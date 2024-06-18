撐起綠能世界，安泰新能源 2024 SNCE 精彩錦集

此次展會中，安泰新能源隆重推出全新品牌定位&品牌宣傳片，同時震撼發布《安泰3.0光伏跟蹤系統一站式解決方案白皮書》，引發現場關注。

13日上午，安泰新能源市場總監趙峰樂向現場的觀眾嘉賓隆重發布安泰新能源全新品牌定位：數智化光伏支架及系統解決方案專家，同時發布「光的力量」品牌宣傳片。本次發布重點聚焦安泰新能源品牌定位煥新和品牌戰略升級，這不僅僅是對安泰新能源技術與產品的全新詮釋，更代表著安泰新能源將通過產品智能化、管理數字化、生產自動化的創新，以全新的姿態面對時代浪潮，為客戶提供更加高效、可靠的光伏支架及系統解決方案，助力綠色能源產業的進一步發展。

13日下午，安泰新能源正式發布《安泰3.0光伏跟蹤系統一站式解決方案白皮書》。此次發布，展示了安泰新能源在跟蹤技術研發和創新能力方面的實力，同時，也凸顯了公司在數智化光伏支架及系統解決方案領域的領先地位。

發布會上，安泰新能源研發總監楊水卜、交付與服務總監崔家林分別對《白皮書》的相關內容進行了深度解讀。在行業不斷變換發展的今天，安泰新能源在全新品牌定位之下，希望能夠整合先進的數智化技術和豐富的行業經驗，在項目前期、中期、後期的全周期服務流程上，圍繞融資服務能力、智能跟蹤解決方案、創新型安裝與運維、交付與服務、低碳方案等內容，為跟蹤系統項目提供一站式服務系統解決方案，提升項目的整體性，為客戶創造更大的價值。

在融資服務能力上，安泰新能源分別通過Solida的技術審查報告與DNV的可融資性報告，代表著具備可融資服務能力。同時，安泰新能源與融資銀行、中信保等進行策略聯盟，能夠在項目建設期就優化融資格局，為項目提供助力。

隨著光伏跟蹤技術的升級迭代，安泰新能源的智能光伏跟蹤系統進入3.0時代。安泰新能源自研智能控制系統，擁有4種智能保護策略，能夠應對大風、積雪、洪水、冰雹等極端天氣，保證支架的平穩運行。搭配智能跟蹤算法，綜合考慮太陽直射、散射和反射輻照度，基於3D建模和高效優化算法，最小化不規則地形所導致的陰影，提高發電量。

在提高安裝運維方面，為了降低跟蹤支架項目施工和人工成本高、安裝復雜、運維周期長等問題，安泰新能源「以人為本」，提出預組裝解決方案，在生產階段就將主要結構件、結構件與緊固件之間進行成套組裝，采用模塊化設計，實現降本增效。

針對全球項目交付與服務部分，安泰新能源已逐步建立全球綜合性交付服務體系，能夠整合世界各地的本土資源，降低業務成本，提高效率，向客戶提供高質量的產品和服務，並優化全球項目完全網狀覆蓋體系，實現八大交付服務中心落地。

在綠色環保理念不斷發展的趨勢下，在產品的材料選擇和零部件使用上，安泰新能源均采用更低碳、可回收的方案，同時在運輸包裝上也使用可回收包裝材料，進一步減少對環境的影響和資源的消耗，降低碳足跡。

超1GW！國際重磅項目集中簽約

此次展會，安泰新能源邀請了眾多海內外的合作伙伴來訪，在現場與L&T、MATGROW、SCG和CINCO簽署多個國際項目，總簽約量超1GW，展示了安泰在全球光伏市場的領先地位和品牌影響力，全球布局再度升級！

簽約儀式上，安泰新能源與印度、中東地區最具影響力的EPC企業L&T再度攜手，簽署294MW跟蹤支架供貨協議，還與MATGROW達成了200MW戰略合作協議，標志著安泰新能源在印度市場的進一步拓展與深耕，同時再次證明了安泰新能源在跟蹤支架領域的領先地位和一流的本地服務水平。

此外，安泰新能源憑借高性能的產品、不斷的研發投入和全方位的優質服務，近年來維持並擴大了在東南亞市場的領先優勢，在東南亞區域的累計出貨量超過3.9GW。此次展會上，安泰新能源再次和泰國排名前二的IPP公司——SCG以及東南亞新能源領域資深EPC——CINCO簽訂了分銷合作協議，體現了客戶對我方產品和服務的高度認可，標志著雙方合作伙伴關系的進一步提升。

未來，安泰將與全球合作伙伴攜手並進，致力於促進清潔能源技術的應用和普及，提升可持續發展的水平，改善環境質量，並為全球經濟的綠色轉型提供支持。

技術演講 • 硬核干貨

展會現場，安泰新能源技術部總監王鵬飛與BIPV產品研發經理鄭靜雄為觀眾帶來了從地面到屋頂的光伏支架系統技術演講，吸引現場無數觀眾駐足傾聽。為現場觀眾們深度剖析了安泰新能源智能跟蹤支架產品與BIPV屋面產品的優勢與特點，進一步加深了對安泰新能源產品實力的認知。

安泰新能源技術部總監王鵬飛圍繞安泰新能源智能跟蹤支架系統的技術創新，從智能跟蹤系統、智能保護策略、智能跟蹤算法、跟蹤項目服務流程等內容，充分展示了安泰新能源跟蹤支架系統的穩定性、創新性與高地形適配性，同時具備大角度跟蹤、結構穩定、安裝便捷、運維方便等特點。作為業內領先的智能跟蹤系統供應商，安泰新能源在解決跟蹤支架可靠性上，與CPP深度合作，對安泰新能源的每個產品進行穩定性實驗，保證支架安全運行。

圍繞「泰陽頂」全鋁BIPV全場景解決方案，BIPV產品研發經理鄭靜雄做了全面解析。「泰陽頂」全鋁BIPV產品全場景解決方案，不僅能夠滿足工商業市場需求，而且全系已通過國家權威CMA認證機構、中國認可/國際互認檢測機構CNAS、ilac-MRA的防火檢測，在GB/T 9978的耐火極限測試中，耐火極限達2小時，滿足建築設計防火規范的要求，符合相關消防驗收標准。並且憑借精巧的結構防水設計，在與TÜV北德聯合進行的整體防水性能與局部防水性能測試中， 產品也完美通過持續降雨時長達2h的測試，用實力證明全系產品可應對日降水達3168mm，遠超特大暴雨降水標准250mm/day，防水性能卓越。

互動活動 • 趣味橫生

在展會期間，安泰新能源精心籌備了多種趣味玩樂活動，包括盲盒機、幸運刮刮樂和大屏抽獎等多樣的互動玩法。這些活動不僅吸引了大量現場觀眾的積極參與，還大大提升了展位的熱鬧氛圍。

值得一提的是，安泰新能源的官方IP形象——閃電FLASH，以多種姿態出現在互動活動的獎品上，形象俏皮可愛，贏得了眾多參展觀眾的喜愛，成為展會的一大亮點。觀眾們紛紛在展位前駐足拍照留念，爭相參與活動，閃電FLASH也因此收獲了一大批忠實粉絲。這些精彩紛呈的活動不僅展示了安泰新能源的創新和活力，也增強了品牌與觀眾之間的互動與聯系，進一步提升了品牌的知名度和美譽度。

2024 SNEC已圓滿落幕，但安泰新能源創新發展的腳步不會停止。未來，安泰新能源將繼續與全球合作伙伴攜手，深耕光伏支架領域，在全新品牌定位的目標下，不斷創新研發，始終以「撐起綠能世界」為企業使命，推動新能源產業數智化融合發展，助力世界范圍內的能源綠色低碳轉型。

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SOURCE 安泰新能源