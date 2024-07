卓越職場 ®表彰2024年香港Best Workplaces™

活動亮點:

許承俊先生的主題演講: 典禮由「廚專」創辦人及執行董事許承俊先生的勵志主題演講拉開序幕。他強調了多元化和包容性作為變革推動力的關鍵作用。

金秋遠先生的分享會: 在主題演講之後,元宇宙平台 Vland的首席執行官兼創始人金秋遠先生發表了一場精彩的演講,強調了科技在職場文化變革中的強大作用。

頒獎典禮: 本次活動的高潮是為入選 2024年香港Best Workplaces™ 榜單的 19 家企業頒獎。根據3388 份的有效回復,上榜企業獲得了92.1%的平均得分。

以下是 2024年香港Best Workplaces™:

艾伯維有限公司

美國運通國際股份有限公司

思科

ConnectedGroup

敦豪國際速遞 (香港)有限公司

Hilti (Hong Kong) Limited

Insight Enterprises Hong Kong

Logicalis Hong Kong Limited

萬豪國際集團

Meijer Global Sourcing Hong Kong

NVIDIA

Specsavers

Stryker Hong Kong

香港太古可口可樂

澳大利亞電訊

梯瓦製藥香港有限公司

達盟香港有限公司

戈爾公司

蘇黎世保險(香港)

「我們很高興能夠表彰這些在香港設立了高標準職場的傑出企業。他們致力於在多元化、公平性與包容性的領域,將理念轉化為行動,這不僅令人鼓舞,還為所有人樹立了強有力的榜樣。 」——卓越職場®大中華區首席執行官 Jose Bezanilla。

關於 Great Place to Work®

Great Place to Work® 是全球高信任、高績效的職場文化權威機構。 通過專有的評估工具、基準和認證計畫,為全球超過 97個國家的企業提供高管諮詢和文化諮詢服務。 在大中華區,我們與不同的媒體合作發布 「大中華區Best Workplaces™」榜單、「香港和台灣Best Workplaces™」榜單以及「大中華區Best Workplaces for Women™」特別榜單。在美國,我們與《財富》雜誌合作發布了100家Best Companies to Work For®榜單。

關注卓越職場 ®大中華區,請訪問:www.greatplacetowork.cn

SOURCE Great Place to Work®