沙地阿拉伯將聚力全球礦業，於 2025 年 1 月召開第四屆未來礦產論壇

沙地阿拉伯利雅德2024年8月31日 /美通社/ -- 在兩聖地守護者 Salman bin Abdulaziz Al Saud 國王的贊助下，沙地阿拉伯將於 2025 年 1 月 14 日至 16 日在利雅德阿卜杜勒阿齊茲國王國際會議中心舉辦世界領先的礦產平台——第四屆未來礦產論壇 (FMF)。

FMF 由沙地阿拉伯工業和礦產資源部召集，是一個獨特的政府主導平台和包容性的多方利害關係者會議，世界頂級決策者齊聚一堂，共同推動應對嚴峻挑戰的行動，將礦產作為發展、全球繁榮和能源轉型的關鍵置於全球議程的首位。

自 2022 年以來，FMF 一直致力於促進礦產生產國之間的合作，推動可持續發展倡議以建立信任，並建立世界所需的關鍵礦產彈性供應鏈。在這些成功的基礎上，FMF 2025 將聚焦於第四屆的主題「Delivering Impact」（實現影響）。

工業和礦產資源大臣 Bandar Alkhorayef 閣下透露，明年的 FMF 將重點關注在礦業和礦產領域創造和推動投資機會。

Alkhorayef 表示，FMF 已經成為礦業部門所有利害關係者的重要全球論壇，從政府到礦業公司、金融機構、服務公司、研究中心和學術機構。

FMF 將於 2025 年 1 月 14 日以政府主導的部長級圓桌會議拉開帷幕，隨後將舉行會議和展覽（1 月 15 日至 16 日），與會者將有幸聆聽專家們輪流就重要議題發表演講。會議還將展出最新的礦產創新和應用。

FMF 2025 的籌備工作正在緊鑼密鼓地進行中，礦業、礦產和工業領域的一些知名人士已經確認將在論壇上發言。他們包括 Newmont Corporation 行政總裁 Tom Palmer；Teck Resources 總裁兼行政總裁 Jonathan Price；Rio Tinto 主席 Dominic Barton；Vale Base Metals 主席 Mark Cutifani；Ivanhoe Mines 創辦人兼聯席行政總裁 Robert Friedland；Ma'aden 行政總裁 Bob Wilt；Trafigura 主席兼行政總裁 Jeremy Weir；以及 Anglo American 行政總裁 Duncan Wanblad 等傑出人士。

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SOURCE Future Minerals Forum