揭曉 2025 年一丹獎：從多語學習到運算思維，點亮全球教育創新

一丹獎獨立評審委員會從全球眾多提名中選出得獎者。在教育資金縮減的背景下，評審委員會認為表彰創新、可擴展的教育工作至關重要。兩位 2025 年一丹獎得獎者的工作為基礎學習及科學思維作出重大貢獻，讓學生投入課堂學習，作為全球公民積極投入社會。

一丹獎創辦人陳一丹博士表示：「教育釋放潛能，賦予個人和社會持續學習的智慧，讓我們能夠從容應對不確定性，在變化的世界中蓬勃發展。在全球發展的重要關頭，我們始終堅守對教育的承諾。一丹獎致力於照亮教育的種種可能，通過教育創造更美好的未來。」

一丹獎旨在表彰教育創變者，一直支持他們於教育領域具遠見、創新精神、變革能力和可持續性的研究與發展項目。得獎者將獲頒 3,000 萬港元獎金，其中一半為協助他們擴大工作規模的項目資金，另一半為現金獎。自頒發以來，一丹獎基金會已將累計 5.4 億港元用以表彰和擴大得獎者的卓越成就，支持超過 50 個國家和地區的教育項目。

實踐體驗、探索新知，解鎖複雜系統

美國西北大學洛林•莫頓學習科學、電腦科學及複雜系統教授 Uri Wilensky 榮獲 2025 年「一丹獎教育研究獎」。他在個體為本模型（Agent-based modeling，簡稱 ABM）方面的研究促進了不同學習領域之間的知識互動，透過培養運算思維，幫助學習者理解複雜系統。Uri 開發的 NetLogo 是一個免費開源的平台，旨在普及 ABM 的應用，探索各種自然和社會現象。使用者使能夠輕鬆建立和操作模型，觀察個體行為如何演變成大規模現象。NetLogo 更成為使用者理解各種現象的「共同語言」，不論是兒童，還是專業研究人員，都能使用其技術探索和分析氣候變化、疫情和經濟不穩定等複雜科學與社會問題。

一丹教育研究獎評審小組主席、經濟合作及發展組織（OECD）教育與技能總監 Andreas Schleicher 表示：「Uri Wilensky 教授的研究重塑科學與社會領域的知識體系。透過建構模型的工具，讓學生理解複雜系統，培養學習者在當今互聯互通的世界中所需的自信與主導能力。」

基礎讀寫、多語教學，提升學習成效

2025 年一丹獎教育發展獎得獎者 Mamadou Amadou Ly 是研究與教育發展協會（ARED）執行總監。在 Mamadou 的領導下，ARED 開發的雙語教學模式大幅提高在校和非在校學生的基礎讀寫及算術能力。該模式採用當地語言與官方語言進行雙軌教學，為西非及中非教育發展提供了可擴展的路向，充分展現了以兒童認識的語言授課所來帶的革新力量。同時，ARED 在「早期學習資源網絡」（Early Learning Resource Network）等免費開源平台上提供靈活開放的優質教學資源。這個社區導向、貼合當地文化的教學模式已融入塞內加爾、毛里塔尼亞與岡比亞等的國家教育政策。

一丹教育發展獎評審小組主席、聯合國教科文組織（UNESCO）教育應用資訊科技研究院理事 Dorothy K. Gordon 表示：「Mamadou Amadou Ly 在多語教育方面的工作別具遠見卓識，為全球學習者開啟了基礎讀寫的大門，同時守護他們的語言和文化認同。他致力創建包容與公平的學習環境，啟發了非洲及其他地區的教育政策。」

2025 年一丹獎得獎者將於12 月 5 日至 6 日訪港，參加年度國際教育盛事一丹獎峰會及頒獎典禮。屆時，香港特別行政區政務司司長陳國基先生將擔任主禮嘉賓，頒發獎牌予兩位得獎者；峰會將匯聚世界各地的教育專家、政策制定者和慈善基金會代表，探討 AI 等發展趨勢為教育帶來的機遇。

2026 年一丹獎提名將於 2025 年 10 月開始至 2026 年 3 月截止。

