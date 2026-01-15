第五屆 Ministerial Roundtable 部長級圓桌會議圓滿落幕，匯聚 100 個政府及 59 個多邊機構，為礦物開發新紀元奠定框架

沙地阿拉伯利雅德2026年1月15日 /美通社/ -- 作為 Future Minerals Forum (FMF) 組成部分的第五屆 Ministerial Roundtable 在利雅得圓滿落幕，標誌著全球礦物合作邁入重要里程碑，並強化了全球礦物供應鏈向更負責任、更具韌性及更可持續方向轉型的趨勢。

工業和礦產資源部長 Bandar Alkhorayef 在開幕致辭中強調，這次版本是成為此類最大的全球部長會議的決定時刻。他指出，自 2022 年圓桌會議和 FMF 啟動以來，參與率已明顯擴大，從 32 個政府到來自 100 多間國家的部長和高級代表，以及包括所有 G20 成員國的 59 間國際機構。此發展反映出國際社會日益認同：礦物供應是全球共同責任，需透過協調一致且包容性的解決方案來應對。

來自100 多個政府及 59 個國際機構的部長齊聚利雅得，參與第五屆 Ministerial Roundtable，推動全球在負責任礦物供應鏈領域的合作。
部長宣布成立常任部長督導小組 (Permanent Ministerial Steering Group)，負責向 Ministerial Roundtable 及 FMF 提供戰略指導、監察現有措施的執行，並提出新的合作領域。該小組將確保地理代表性均衡，初期由 19 個國家輪值成員，以確保工作連續性和問責機制。

採礦事務工業及礦產資源副部長 Khalid Al-Mudaifer 閣下概述了 2025 年在三大核心計劃中取得的進展。首先，由於世界銀行集團 (World Bank Group) 負責探索非洲和拉丁美洲的七個優先基礎設施走廊，發展未來礦產框架 (Future Minerals Framework)，以擴大基礎設施融資並更好地協調政府政策。

第二，制定負責任採礦標準，通過可追溯性增強透明度；第三，在非洲、西亞和中亞以及拉丁美洲建立卓越中心網絡，以建立技術、機構和人員能力。

值得注意的是，世界銀行集團基礎設施副總裁 Valerie Levkoff 提出了一項新的礦產策略，以支持供應商國家，擴展區域加工和製造，以創造本地價值和就業機會。

