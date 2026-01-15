第五屆 Ministerial Roundtable 部長級圓桌會議圓滿落幕，匯聚 100 個政府及 59 個多邊機構，為礦物開發新紀元奠定框架

部長宣布成立常任部長督導小組 (Permanent Ministerial Steering Group)，負責向 Ministerial Roundtable 及 FMF 提供戰略指導、監察現有措施的執行，並提出新的合作領域。該小組將確保地理代表性均衡，初期由 19 個國家輪值成員，以確保工作連續性和問責機制。

採礦事務工業及礦產資源副部長 Khalid Al-Mudaifer 閣下概述了 2025 年在三大核心計劃中取得的進展。首先，由於世界銀行集團 (World Bank Group) 負責探索非洲和拉丁美洲的七個優先基礎設施走廊，發展未來礦產框架 (Future Minerals Framework)，以擴大基礎設施融資並更好地協調政府政策。

第二，制定負責任採礦標準，通過可追溯性增強透明度；第三，在非洲、西亞和中亞以及拉丁美洲建立卓越中心網絡，以建立技術、機構和人員能力。

值得注意的是，世界銀行集團基礎設施副總裁 Valerie Levkoff 提出了一項新的礦產策略，以支持供應商國家，擴展區域加工和製造，以創造本地價值和就業機會。

SOURCE Future Minerals Forum