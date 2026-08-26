安泰新能源「RAISE•2026」ESG發佈會：錨定可持續發展，共赴綠能新徵程

廈門2026年8月26日 /美通社/ -- 在「雙碳」目標持續推進的背景下，可持續發展已經成為光伏行業邁向高質量發展的重要底色。安泰新能源作為行業的領軍者，積極響應這一全球趨勢，於8月20日舉辦了安泰新能源「RAISE•2026」活動，發佈全新ESG報告，回顧實踐、分享思考，共同探索下一階段ESG發展的方向與可能，以更加堅定、務實的步伐，共建更加低碳、韌性、美好的能源未來。

安泰新能源CEO黃麗琴女士在致辭中表示，「我們希望實現的不僅是企業自身的綠色發展，更是讓商業價值與社會價值彼此成就，讓每一次業務增長、每一次技術進步，都成為推動綠色能源發展的力量，這也是安泰始終堅持的撐起綠能世界的初心。」2025年ESG報告也於活動現場發佈，在場的各位來賓共同見證了安泰新能源在ESG領域的重要里程碑。

安泰新能源市場部總監兼ESG負責人趙峰樂深度解讀了這份ESG報告，梳理了公司過去一年在環境、社會、治理領域全方位的可持續發展建設。報告以翔實數據、真實案例和清晰戰略，充分彰顯企業積極應對氣候變化、賦能社會發展、完善內部治理的決心與實際成果。

堅守「撐起綠能世界」的使命，安泰新能源持續把可持續發展戰略落到實處：深耕技術創新，攻堅新一代綠能技術，推動產品向高效率、低碳化升級；拓寬ESG實踐版圖，參與全球氣候合作，共建行業可持續規範；追求商業、環境、社會價值協同發展，以「安泰方案」助力全球能源轉型與生態社會建設，推動綠能願景照進現實。

在ESG實踐中，數據的真實性和公信力是基石。國際知名的第三方檢測認證機構TÜV南德智慧能源部副總裁許海亮受邀參加此次活動，共同開啟鑒證儀式。TÜV南德憑借其深厚的專業積累、嚴謹的審核流程以及受到廣泛認可的行業標準，對安泰新能源2025年ESG報告中的關鍵數據和核心實踐進行了全面、細緻的鑒證和審核，有力地證明了報告中所呈現信息的真實性與可靠性。這一鑒證結果不僅是對安泰新能源ESG工作的高度認可，更為企業在市場中贏得了更多信任與尊重，為行業樹立了數據驅動、真實可信的ESG實踐典範。

安泰新能源也於此次活動中，回顧了EcoRaise全球生態共建計劃在2025-2026年的實踐，同時從環境保護、生物多樣性保護、綠色能源發展、可持續生活方式倡導四大板塊著眼2026-2027年度的發展和佈局。

去年，安泰新能源與深圳紅樹林濕地保護基金會展開合作，通過捐贈專項資金，守護了福建泉州兩千平方米的紅樹林。今年，我們依托EcoRaise計劃，持續探索更多元的生態保護路徑，豐富保護對象，從以往的植物多樣性保護，延伸拓展至動物多樣性保護。

本次活動期間，安泰新能源向廈門市翔安動物保護協會捐贈了專項資金用以保護黑翅鳶、紅隼、鳳頭鷹、黃嘴角鴞、蛇雕、紅角鴞六種國家二級重點保護鳥類，助力提升野生鳥類多樣性與生態環境建設，翔安動物保護協會會長林晟於活動現場為安泰新能源頒發了捐贈證書。

我們始終相信，企業參與生物多樣性保護，貴在久久為功的堅持，重在腳踏實地的深度。唯有持續深耕、務實行動，才能為生態保護貢獻堅實的企業力量。

本次活動圓桌對話環節以「ESG新階段：重新理解增長、價值與責任」為主題，由安泰新能源副總裁 —— 陳曉曉主持，邀請對話嘉賓：TAIYANGNEWS聯合創始人 —— 葛珉，廈門市翔安動物保護協會會長 —— 林晟, TÜV南德智慧能源副總裁 —— 許海亮，安泰新能源質量與卓越運營中心總監 —— 李勇共同參與，由面到點、不斷深入，從不同視角剖析當ESG發展進入深水區後，企業和社會所面臨的最新問題。

整場活動亮點紛呈，層層遞進，從ESG報告正式發佈、TÜV南德鑒證儀式有序開展、EcoRaise的回顧與展望，到翔安動物保護協會捐贈儀式的順利推進，再到主題茶歇與圓桌對話的思想碰撞，各環節緊扣可持續發展核心議題，完整呈現出安泰新能源深耕ESG領域的紮實積澱與篤定前行的姿態。

這場活動既是安泰新能源對外展示ESG實踐成果的重要平台，也是企業奔赴可持續發展新階段的全新起點。以此為契機，安泰新能源將進一步把ESG理念深度滲透到經營管理的各個環節，迭代完善ESG戰略與落地舉措。立足科技創新，聚力產業協同，擔當社會責任，攜手各界合作夥伴，為全球可持續發展注入安泰動能。

面向未來，安泰新能源將持續深耕ESG建設，聚力擘畫綠色發展藍圖，助力實現經濟、社會、環境的協同向好、長久共生。

SOURCE 安泰新能源