所、Coldefy、RDAI、KEF Audio Group等。

超過40場面對面的主題演講、實體論壇及爐邊對談，提供交流機會。

香港2024年10月25日 /美通社/ -- 由香港設計中心（HKDC）主辦的設計營商周 2024（BODW 2024），將於2024年12月2日至7日舉行，當中的設計營商周 2024峰會，則將於2024年12月4日至6日華麗回歸香港會議展覽中心。屆時，來自全球逾50位來自不同界別的創意領袖、企業家和決策者將雲集香港，向環球觀眾分享設計創新如何應對現今複雜的挑戰，重塑更美好的可持續未來。

設計營商周 2024有幸邀請到法國作為伙伴國家、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處作為主要贊助機構，聯同香港貿易發展局作為協辦機構，攜手舉辦此項盛會。本年度峰會以「融/滙設計：承傳與創新」為主題，聚焦於由設計主導的創新意念，探討設計與工藝、科技及創新，以及傳統與現代、東方與西方的跨界別、跨文化融匯，回應當今世界互聯互通的屬性，展現設計的本質與力量並創造無限可能——設計如何在瞬息萬變的商業環境中，改變產品、業務流程，推動商業合作機會。

香港設計中心主席嚴志明教授在設計營商周 2024新聞發布會上表示：「與法國攜手，我們擁抱創意理念和文化聯繫的融合，體現創新的精髓，這不僅改進了設計觀念，還推動了進步，促進一個設計作為文化橋樑的未來，激發創新，促進有意義的改變。這正是BODW 2024的核心所在，塑造了我們樂於呈獻給觀眾的內容。」 適逢2024年是中國及法國建交60周年，香港設計中心邀請了法國擔任其全年伙伴國家，今次亦是法國繼2009年之後，再度擔當這重要角色。在合作框架下，雙方除了會共同呈獻設計營商周 2024，以及已於今年6月下旬圓滿舉行的設計智識周 2024（KODW 2024）外，亦會將享負盛名的巴黎時尚家居設計展（Maison&Objet）首次帶到香港。

法國駐港澳總領事杜麗緹女士（Christile Drulhe）表示：「我們很榮幸跟香港設計中心合作，展開橫跨整年的交流計劃，期待透過設計營商周 2024及一連串延伸活動，以更宏大和創新的方式分享法國獨特的設計美學概念和創新思維。」

香港貿發局亦會同場舉行旗艦創意活動DesignInpsire創意設計博覽和亞洲知識產權營商論壇（BIP Asia），跟設計營商周 2024峰會相輔相成。香港貿易發展局服務業拓展總監張詩慧女士表示：「香港貿易發展局作為設計營商周的協辦機構已超過廿年，見證其節目規模不斷擴充，如今已經成為香港每年一度的盛事，它對亞洲設計界所帶來的正面影響更是有目共睹。我們期待設計營商周 2024，可以跟香港貿發局旗下的DesignInpsire、亞洲知識產權營商論壇等活動產生協同效應，鼓勵商界以設計和創新提升業務。」 此外，香港貿發局將與Maison&Objet合作，於DesignInspire (2024年12月5日至7日)首次設立《Maison & Objet設計工廠》展區，突顯香港作為亞洲設計中心的地位。

設計營商周 2024雲集逾50位來自法國、香港、内地及海外的精英設計師和企業家，共同呈獻超過40場實體論壇、主題演講及爐邊對談，探討五大課題：創建未來城市、品牌與零售復甦、匠藝精粹、文化與數碼美學以及AI與未來創科。

以下是峰會部分演講嘉賓名單：

焦點主題 演講嘉賓 國家或地區 創建未來城市 • Thomas Heatherwick，Heatherwick Studio創辦人及設計總監 • 隈研吾，隈研吾建築都市設計事務所 創辦人 英國 日本

• Thomas Coldefy，Coldefy總監 法國

• 馬岩松，MAD建築事務所建築師、藝術家、創辦合伙人 • 紀達夫，凱達環球有限公司創辦人及主席 內地 香港 品牌與零售復甦 • 何超瓊，中華全國工商聯副主席; 中國文物保護基金會副理事長 • Julie Matikhine，巴黎2024年奧運會與殘奧會組織委員會首席品牌官 粵港澳大灣區 法國 • Julia Capp，RDAI行政總裁 法國 • Ramy Fischler，RF STUDIO行政總裁 • Mark Dytham，Klein Dytham architecture建築師 • 羅潔怡，KEF Audio Group總裁及全球市場總監 法國 日本 香港 匠藝精粹 • 郭培，玫瑰坊及Guo Pei Paris高訂設計師及創辦人 • Valérie Maltaverne，YMER&MALTA藝術總監 • Olivia Putman，Studio Putman藝術總監 • Poul Madsen，Normann Copenhagen行政總裁 內地 法國 法國 丹麥 文化與數碼美學 • Yannick Lintz，吉美國立亞洲藝術博物館總裁 • Kook Ewo，Motion Plus Design創辦人 • Karin Fong，Imaginary Forces創意總監 • 吳鴻淋，Reuben Wu Studio攝影師及視覺藝術家 法國 法國 法國 美國 AI與未來創科 • Zuber Mohammed，TikTok全球產品和合作伙伴營銷主管 • 范凌，特讚科技創辦人及行政總裁 • 羅偉基，北汽集團全球設計副總裁及首席設計師 • 李田原，小米科技有限責任公司小米汽車首席設計師及工業設計總經理 新加坡 內地 內地 內地

設計營商周 2024的開幕儀式將於12月4日早上9時舉行，為一連三天的精彩活動揭開序幕。法國對外文化教育局主席阮賓伊娃將率先就峰會主題「融/滙設計：承傳與創新」進行開幕演講。 參與谷歌（Google）項目的英國Heatherwick Studio創辦人及設計總監Thomas Heatherwick，以及擅長將當代東方對大自然的想法融入建築設計的著名建築師、內地MAD建築事務所創辦合伙人馬岩松，則會於首日峰會的上午時段登場，分別發表主題演講之餘亦會參與論壇環節，分享自己對創建未來城市的洞見。

法國著名音像藝術家Franck Vigroux 及 Antoine Schmitt將作為開幕典禮表演嘉賓，於12月4日當天下午時段進行獨家表演節目。

設計營商周 2024重點節目包括：

12 月 4 日：創建未來城市

探索可持續、智能及宜居的未來城市的創新設計方案，並強調人性化建築的重要性，通過建設以人為本的城市環境，提升城市生活品質。

12 月 5 日：品牌與零售復甦

深入分析品牌身份和零售體驗在快速變化的複雜環境下作出的轉變，當中涵盖全新的零售概念，以及品牌如何透過設計及體驗與消費者有效建立聯繫。

12 月 5 日：匠藝精粹

展示傳統工藝跟現代設計和材料的完美融合，強調了熟練工藝，以及從設計到製造的創意過程的重要性。

12 月 6 日： AI 與未來 創 科

探討人工智能及新興技術如何影響設計過程及結果，並了解AI、機器學習及其他先進技術如何徹底改變各行各業的設計工作。

12 月 6 日：文化與數碼美學

探索設計與文化在融/滙設計的精髓所在，關注設計如何塑造文化故事外，還探討數碼工具及平台如何培養嶄新的美學形式。

除了一連三天的峰會，設計營商周 2024尚有為期一周的連串延伸活動，包括展覽、講座、導賞和交流活動等，讓香港被濃厚的設計及創意氣氛包圍。 更多精彩活動包括：位於深水埗的香港設計中心DX設計館開幕禮、大灣區創意雙周、 於香港全新地標The Henderson舉行的設計營商周2024晚宴暨DFA設計獎頒獎禮、BODW In The City、 Maison&Objet設計工廠及 deTour2024設計節。

有關 設計營商周 2024的最新消息，請瀏覽官方網頁：https://2024.bodw.com/zh-hk

設計營商周 2024套票現已接受訂購，把握機會在推廣期內訂票，更可享有以下限時優惠：

一天通行證 $756（原價 $1260） 一天峰會席位

與全球演講者面對面交流機會

BODW指定徽章和特別禮物

無限點播BODW2024精彩內容

bodw+會籍（一年） 三天通行證 $1620（原價 $2700） 三天峰會席位

與全球演講者面對面交流機會

BODW指定徽章和特別禮物

無限點播BODW2024精彩內容

bodw+會籍（一年） 早晨通行證 $450（原價 $750） 峰會上午環節席位

與全球演講者面對面交流機會

BODW指定徽章和特別禮物

無限點播BODW2024精彩內容

bodw+會籍（一年） Network Up $2400（原價 $3999） 三天峰會席位

與全球演講者面對面交流機會

優越座位安排

BODW指定徽章和特別禮物

設計營商周2024晚宴暨DFA設計獎頒獎禮席位一張

無限點播BODW2024精彩內容

bodw+會籍（一年）

bodw+ Plus 和企業會員可享有獨家50%折扣優惠。 峰會參與者還將有機會在12月2日至7日期間參與更多令人興奮的BODW 2024活動，包括獲邀參加大灣區創意雙周導賞團，體驗設計在該地區的力量，並探訪香港設計中心全新DX設計館，以及參觀DesignInspire創意設計博覽，見證Maison&Objet在亞洲首次亮相的M&O設計工廠於此次博覽的精彩展出。

為捕捉全球演講嘉賓的重要創新見解以及BODW 2024峰會上的活動，將於12月4日至6日晚上8:30至10:30在ViuTVsix（96台）的黃金時段內播放特備節目，完整峰會節目亦將在bodw+和社交媒體平台上實時直播，以便國際觀眾全程參與。

欲獲取BODW 2024的最新資訊，請關注bodw+在以下社交媒體平台上的帳號：Facebook（bodw+）、Instagram（@bodwplus）、X（@bodwplus）、LinkedIn（bodw+）和YouTube（bodw+）。

傳媒資料

節目概覽：Press Material Kit

講者資料：BODW 2024 講者

關於香港設計中心（ https://www.hkdesigncentre.org/ ）

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：

培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於法國駐香港及澳門總領事館（ https://hongkong.consulfrance.org/ ）

法國駐香港及澳門總領事館負責管理法國社區在香港和澳門的事務，並致力於服務和保護法國公民的利益。該領事館同時為其他國家的公民提供前往法國的簽證。在法國駐北京大使的授權下，總領事負責協調和促進法國與香港及澳門之間的政治、文化和經濟關係的發展。作為促進法國文化和藝術的活動的一部分，文化、教育和科技部（SCAC）提供有關文化和藝術項目發展的資訊、建議和支援。SCAC的主要任務之一是促進法國和本機群組織的合作。對長期交流計劃（教師、學生、藝術家和作家）、在法國或與法國合作共同策劃或培訓計劃等項目尤為鼓勵。

關於設計營商周（ https://2024.bodw.com/zh-hk ）

自2002年以來，由香港設計中心主辦的設計營商周（BODW）一直是亞洲首屈一指的國際年度盛事，全面探索設計、創新及品牌趨勢，彙聚香港及海外的精英設計師和企業家，與環球觀眾分享真知灼見，推動與設計及創新價值相關的討論，並創造商業合作機會。

關於 DesignInspire ( designinspire.hktdc.com )

DesignInspire由香港貿易發展局主辦，雲集全球設計及創意精英、潮流品牌、協會及學院，透過一系列互動展品、設計傑作及得獎項目等，與商貿及公衆人士共同探索設計的無限潛力，推廣頂尖創意。作為香港創意產業界獨有的B2A平台，DesignInspire致力建立香港與國際設計界聯繫的門戶，促進互動與合作。

關於文創產業發展處（ https://www.ccidahk.gov.hk/tc/ ）

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。 文創產業發展處資助香港設計中心舉辦多個專案，以推廣香港設計及設計思維。

免責聲明：香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

SOURCE Hong Kong Design Centre